онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Судный день: WADA выносит приговор России. LIVE

Исполком WADA выносит приговор России. ОНЛАЙН

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) решает вопрос об отстранении России от международных соревнований на четыре года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
11:50

Примечательно, что России был поставлен крайний срок предоставления доступа к базе данных московской лаборатории — 31 декабря 2018 года. Россия в дедлайн не уложилась, аргументировав это тем, что оборудование экспертной группы WADA не прошло сертификацию. Впрочем, во Всемирном антидопинговом агентстве на это закрыли глаза. Так, в руководстве ведомства отмечали, что дата передачи информации московской лаборатории не имеет принципиального значения, главное — выполнить данное обязательство. В январе этого года оно было выполнено, и эксперты WADA в течение нескольких дней извлекли всю базу данных.

close
Пробирки с пробами в Национальной антидопинговой лаборатории, открытой в Московском государственном университете имени Ломоносова, в Москве. Пробирки с пробами в Национальной антидопинговой лаборатории, открытой в Московском государственном университете имени Ломоносова, в Москве.
Пробирки с пробами в Национальной антидопинговой лаборатории, открытой в Московском государственном университете имени Ломоносова, в Москве.

Пробирки с пробами в Национальной антидопинговой лаборатории, открытой в Московском государственном университете имени Ломоносова, в Москве.

РИА Новости
11:45

20 сентября 2018 года исполком WADA рассмотрел вопрос о восстановлении статуса РУСАДА и большинством голосов принял положительное решение в отношении россиян. Однако отечественному ведомству были поставлены два условия: предоставление доступа к базе данных московской лаборатории, а также передача допинг-проб российских спортсменов. Данные обязательства российская сторона выполнила. В WADA, к слову, к данному процессу отнеслись особенно трепетно. В частности, исполком ведомства мотивировал свои требования к России тем, что:

во-первых, Всемирное антидопинговое агентство могло бы поставить точку в «российском вопросе», применив санкции и иные меры наказания в отношении поистине виновных в допинговых махинациях людей;

во-вторых, наказать российских спортсменов, чьи допинг-пробы имели положительные результаты, но при этом избежавших санкций;

в-третьих, оправдать тех спортсменов, которые оказались невиновными в допинговом скандале, но несправедливо получивших наказание.

11:41

В день закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане ОКР был восстановлен в статусе члена МОК, что подарило надежду на улучшение ситуации и конец допингового скандала.

11:40

Соответственно, Олимпийский комитет России (ОКР) был дискредитирован. Вместе с этим же ведомство было обязано перечислить на счет МОК $15 млн на создание глобальной антидопинговой системы, а также возместить Международному олимпийскому комитету расходы, понесенные в ходе расследования. Кроме того бывший министр спорта Виталий Мутко и его экс-заместитель Юрий Нагорных были пожизненно отстранены от участия во всех будущих Олимпиадах в любом статусе, экс-гендиректор Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко был выведен из координационной комиссии зимней Олимпиады-2022, сотрудникам министерства спорта России было отказано в аккредитации на Игры-2018, а тогдашний президент ОКР Александр Жуков был выведен из состава МОК.

close
Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, министр спорта России Павел Колобков и президент ОКР Александр Жуков Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, министр спорта России Павел Колобков и президент ОКР Александр Жуков
Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, министр спорта России Павел Колобков и президент ОКР Александр Жуков

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, министр спорта России Павел Колобков и президент ОКР Александр Жуков

РИА Новости
11:35

Однако позднее стало известно, что некоторая группа российских спортсменов все-таки выступит на Олимпиаде в Южной Корее. Так, МОК допустил россиян до участия в соревнованиях, но только в качестве нейтральных спортсменов. Российская сборная называлась «Олимпийские атлеты из России». Причем допущены до соревнований были далеко не все: спортсменам приходили индивидуальные приглашения, которых без объяснения причин не дождались многие ведущие атлеты России. Те же, кто все-таки попал на Олимпиаду, не имел права демонстрировать национальную символику под угрозой дисквалификации и санкций.

