«Мы не преступники»: резонансная акция фанатов «Спартака»

19-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) подвел итоговую черту в 2019 году. Однако интерес к матчам чемпионата был вызван не уходом команд на зимний перерыв, не десятиочковым отрывом петербургского «Зенита» перед решающей частью первенства, не очередными скандалами, связанных с судейством, а поведением болельщиков.

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Отправной точкой стал неудачный во всех смыслах выезд московского «Спартака» и его фанатов в Санкт-Петербург на игру с сине-бело-голубыми в рамках 18-го тура лиги. Ту встречу красно-белые проиграли с минимальным счетом 0:1, однако свидетелями принципиального матча стали далеко не все желающие.

Еще за день до игры прибывшие из Москвы в город на Неве фанаты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по причине «неподобающего поведения». Задержания начались после матча молодежного первенства, где болельщиков обвинили в том, что те, будучи на фанатском секторе, «размахивали руками и флагами, а также кричали» (будто бы это является чем-то запрещенным), а затем продолжились уже на улицах Петербурга: люди, гулявшие по городу в красно-белой атрибутике, привлекали внимание полицейских, после чего отправлялись в отделение местного МВД.

Финальной точкой кипения послужило задержание одного из заводящих фанатской трибуны «Спартака» Валерия Бевза, известного как Валера Амиго.

Его отвезли в отделение еще незадолго до конца матча «Зенит» — «Спартак», затем отпустили, тот вернулся в Москву, а вечером 3 декабря был вновь задержан и под конвоем отправлен в Петербург, где в итоге и состоялся суд: решением Петроградского районного суда фанат был оштрафован на пять тысяч рублей, а также ему был выдан запрет на посещение спортивных мероприятий в течение ближайших полутора лет.

После этого главное объединение фанатов «Спартака» — «Фратрия» — выступило с заявлением, в котором призвало как остальных болельщиков красно-белых, так и всех других клубов Премьер-лиги «выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка».

Так, «Фратрия» призвала не просто отказаться от визуальной поддержки (использование флагов, баннеров и любой другой клубной атрибутики) в матчах 19-го тура, но и покинуть трибуны стадионов в первом тайме.

Данную акцию поддержали фанаты большинства команд чемпионата России: «Зенита», «Динамо», «Локомотива», тульского «Арсенала», ЦСКА, «Краснодара», «Уфы», «Оренбурга», «Урала», «Крыльев Советов», «Рубина» и «Сочи». Поддержали российских футбольных фанатов и за границей. Так, с призывом прекратить агрессивное давление на болельщиков выступили фанаты сербской «Црвены Звезды», польского «Леха» и болгарского ЦСКА.

Руси и Срби браа заувек pic.twitter.com/47qtFFtni8 — Ofnews (@okolofnews) December 7, 2019

Наш призыв услышан в Европе



Вслед за Сербией, свою поддержку выражает Польша.



Фото с матча Лех (Познань) - ЛКС (Лодзь).



У фанатизма нет границ! #фанатизмнепреступление pic.twitter.com/nRgS5ZP4S8 — Supporters Group News (@SupportersNews) December 8, 2019

Поддержка русских фанатов от ультрас софийского ЦСКА pic.twitter.com/9SvXSQdROs — Ofnews (@okolofnews) December 8, 2019

Причем, акция распространилась не только на территории стадиона, но и на улицах города.

Поддержка своей команды - не преступление! Фанат - не преступник! pic.twitter.com/Aj0QTFFyuY — Ультра (@Ultra_spartak) December 8, 2019

До матча остался всего час. Не забываем напомнить друзьям, что все уходим на 30-й минуте! pic.twitter.com/gUGFofwMPl — Ультра (@Ultra_spartak) December 8, 2019

Закрывать сей перфоманс было суждено как раз болельщикам «Спартака» на матче с «Ростовом» — и те, и другие выразили намерение покинуть трибуны после 30-й минуты.

