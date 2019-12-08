«Отдам душу и тело»: Каррера возглавил греческий АЕК

Бывший главный тренер московского «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом стало известно 8 декабря, а контракт был заключен до 2021 года. Примечательно, что из российского клуба тренер был уволен в октябре 2018 из-за неудовлетворительных результатов и до настоящего времени нигде не работал.

«Я очень рад, что подписал контракт. Спасибо АЕКу за то, что позволил мне прийти в большой клуб. За него я отдам душу и тело.

Я хочу команду, которая играет в футбол. Когда заканчивается матч, футболка должна быть потной. Хочу видеть страсть на стадионе. Думаю, это самое главное. Я хочу, чтобы игроки отдавали на поле все силы и до последней минуты оставались бойцами», — заявил специалист.

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В московский «Спартак» Каррера пришел в сезоне-2016/17. Итальянский специалист привел команду к победе в чемпионате России впервые за 16 лет, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. После увольнения тренера фанатское объединение «Фратрия» выпустило заявление, в котором было выражено категорическое несогласие с отставкой итальянца.

«Будут ли фанаты АЕКа меня любить так же, как болельщики «Спартака»? Моя цель — чтобы в Греции меня любили так же. Этого непросто добиться. В футболе говорить о победах всегда легче, чем их добывать. Но я в АЕКе, потому что это серьезный и амбициозный клуб, желающий создать большую команду.

АЕК — великий клуб с богатой историей и множеством болельщиков по всей Греции. Я сделаю все, чтобы они были счастливы», — отметил Каррера.

Афинская команда является одним из ведущих клубов чемпионата Греции. Несмотря на то, что за последние десять лет национальное первенство семь раз выигрывал «Олимпиакос» (который, кстати, выбил российский «Краснодар» из квалификации Лиги чемпионов), новый клуб итальянского специалиста завоевал золотые награды греческого чемпионата в 2018 году. Также стоит сказать и о болельщиках, ведь на важные матчи на игру команды приходит посмотреть около 30-35 тысяч людей. Фанаты постоянно создают перфомансы, а также попадают не в самые приятные истории. К примеру, в одном из матчей Лиги чемпионов с «Аяксом» болельщики афинского клуба забросали амстердамцев файерами и бутылками с зажигательными смесями.

В текущем сезоне в чемпионате Греции было проведено уже 13 туров. Клуб из Афин набрал 21 очко и идет на третьей позиции. Лидируют в турнирной таблице «Олимпиакос» и ПАОК, которые набрали поровну баллов – 31.

Каррера стал пятым специалистом, который возглавил АЕК в 2019 году. Примечательно, что до этого главным претендентом на пост тренера афинской команды назывался россиянин Леонид Слуцкий, который не так давно подал в отставку из нидерландского «Витесса».

Специалист принял решение уйти после того, как его команда проиграла пять матчей подряд в национальном первенстве.

СМИ сообщали, что АЕК очень хотел видеть на посту главного тренера именно российского тренера, однако контракт подписан не был. Появилась информация, что это произошло из-за слишком долгих размышлений Слуцкого, а афинский клуб требовал немедленного ответа.

«Да, это правда, что АЕК был заинтересован в Леониде. Конечно, мы выслушали их предложение, так как это большой клуб, но Леонид только что закончил тренировать «Витесс». Он должен все обдумать, прежде чем принимать решение по следующему шагу в своей карьере», — сказал об этой ситуации агент Слуцкого Кристиан Эмиле.

Каррера начал спортивную карьеру в 1982 году, а закончил играть в 2008-м. За это время он защищал цвета десяти клубов, в том числе и туринского «Ювентуса» (1991-1996), «Аталанты» (1996-2003), «Наполи» (2003-2004). Тренировать итальянец начал уже в 2009 году, когда вошел в тренерский штаб Антонио Конте, возглавляющего «Ювентус». 25 августа 2012 года стал исполняющим обязанности на время дисквалификации главного тренера из-за дела о договорных матчах. На этом посту он провел десять матчей и ни разу не проиграл – семь раз туринцы одержали победу и трижды сыграли вничью. В 2014 году Каррера вместе с Конте начал тренировать сборную Италии, вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала, где итальянцы проиграли немцам.