close
Российские фигуристки Евгения Медведева (слева) и Алина Загитова на церемонии награждения на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Российские фигуристки Евгения Медведева (слева) и Алина Загитова на церемонии награждения на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане
Российские фигуристки Евгения Медведева (слева) и Алина Загитова на церемонии награждения на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане

Российские фигуристки Евгения Медведева (слева) и Алина Загитова на церемонии награждения на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане

РИА Новости
11:30

Наказания продолжились и далее. В 5 декабря 2017 года президент МОК Томас Бах объявил о недопуске олимпийской сборной России до Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Россия также была обвинена в «систематических нарушениях антидопинговых правил и наличии системы в России о сокрытии положительных допинг-проб во время Игр в Сочи на разных административных уровнях».

«Это была беспрецедентная атака на целостность олимпийского движения и спорта. Исполком МОК после надлежащей правовой процедуры применил соответствующие санкции для защиты чистых спортсменов. Это должно подвести линию под этим драматическим эпизодом и послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы во главе со WADA», — говорил Бах.

close
Президент МОК Томас Бах Президент МОК Томас Бах
Президент МОК Томас Бах

Президент МОК Томас Бах

Reuters
11:25

Допинговый скандал затронул и других спортсменов. Десятки российских атлетов были лишены своих наград, завоеванных на Олимпиаде-2014 в Сочи, а также дисквалифицированы на пожизненный срок. Произошло это после того, как бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне информатор WADA, дал показания, в которых обозначил, что во время проведения Игр-2014 у России действовала система подмены проб своих спортсменов. Однако 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) данные обвинения необоснованными и отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В итоге Международный олимпийский комитет (МОК) вернул россиянам девять медалей, после чего российская олимпийская сборная вернулась на первое место медального зачета. Впрочем, 11 человек были все-таки признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты аннулированы.

close
Четыре олимпийских кольца на открытии Игр в Сочи Четыре олимпийских кольца на открытии Игр в Сочи
Четыре олимпийских кольца на открытии Игр в Сочи

Четыре олимпийских кольца на открытии Игр в Сочи

David Gray/Reuters
11:20

В связи с этим российские легкоатлеты не были допущены до участия в летних Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро, а впоследствии — вплоть до сегодняшнего дня — все отечественные легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе. Причем отбор на турниры проводится только по индивидуальным приглашениям, главное условие которых — спортсмен должен иметь «чистую» допинговую историю, а именно не иметь ранее положительных допинг-проб, не подозреваться в нарушении антидопинговых правил и не фигурировать в докладе канадского юриста Ричарда Макларена, обвинившего Россию в систематических нарушениях и государственной поддержке допинговых махинаций.

close
Ричард Макларен во время доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен во время доклада о допинге в российском спорте
Ричард Макларен во время доклада о допинге в российском спорте

Ричард Макларен во время доклада о допинге в российском спорте

Reuters
11:15

Громкий допинговый скандал, в который ввязалась Россия, берет свое начало от ноября 2015 года. Тогда по рекомендации независимой комиссии WADA Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ, ныне — World Athletics) временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Своего членства ведомство лишено и по сей день. Тогда же статуса соответствия кодекса WADA было лишено и Российское антидопинговое агентство РУСАДА.

close
РУСАДА РУСАДА
РУСАДА

РУСАДА

AP
11:10

Поводом для разбирательств стала возможная махинация с допинг-пробами российскими спортсменами и фальсификаций в базе данных московской антидопинговой лаборатории, в чем уверена экспертная группа WADA. В случае признания России виновной весь отечественный спорт ждет крайне суровое наказание.

11:05

Начало заседания запланировано на 12.00 по московскому времени.

11:00

Добрый день! 9 декабря на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет решаться вопрос об отстранении России от международных соревнований на четыре года. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.