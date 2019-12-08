Манчестерское чудо: как Сульшер обыграл Гвардиолу

7 декабря «Манчестер Сити» достаточно неожиданно уступил «Юнайтед», таким образом доведя количество потерянных очков в нынешнем сезоне до 16-ти. Напомним, что в прошлом году «горожане» потеряли столько же баллов за весь (!) сезон. Но главный тренер действующих чемпионов Англии Хосеп Гвардиола не намерен посыпать голову пеплом:

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«К сожалению мы уступили с минимальным счетом, но я поздравляю своих ребят. Мы сыграли фантастически. Мы — невероятная команда.

Наши оппоненты превзошли нас в скорости и быстроте принятия решений, мы часто не успевали за ними. Несмотря на это, мои игроки не теряли хватки и часто добирались до заключительной трети поля, где старались навязать остроту.

Если говорить о борьбе за третий подряд кубок чемпионов Англии, то нам необходимо двигаться дальше и не заглядывать в турнирную таблицу. Все очень непросто, так как «Ливерпуль» сумел победить в 15 из 16 матчей Премьер-лиги.

Я имею представление о том, как нужно действовать в таких ситуациях. Мы с большим желанием старались отыграться, но нам не хватило немного времени», — сказал каталонский специалист.

Его коллега по тренерскому цеху, Оле-Гуннар Сульшер, выглядел на послематчевой пресс-конференции безумно счастливым. Начал ее норвежский специалист с комплиментов в адрес своего соперника:

«Манчестер Сити» — невероятная команда, и добиться такого замечательного результата при отличной игре очень приятно. Думаю, что эта игра отложится в памяти на долгие времена. Мы играли зрелищно и с завидным постоянством тревожили ворота Эдерсона.

Мы должны были выигрывать с гораздо более комфортным преимуществом, в три-четыре мяча. Но голкипер «горожан» играл просто здорово.

У любой команды под руководством Гвардиолы непросто отобрать мяч. Они могут «раскатывать» соперников, но мы смотрелись опасно каждый раз, когда шли вперед, благодаря нашей скорости и угрозе, исходящей от наших игроков.

Нет никакой разницы в том, в какой зоне ты лишаешь оппонента мяча, важно правильно им распорядиться после», — сказал норвежец.

К сожалению, зрелищная и по-футбольному интересная игра была омрачена двумя неприятными событиями.

На 68-й минуте бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред отправился подавать угловой к трибуне, на которой находились болельщики домашней команды. Разозленные текущим счетом матча зрители начали швырять в него зажигалки, бутылки, монеты и другие предметы, и один из них попал футболисту в затылок.

Судья встречи Энтони Тэйлор на время был вынужден приостановить матч, но спустя некоторое время возобновил его.

Второй эпизод связан с проявлением расизма в адрес хавбека «красных дьяволов» Джесси Лингарда. В своем Twitter он подверг жесткой критике человека, который с трибун «Этихад Стэдиум» демонстрировал расистсткие жесты.

Not even this idiot can ruin tonight's feeling, shameful behaviour, it may be the derby but there is never ever a reason to be racist! https://t.co/tLegPkBIG4 — Jesse Lingard (@JesseLingard) December 7, 2019

«Даже этот глупец не испортит ощущение от этого замечательного вечера. Ужасное поведение. Даже несмотря на то, что это принципиальный матч, ни у кого нет причин проявлять расизм и дискриминировать кого-либо», — написал Лингард.

Но все же футбол оставался главным в минувшую субботу. Форвард гостей Маркус Рэшфорд посетовал на низкую реализацию своих моментов, чем косвенно подтвердил тезис Сульшера, озвученный ранее:

«Это была очень непростая и тяжелая победа. Если бы мы забили все, что создали, то концовка не получилась бы такой нервной. Первые полчаса в нашем исполнении были великолепны, единственным вопросом оставалось, сможем ли мы действовать в подобном стиле до самого конца», — сказал 22-летний англичанин.

А защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер призвал не винить в обидном поражении главного тренера своей команды.

«Ответственность за неудовлетворительный результат должны в первую очередь взять на себя мы, защитники. Нам стоило играть надежнее и не допускать опасностей у ворот. А форвардам, возможно, стоило бы забивать побольше.

Не надо винить наставника. Он выиграл все, что только можно. Дело не в нем», — сказал Уокер.

Отрыв «Ливерпуля» теперь составляет гигантские 14 очков. Кажется, что интрига в борьбе за чемпионский титул вот-вот иссякнет.