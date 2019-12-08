«Пять четверных? Могу и больше»: новые цели учениц Тутберидзе

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занявшие весь пьедестал в финале Гран-при, устроили, пожалуй, самую непосредственную церемонию награждения в истории.

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Во время фотосессии на подиуме девушки принялись кусать цветы, а не медали, как обычно делают в таких ситуациях. Очевидно, имело место какая-то общая шутка, о которой фигуристки из группы Этери Тутберидзе договорились заранее, но в чем состоит ее смысл, девушки не пояснили.

Во время традиционного позирования с флагом России Трусова вывела на лед свою собаку Тину, которая оказалась одета в костюм, очень похожий на платье хозяйки для произвольной программы в образе Дейнерис Таргариен.

Девушка дала питомцу немного прогуляться по олимпийскому катку, после чего подняла на руки и вошла в историю уже вместе с ней.

Всю пресс-конференцию призеров собачка также провела на руках у хозяйки, а непосредственно перед общением с журналистами Трусова поставила ее на стол и шутливо скомандовала: «Тина, начинай!»

Трусова с Тиной на пресс-конференции pic.twitter.com/dUps6qOcat — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 8, 2019

Косторная в это время возбужденно рассказывала Щербаковой о том, что ей уже пришло 36 сообщений с поздравлениями. Однако пресс-атташе Международного союза конькобежцев (ИСУ) Татьяна Фладе предупредила фигуристок, что, как только начнется пресс-конференция, нужно будет сразу убрать телефоны, так что девушки срочно кинулись досматривать последние уведомления.

Но даже старт официальной пресс-конференции не помешал одногруппницам продолжить веселье.

«Я очень рада, что смогла чисто исполнить четверной флип. Однако меня расстроило падение на тройном акселе в короткой программе, а также то, что я сделала «бабочку» на четверном сальхове и упала с четверного тулупа в произвольной»,

— с ироничной улыбкой рассказывала Трусова.

«Ну, в принципе, что тут такого», — подкалывала ее Косторная.

На фоне того, что Александра исполнила в произвольной три четверных прыжка (помимо флипа, который она сделала первой в истории среди женщин, это были лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом), какие-то помарки уже действительно не кажутся столь существенными. Тем не менее Русская Ракета оценила себя довольно строго.

«Произвольную я откатала очень плохо — недокрутила обороты на четверном сальхове, потому что поторопилась, а с четверного тулупа упала, потому что уже закончились силы (этот прыжок стоял последним из квадов. — «Газета.Ru»). Если бы тулуп был первым, я бы с ним справилась. Тройной аксель я уже не стала даже добавлять, потому что много квадов (смеется).

Не было ли пять четверных слишком много для меня? Нет, на тренировках я с таким контентом справляюсь. Могу делать и больше.

Вообще на занятиях я прыгаю чаще и чище. В будущем планирую выучить все четверные, так что ближе к концу сезона начну пытаться изучать риттбергер», — пообещала Трусова.

Кроме того бронзовый призер финала рассказала о самом радостном и самом трудном моменте первой половины сезона.

«Было здорово, что мне подарили пуделя, и я выучила тройной аксель (родители обещали фигуристке эту собаку, если она освоит триксель. — «Газета.Ru»). Также очень здорово, что теперь я выступаю на взрослом уровне — очень долго этого ждала, два года в юниорах было уже скучно.

Ну, а самым сложным было накатывать новые элементы на тренировках».

Для Косторной самым приятным в серии Гран-при оказалась возможность побывать в разных странах (она участвовала в этапах во Франции и Японии), а самым тяжелым — «настроиться на соревнования и выйти из зоны комфорта» после отпуска.

Щербакова отметила из радостных моментов тот факт, что у нее стабильно получался четверной лутц, и согласилась с Аленой по поводу того, что в сезоне самым сложным является собраться на турнир и выдать там свой максимум.

Откровенно говоря, показать все лучшее в своем арсенале в финале Гран-при удалось только Косторной, которая не допустила ни одной ошибки за две программы.

«Я рада, что смогла сделать все, что планировала. Когда шла прыжковая часть выступления, не особо обращала внимания на то, что происходит вокруг, но затем начала слышать аплодисменты и получила еще больше адреналина для проката.

Несмотря на то что после короткой программы я шла на первом месте, давления не чувствовала, мне было все равно. Ты просто выходишь на лед и делаешь, что должен.

Если же по ходу сезона требуется какая-то помощь в этом плане, то в роли психологов отлично выступают наши тренеры и врачи.

Когда наступит свободное время, хочу ли я пойти на общественный каток с друзьями? Честно, нет. Мне и так хватает»,

— призналась новоиспеченная чемпионка Гран-при.

Напоследок Косторная ответила на забавный вопрос о том, стоит ли менять аббревиатуру, которую фанаты придумали для обозначения их троицы с Щербаковой и Трусовой — «ТЩК».

«Нужно ли переставить «К» вперед из-за того, что я заняла первое место в финале? Да без разницы, можно и так оставить, раз фанаты уже привыкли.

Но вообще хочу отметить, что каждая из нас — отдельная личность», — подчеркнула фигуристка.

Щербакова порадовала заявлением о том, что собирается и в дальнейшем вставлять в программы четверной флип и усложняться.

«От этих соревнований остался небольшой осадок, потому что я упала с флипа. Даже не получила каких-то особых эмоций из-за того, что стала третьей женщиной в истории, которая набрала больше 240 баллов в сумме. Понимаю, что это была только первая попытка исполнить флип на официальном турнире, так что буду работать дальше.

В прошлом сезоне, например, у меня была подобная проблема с четверным лутцом. Так что я буду вставлять флип в программы и в будущем, теперь у меня появилось даже больше мотивации его сделать»,

— подытожила спортсменка.

Следующим официальным стартом «ТЩК» станет чемпионат России, который пройдет в Красноярске с 26 по 28 декабря. Тройка лучших на этом турнире отправится потом на главные старты сезона — чемпионаты Европы и мира.