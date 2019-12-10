«Ничего общего со спортом»: Путин о вердикте WADA

9 декабря в Лозанне состоялось итоговое заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором решилась судьба всего российского спорта. По обвинению в допинговых махинациях и манипуляциях данными московской лаборатории Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия кодекса WADA на четыре года. На этот же срок Россия была отстранена от участия в крупных международных соревнованиях, куда отечественные спортсмены смогут попасть только при наличии индивидуального приглашения и выступить исключительно в нейтральном статусе. Кроме того, решение исполкома коснулось и российских спортивных чиновников, которым также достался четырехлетний бан.

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На пресс-конференции по итогам нормандского саммита в Париже о ситуации, в которую попал российский спорт, высказался президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что решение WADA лишить российских атлетов национальных флага и гимна на Олимпиаде-2020 в Токио является противоречивым в свете того, что Олимпийский комитет России (ОКР) не подвергся никаким санкциям.

«Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности: нет претензий к Олимпийскому комитету России. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Это говорит о том, что в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии и мы имеем все основания подать в Спортивный арбитражный суд (CAS)»,

— сказал Путин.

Действительно, на повестке дня прошедшего заседания речи о том, чтобы наказать ОКР за нарушение антидопинговых правил, не было совсем. Формально факт того, что россияне выступят в Токио в нейтральном статусе, идентичен с тем, что было зимой 2018-го на зимних Играх в Пхенчхане. Однако тогда Россия была лишена своих национальных символов как раз после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР. Именно поэтому россияне и выступили в нейтральном статусе. Причем тогда отечественные спортсмены именовались как «Олимпийские атлеты из России». Теперь же помимо использования национальной символики и гимна россиянам также запрещено и именовать себя россиянами. И это при условии, что ОКР свою деятельность продолжает полноценно, не попав ни под какие санкции. Внимание на это ранее обращал глава национального олимпийского комитета Станислав Поздняков. По его мнению, решение исполкома WADA было ожидаемым, но вместе с тем является «неадекватным, нелогичным и не соответствует Олимпийской хартии».

«Нам необходимо официально внимательно изучить текст одобренных исполкомом WADA рекомендаций и окончательно сформировать нашу юридическую позицию. Позиция ОКР остается неизменной: санкции носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Убеждены, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как это записано в Олимпийской хартии. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора, опять же, в соответствии с Хартией», — приводит слова Позднякова «Команда России».

Что касается Владимира Путина, то президент страны также раскритиковал исполком WADA за решение наказать всех спортсменов сразу, а не выборочно. По мнению главы государства, коллективное наказание является несправедливым по отношению к невиновным и «чистым» атлетам.

«Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты и юристы и со знанием дела вели диалог с нашими партнерами. Но, что самое главное, на мой взгляд, любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям никакого отношения не имеют, и все это понимают», — сказал Путин.

Впрочем, в WADA еще до оглашения вердикта подчеркнули, что в их приоритете является поиск истинных виновников допингового скандала и их наказание, а также реабилитация всех остальных спортсменов, невиновных в нарушениях правил. Отмечая данную позицию, Путин предположил, что исполком Всемирного антидопингового агентства при вынесении итогового решения руководствовался не защитой спорта от допинга, а политическими мотивами.

«Если кто-то из них принимает решение о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не заботы о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющими»,

— заключил Путин.

Мнение о том, что вердикт WADA имеет больше политический оттенок, чем спортивный, является весьма популярным. Об этом многие российские спортсмены и чиновники говорят еще с начала всего допингового скандала.

После заседания исполкома 9 декабря об этом в очередной раз высказался премьер-министр России Дмитрий Медведев. Во время встречи с вице-премьерами он назвал вердикт WADA «продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму».

«Считаю, что российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано. В нашем спортивном сообществе существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать. Но то, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что допинговый скандал в российском спорте возник в ноябре 2015 года, когда по рекомендации независимой комиссии WADA Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ, ныне — World Athletics) отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), не восстановив ее статус до сих пор. Тогда же отстранение постигло и РУСАДА. В сентябре 2018 года исполком WADA большинством голосов принял решение восстановить статус Российского антидопингового агентства, но поставил отечественной стороне два условия: обеспечить доступ к базе данным московской антидопинговой лаборатории и передать все допинг-пробы (в том числе и подозрительные) российских спортсменов. Все эти обязательства Россия выполнила, хоть и с просроченным дедлайном. Однако в сентябре этого года экспертная группа WADA нашла множество несоответствий в базе данных, после чего, сверив информацию со своими копиями, которые предоставил в том числе и экс-глава московской лаборатории, ныне информатор WADA Григорий Родченков, заподозрила Россию в манипуляциях данными.

Так, россияне были обвинены в фальсификации документов, изменении данных, а также удалении информации и множества допинг-проб, которые могли быть подозрительными или положительными. Тогда же была запущена процедура повторной дискредитации РУСАДА, и 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял к сведению рекомендации своего комитета по соответствию, единогласно признав Россию виновной в махинациях.

Теперь в ближайшие четыре года Россия: а) не сможет принимать так называемые major events, а именно чемпионаты мира и другие крупнейшие международные соревнования, кроме региональных и континентальных первенств; б) лишена права выступать на международных соревнованиях, на Олимпийские игры и, например, чемпионат мира по футболу — 2022 россияне отправятся только в нейтральном статусе; в) будет обязана выплатить WADA штраф в размере $100 тысяч и покрыть расходы ведомства, понесенные за время расследования.

Всего, по данным WADA, в нарушении антидопинговых правил уличены более сотни российских спортсменов, чьи имена пока не называются. Единственное, над чем международное ведомство приоткрыло завесу тайны, это виды спорта, представители которых и были пойманы на допинговых махинациях. В частности, в этот список вошли 66 российских легкоатлетов, 41 тяжелоатлет, один борец, один гребец на каноэ, двое представителей тхэквондо и еще два биатлониста или биатлонистки.