Судный день: WADA выносит приговор России. LIVE

20 сентября 2018 года исполком WADA рассмотрел вопрос о восстановлении статуса РУСАДА и большинством голосов принял положительное решение в отношении россиян. Однако отечественному ведомству были поставлены два условия: предоставление доступа к базе данных московской лаборатории, а также передача допинг-проб российских спортсменов. Данные обязательства российская сторона выполнила. В WADA, к слову, к данному процессу отнеслись особенно трепетно. В частности, исполком ведомства мотивировал свои требования к России тем, что:

— во-первых, Всемирное антидопинговое агентство могло бы поставить точку в «российском вопросе», применив санкции и иные меры наказания в отношении поистине виновных в допинговых махинациях людей;

— во-вторых, наказать российских спортсменов, чьи допинг-пробы имели положительные результаты, но при этом избежавших санкций;

— в-третьих, оправдать тех спортсменов, которые оказались невиновными в допинговом скандале, но несправедливо получивших наказание.