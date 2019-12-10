«Грех жаловаться»: Сычев завершил карьеру

10 декабря с официальным заявлением выступил знаменитый российский футболист, бывший нападающий московского «Спартака», французского «Марселя», столичного «Локомотива», а также еще целого ряда клубом Дмитрий Сычев, в подробном открытом письме объявивший о завершении своей профессиональной карьеры.

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«Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних это холодное, взвешенное решение, для других — мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я скорее из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства, — написал экс-нападающий национальной сборной в своем Instagram. — Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру.

Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.

Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался — за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды — лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам — вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело.

Оставить след в ваших сердцах — это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было.

Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаемся на связи. Ваш Дмитрий Сычев».

Карьера 36-летнего футболиста действительно получилась яркой и неоднозначной, а слова про то, что реализовать себя ему удалось не полностью, верны, и от этого становится немного грустно.

Омский паренек ворвался в элиту отечественного футбола очень ярко. В 18-летнем возрасте Сычев дебютировал в Премьер-лиге в московском «Спартаке», куда перебрался зимой из «Спартака» тамбовского.

В межсезонье он очень ярко проявил себя на Кубке Содружества, забив по мячу в каждом из шести матчей тогда еще традиционного турнира, а затем засверкал и в основном составе красно-белых, где свой последний полноценный сезон проводил в качестве главного тренера Олег Романцев.

Сычев неожиданно сходу стал лидером атаки чемпионов России, и поэтому никто не удивился, когда клубный тренер, возглавлявший еще и национальную сборную, взял его летом в Японию на чемпионат мира.

Собственно, не было и возражающих, которым бы казалось, что это протекционизм. Сычев полетел в Азию в качестве лидера чемпионата по системе «гол+пас», самым молодым за всю историю отечественного чемпионата, и в его активе значилось семь забитых мячей.

На чемпионате мира он стал самым юным дебютантом национальной сборной (включая времена СССР) за всю ее историю, выйдя на замену в игре первого тура против Туниса на 55-й минуте.

На тот момент счет был не открыт, но очень быстро Дмитрий сделал голевой пас на Егора Титова, а затем заработал пенальти, который уверенно реализовал, установив окончательный счет (2:0), Валерий Карпин.

После этого сам нападающий имел хороший шанс отличиться, но не попал в пустые ворота. На замену форвард вышел и во втором туре против Японии, которой россияне уступили с минимальным счетом, и был признан лучшим игроком встречи в составе своей команды.

В третьем туре, где команде Романцева достаточно было не уступить Бельгии, Дмитрий тоже появился на газоне после перерыва, но не смог, даже несмотря на забитый гол, спасти россиян от поражения (2:3).

Сычев стал самым молодым автором гола на ЧМ-2002, а за всю историю футбола на тот момент на мундиалях в более юном возрасте отличались лишь четыре человека: бразилец Пеле, мексиканец Мануэль Росас, англичанин Майкл Оуэн и румын Николае Ковач.

По возвращении с чемпионата мира Дмитрий забил еще два мяча за красно-белых в семи проведенных встречах, отметившись футболкой «Кто мы? Мясо!» после гола в ворота «Зенита».

А затем случился конфликт, в котором сам футболист стал заложником действий своего отца и своих представителей, по слухам, имевших самое прямое отношение к криминальному миру.

Так или иначе, Сычев отказался играть за «Спартак», якобы разорвав договор с клубом, а вернее, написав обычное заявление об уходе, после которого по законодательству России работника необходимо освободить от занимаемой должности по истечении двух недель.

Конечно, так просто нападающего регулирующие органы не отпустили, выписав ему еще и дисквалификацию на четыре месяца, по окончании которых он мог перейти в любой клуб при уплате «Спартаку» со стороны того компенсации.

В итоге футболист оказался в французском «Марселе», хотя изначально подписал соглашение с киевским «Динамо» и даже получил от него подъемные в размере $25 тыс. (которые потом вернул).

Во Франции он отыграл два сезона, но проиграл конкуренцию Дидье Дрогба и отметился только пятью голами в чемпионате за 33 проведенных встречи, а потом вернулся в Россию в московский «Локомотив».

В составе «железнодорожников» форвард отыграл восемь сезонов с хвостиком, дважды становился чемпионом страны, выиграл Кубок и Суперкубок России.

Дважды Дмитрий ездил на чемпионаты Европы, выйдя на поле в двух играх неудачного для сборной страны Евро-2004 и трижды появившись на поле в «бронзовом» Евро-2008 под руководством Гуса Хиддинка, но голами не отметившись.

Доигрывал футболист в минском «Динамо», нижегородской «Волге», армянском «Пюнике», казахстанском «Окжетпесе» и второй команде «Локомотива» «Казанке», где был наставником для молодых футболистов, воспитанников клуба.

Кроме того, Сычев успел поиграть в футбол 8х8 в Любительской футбольной лиге Москвы, где в составе «Атлантиса», за который также выступали Роман Широков, Максим Ромащенко, Константин Головской и Дмитрий Половинчук, выиграл Лигу чемпионов.

Наверное, карьера бомбардира, не будь всех этих скандалов, могла и должна была бы сложиться лучше, но даже в том, чего он сумел добиться, Дмитрий является одним из лучших форвардов в постсоветской истории страны.

В конце концов, на его счету 15 мячей в 47 матчах за сборную России!