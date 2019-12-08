Судный день: WADA выносит приговор России. LIVE

Примечательно, что России был поставлен крайний срок предоставления доступа к базе данных московской лаборатории — 31 декабря 2018 года. Россия в дедлайн не уложилась, аргументировав это тем, что оборудование экспертной группы WADA не прошло сертификацию. Впрочем, во Всемирном антидопинговом агентстве на это закрыли глаза. Так, в руководстве ведомства отмечали, что дата передачи информации московской лаборатории не имеет принципиального значения, главное — выполнить данное обязательство. В январе этого года оно было выполнено, и эксперты WADA в течение нескольких дней извлекли всю базу данных.
Пробирки с пробами в Национальной антидопинговой лаборатории, открытой в Московском государственном университете имени Ломоносова, в Москве.РИА Новости
20 сентября 2018 года исполком WADA рассмотрел вопрос о восстановлении статуса РУСАДА и большинством голосов принял положительное решение в отношении россиян. Однако отечественному ведомству были поставлены два условия: предоставление доступа к базе данных московской лаборатории, а также передача допинг-проб российских спортсменов. Данные обязательства российская сторона выполнила. В WADA, к слову, к данному процессу отнеслись особенно трепетно. В частности, исполком ведомства мотивировал свои требования к России тем, что:
— во-первых, Всемирное антидопинговое агентство могло бы поставить точку в «российском вопросе», применив санкции и иные меры наказания в отношении поистине виновных в допинговых махинациях людей;
— во-вторых, наказать российских спортсменов, чьи допинг-пробы имели положительные результаты, но при этом избежавших санкций;
— в-третьих, оправдать тех спортсменов, которые оказались невиновными в допинговом скандале, но несправедливо получивших наказание.
В день закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане ОКР был восстановлен в статусе члена МОК, что подарило надежду на улучшение ситуации и конец допингового скандала.
Соответственно, Олимпийский комитет России (ОКР) был дискредитирован. Вместе с этим же ведомство было обязано перечислить на счет МОК $15 млн на создание глобальной антидопинговой системы, а также возместить Международному олимпийскому комитету расходы, понесенные в ходе расследования. Кроме того бывший министр спорта Виталий Мутко и его экс-заместитель Юрий Нагорных были пожизненно отстранены от участия во всех будущих Олимпиадах в любом статусе, экс-гендиректор Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко был выведен из координационной комиссии зимней Олимпиады-2022, сотрудникам министерства спорта России было отказано в аккредитации на Игры-2018, а тогдашний президент ОКР Александр Жуков был выведен из состава МОК.
Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, министр спорта России Павел Колобков и президент ОКР Александр ЖуковРИА Новости
Однако позднее стало известно, что некоторая группа российских спортсменов все-таки выступит на Олимпиаде в Южной Корее. Так, МОК допустил россиян до участия в соревнованиях, но только в качестве нейтральных спортсменов. Российская сборная называлась «Олимпийские атлеты из России». Причем допущены до соревнований были далеко не все: спортсменам приходили индивидуальные приглашения, которых без объяснения причин не дождались многие ведущие атлеты России. Те же, кто все-таки попал на Олимпиаду, не имел права демонстрировать национальную символику под угрозой дисквалификации и санкций.
Российские фигуристки Евгения Медведева (слева) и Алина Загитова на церемонии награждения на Олимпийских играх 2018 года в ПхенчханеРИА Новости
Наказания продолжились и далее. В 5 декабря 2017 года президент МОК Томас Бах объявил о недопуске олимпийской сборной России до Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Россия также была обвинена в «систематических нарушениях антидопинговых правил и наличии системы в России о сокрытии положительных допинг-проб во время Игр в Сочи на разных административных уровнях».
«Это была беспрецедентная атака на целостность олимпийского движения и спорта. Исполком МОК после надлежащей правовой процедуры применил соответствующие санкции для защиты чистых спортсменов. Это должно подвести линию под этим драматическим эпизодом и послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы во главе со WADA», — говорил Бах.
Президент МОК Томас БахReuters
Допинговый скандал затронул и других спортсменов. Десятки российских атлетов были лишены своих наград, завоеванных на Олимпиаде-2014 в Сочи, а также дисквалифицированы на пожизненный срок. Произошло это после того, как бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне информатор WADA, дал показания, в которых обозначил, что во время проведения Игр-2014 у России действовала система подмены проб своих спортсменов. Однако 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) данные обвинения необоснованными и отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В итоге Международный олимпийский комитет (МОК) вернул россиянам девять медалей, после чего российская олимпийская сборная вернулась на первое место медального зачета. Впрочем, 11 человек были все-таки признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты аннулированы.
Четыре олимпийских кольца на открытии Игр в СочиDavid Gray/Reuters
В связи с этим российские легкоатлеты не были допущены до участия в летних Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро, а впоследствии — вплоть до сегодняшнего дня — все отечественные легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе. Причем отбор на турниры проводится только по индивидуальным приглашениям, главное условие которых — спортсмен должен иметь «чистую» допинговую историю, а именно не иметь ранее положительных допинг-проб, не подозреваться в нарушении антидопинговых правил и не фигурировать в докладе канадского юриста Ричарда Макларена, обвинившего Россию в систематических нарушениях и государственной поддержке допинговых махинаций.
Ричард Макларен во время доклада о допинге в российском спортеReuters
Громкий допинговый скандал, в который ввязалась Россия, берет свое начало от ноября 2015 года. Тогда по рекомендации независимой комиссии WADA Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ, ныне — World Athletics) временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Своего членства ведомство лишено и по сей день. Тогда же статуса соответствия кодекса WADA было лишено и Российское антидопинговое агентство РУСАДА.
РУСАДАAP
Поводом для разбирательств стала возможная махинация с допинг-пробами российскими спортсменами и фальсификаций в базе данных московской антидопинговой лаборатории, в чем уверена экспертная группа WADA. В случае признания России виновной весь отечественный спорт ждет крайне суровое наказание.
Начало заседания запланировано на 12.00 по московскому времени.
Добрый день! 9 декабря на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет решаться вопрос об отстранении России от международных соревнований на четыре года. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.