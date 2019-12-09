На грани провала: расклады «Зенита» в Лиге чемпионов

Если ты перед последним туром занимаешь второе место в подгруппе из четырех команд, то обычно все просто: побеждаешь и спокойно готовишься к плей-офф. Но иногда, очень редко, бывают такие расклады, что все оказывается сложным и запутанным.

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Удивительно, но в сезоне-2019/20 проводящий отличную еврокампанию действующий чемпион и безоговорочный лидер текущего чемпионата России «Зенит» попал в ситуацию, когда он является заложником соперников, будучи даже на втором месте в группе.

Все дело в особенностях ситуации в подгруппе G и, конечно же, в регламенте Лиги чемпионов, где при равенстве очков учитываются личные встречи.

А в данном случае равенство теоретически может случиться у трех претендентов на выход в 1/8 финала, и на это зенитовцы повлиять не в силах.

Пока квартет возглавляет немецкий «РБ Лейпциг», набравший 10 баллов, «Зенит» идет вторым с 7 очками, но французский «Лион» уступает ему как раз только по личным встречам. Так что российской команде обязательно надо побеждать португальскую «Бенфику», замыкающую таблицу группы G, но при этом, если французы выиграют у немцев, эта троица сравняется по очкам на финише.

«Лейпциг», конечно, изначально являлся и остается фаворитом группы, но «Лиону»-то он как раз и проиграл, причем на своем поле, а теперь игра пройдет во Франции.

И если в шестом туре состоятся победы «Зенита» и «Лиона», именно российский клуб окажется третьим лишним в борьбе за плей-офф, так как в личных встречах с конкурентами набрал только четыре балла, в то время как у «РБЛ» будет шесть очков, а у «Лиона» — семь.

При этом отчаиваться тоже не стоит. Перед командой Семака будет стоять непростая задача, и отвлекаться на параллельный матч не имеет смысла, ну а если «Бенфику» удастся-таки обыграть, то «Лиону» еще придется постараться, чтобы во второй раз, пусть и дома, прихлопнуть команду Юлиана Нагельсмана.

«Лион» играет ни шатко, ни валко, чередуя удачные встречи с провальными, в то время как «РБ Лейпциг» идет на втором месте в Бундеслиге, на одно очко отставая от «Боруссии» из Менхенгладбаха, но, например, на шесть баллов опережая мюнхенскую «Баварию».

«Зениту», кстати, не стоит расслабляться еще и по той причине, что поражение от «Бенфики» может вообще оставить российскую команду без Европы весной безо всяких санкций WADA.

Дома команда Семака разделалась с «орлами» со счетом 3:1, но если те выиграют со счетом 2:0 или с разницей больше двух мячей на «Да Луш», то не только сравняются с «Зенитом» по очкам, но и обойдут его по личным встречам.

Правда, существует расклад, что выиграет не только «Бенфика», но и «Лейпциг», и тогда получится самый интересный расклад: немцы гарантируют себе уверенное первое место, а «Зенит», «Лион» и «Бенфика» будут иметь по семь очков.

В этом случае «Зенит», набравший все свои очки против французов и португальцев, окажется выше обоих и попадет в плей-офф Лиги чемпионов! Ну, а мимо евровесны тогда пролетит «Лион», победа над «РБЛ» которого в случае равенства баллов с «Зенитом» и «Бенфикой» станет не достижением, а балластом.

Вот такие сложные расклады в квартете «Зенита», но сегодня в любом случае все решится, а победа, на которую подопечным Семака надо играть, по крайней мере обеспечит им продолжение борьбы в еврокубках во второй части сезона.

«Мы не боимся, мы уважаем, это одна из самых титулованных команд не только в Португалии, а во всей Европе. В чемпионате у них дела складываются прекрасно, надеюсь, что мы покажем хорошую игру и добьемся результата. Все будет зависеть от того, как будет складываться матч, ситуация в группе. Ничья более выгодна нам, чем «Бенфике». Нужно концентрироваться на своей игре – это главная задача. Дальше будет видно, стоит отвлекаться на тот матч или нет», — заявил в преддверии последнего группового матча Сергей Семак.

При этом российский специалист абсолютно не верит в возможность заговора между «Лейпцигом» и «Лионом».

«Конечно, не верю. Есть разница, выходить с первого места или со второго. Плюс все спортсмены хотят побеждать. Финансовые бонусы важны для клубов. Так что «Лейпцигу» важно, как закончится групповая стадия», — подчеркнул тренер. Кажется, это самый правильный подход.