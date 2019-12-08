Прощание с Англией: Клопп приговорил тренера «Эвертона»

Силва, пока!

Прошлый сезон под руководством Марку Силвы прошел многообещающе – победа над такими гигантами, как «Ливерпуль», лондонские «Челси» и «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Бернли», не пропустив ни одного мяча в свои ворота. С португальцем «Эвертон» финишировал на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ с 54 очками. Но надежда недолго брезжила в сердцах фанатов «ирисок».

Новый сезон принес в синюю половину Мерсисайда лишь боль и разочарования — на счету «Эвертона» всего четыре победы с начала кампании-2019/20. И в данный момент клуб находится в зоне вылета – на 14 месте с 16-ю очками.

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На замену

Решение о том, чтобы расстаться с Силвой, боссы приняли в начале декабря 2019 года, после того как команда была разгромлена «Ливерпулем» — 2:5. Вместо португальского специалиста «Эвертон» пригласил в качестве временного тренера Данкана Фергюсона, который с 2014 года находится в тренерском штабе клуба. Вместе с ним уже в первом матче «ириски» одержали победу, обыграв лондонский «Челси» со счетом 3:1.

Перед встречей исполняющий обязанности заявил, что намерен изменить подход команды к игре, сделав футболистов на поле более агрессивными. И у него это получилось. «Ириски» побили клубный рекорд за 10 лет, сделав 37 отборов.

Стоит отметить, что празднование такой долгожданной победы команды было очень эмоциональным. Фергюсон обнимал болбоя, а потом расцеловал центрального хавбека Томаса Дэвиса и вратаря Джордана Пикфорда.

«У меня были невероятные чувства, слезы на глазах. Я мог обнять любого, кто был бы рядом. Празднование было просто облегчением, волнением, эмоциями.

Но я пробуду в «Эвертоне» до тех пор, пока клуб будет во мне нуждаться. Ведь надо быть реалистом – команде нужен топ-тренер», — цитирует Фергюсона Fox Sports.

Скорее всего, он прав. Ведь, как утверждают СМИ, в качестве нового главного тренера «ириски» рассматривают Дэвида Мойеса, который уже работал на этой должности сначала с 2002 по 2003 года, а потом с 2017 по 2018-й. На счету специалиста работа в таком топе, как «Манчестер Юнайтед», а также в испанском «Реал Сосьедаде». Последним местом работы наставника был «Вест Хэм Юнайтед» — еще один аутсайдер турнирной таблицы АПЛ.

За все время работы наставником клубных достижений в АПЛ шотландец смог добиться лишь с манкунианцами, выиграв Суперкубок страны. Поэтому, многие фанаты не хотят, чтобы Мойес закрепился на тренерском мостике «ирисок». А недавно даже нарисовали граффити против шотландца на стенах домашнего стадиона команды – «Гудисон Парк».

По информации The Times, в данный момент боссы «Эвертона» рассматривают возможность пригласить на освободившуюся должность Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти, хоть и не сбрасывают Мойеса со счетов.

Почеттино был в середине ноября 2019 года уволен из лондонского «Тоттенхэм Хотспур», в котором провел почти пять лет и едва не привел клуб к победе в Лиге чемпионов. У аргентинца уже есть опыт того, как поднять показатели среднего клуба чемпионата Англии, однако вряд ли самому специалисту будет интересно этим заниматься в его нынешнем статусе. Эксперты утверждают, что в последние месяцы пребывания тренера в стане «шпор», у него развилась депрессия из-за того, что команда довольствовалась средним результатом. К тому же президент «Тоттенхэма» подписал с бывшим наставником соглашение, согласно которому тот должен выплатить £12 млн за переход в новый клуб АПЛ в текущем сезоне.

С Анчелотти тоже есть некоторые сложности. В данный момент он все еще возглавляет итальянский «Наполи». Однако боссы неаполитанского клуба поставили ультиматум – если команда уступит «Удинезе» в матче чемпионата Италии и «Генку» в ближайшей встрече Лиги чемпионов, специалист будет уволен.

Ради победы в Серии А Анчелотти запер футболистов на базе, где они провели несколько дней, готовясь к матчу с «Удинезе». Однако результат вряд ли удовлетворил наставника – ничья, 1:1.

«Меня ужасно разочаровывает, что команда так и не воспользовалась тремя или четырьмя шансами, которые ей выпали за матч, чтобы победить в итоге. Нам стоит больше внимания уделять обороне и сосредоточиться на контратаках», — цитирует специалиста Football Italia.

Если «Наполи» после этого чудесным образом умудрится не пройти в плей-офф Лиги чемпионов — а для этого достаточно проиграть скромному «Генку» при победе «Зальцбурга» над «Ливерпулем» в параллельном матче, — то Анчелотти придется искать новое место работы. Не исключено, что «Эвертон» в таком случае попытает счастья пригласить именитого итальянца к себе, благо у того уже имеется опыт работы в АПЛ.

Отметим, что Sky Sports называет еще одного вероятного претендента на место Силвы — Витор Перейру, который в настоящее время возглавляет китайский «Шанхай СИПГ».

В национальной Суперлиге подопечные Перейры смогли добиться третьей строчки турнирной таблицы. Однако он тоже не является приоритетным вариантом, ведь в Китае он получает зарплату, которая делает его одним из самых высокооплачиваемых специалистов мира. Вряд ли «Эвертон» сможет предложить ему лучший оклад. Стоит напомнить, что в 2013 году «ириски» уже приглашали 52-летнего португальца, однако тот так и не смог воспользоваться шансом, так как его в борьбе за место опередил Роберто Мартинес.