С первых же минут фанаты, зарядив традиционное «Один за всех и все за одного!» (а в данной ситуации этот лозунг очень актуален), начали свою акцию. Как и говорилось ранее, болельщики отказались от визуальной поддержки. Помимо флагов и красно-белых баннеров на стадион не принесли и средства вспомогательной поддержки, в том числе барабаны.

До исторического момента — а его вполне можно назвать таковым, учитывая единение большинства фанатов, даже непримиримых, — болельщики скандировали не только лозунги в поддержку своих команд (а от нее никто не отказывался — суть заключалась именно в том, чтобы показать значимость футбольных фанатов на российских стадионов, и то, насколько невозможен футбол без их присутствия), но и кричалки, которые относятся непосредственно к происходящим событиям.

Фанат не преступник pic.twitter.com/ztgcwTNaVa — Андрей Сенченко (@ASenchenko11) December 8, 2019

Перекличка с фанатами "Ростова". pic.twitter.com/TreoZSZxRo — Андрей Сенченко (@ASenchenko11) December 8, 2019

Все это сопровождалось многочисленными баннерами, текст которых гласил одну единственную мысль — «Фанат не преступник. Поддерживать свою команду не преступление».

Участие в акции приняли в том числе и журналисты.

30-я минута матча, «Ростов» выигрывает 1:0, но всем не до этого: болельщики обеих команд массово покидают трибуны стадиона.

фанаты "Спартака" покидают северную трибуну pic.twitter.com/wYrywnHD8I — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 8, 2019

Вот так это выглядело в конечном итоге.

Фанаты Спартака покинули трибуну на 30 минуте в знак солидарности со всеми необоснованно задержанными и в защиту прав всех болельщиков pic.twitter.com/WiYtInSU5W — Ультра (@Ultra_spartak) December 8, 2019

Один из болельщиков, принявших участие в акции, рассказал о сути самого действия.

«Данная акция направлена на то, чтобы обратить внимание всех — от любителей футбола до чиновников и правоохранительных органов — на несправедливое отношение к фанатам. Немалая часть аудитории считает, что фанат — это быдло и хулиган. Но на самом деле это ложь. То, что произошло в Петербурге, наглядно показало, как фанатскую культуру пытаются загнать в рамки, за решетку.

Но фанат не преступник. Он лишь активно поддерживает свою команду, и никто, кроме него, вкладываться в это не будет. Мы ушли с трибуны, чтобы показать, во что превратится футбол без фанатов. А это, как видно, грустно и уныло. Команда осталась без поддержки сейчас, но это оправданно: если отношение к фанатам не изменится, то клубы останутся без поддержки навсегда», — сказал «Газете.Ru» болельщик «Спартака» Дмитрий, известный как Дима Гора.

Кроме того, он подчеркнул, что давление и несправедливое отношение со стороны правоохранительных органов к фанатскому движению может быть связано с грядущим чемпионатом Европы — 2020, который примет в том числе и Санкт-Петербург.

«В 2018 году мы приняли чемпионат мира. Футбол был настоящим праздником для всех: и для футболистов, и для болельщиков. Мы надеялись, что нам удастся сохранить это, надеялись, что система и отношение к фанатам действительно изменились в лучшую сторону. Но в итоге время прошло, карета превратилась в тыкву, и теперь — кстати, в преддверии чемпионата Европы — на нас, фанатах, правоохранительные органы просто разминаются, тренируют свою систему безопасности. Мы оказались расходным материалом. Но почему мы должны быть им? Люди, которые поддерживают свою команду, следуют за ней в другие города, становятся по сути кроликами для испытаний. Мы выступаем против этого», — заключил он.

Из произошедшего можно сделать несколько выводов. Во-первых, лица, которые причисляют себя к фанатскому и ультрас движению, а также неравнодушные к тем, кто тратит свои силы, деньги и время на поддержку любимой команды, показали, что в первую очередь являются людьми. То единение, которое можно было наблюдать на протяжении всей недели, — настоящий прецедент и резонанс. Во-вторых, вся общественность смогла своими глазами увидеть, что будет на стадионах, если они останутся без фанатов. А именно — пусто, уныло и серо. В-третьих, фанат не значит преступник.