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Надежда на Непряеву: россиянки бьются в эстафете. LIVE

Лыжи. Второй этап Кубка мира. Женская эстафета. ОНЛАЙН

В Лиллехаммере проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты на 4x5 км.
Трансляция
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13:00

А вот у Кюллёнен силы заканчиваются. Пропускает она шведку Шарлотт Каллу вперед. То, к слову, проигрывает Йохауг 36 секунд.

12:57

Нечаевская опустилась на пятую строчку. Смирнова бежит седьмой, проигрывая лидеру больше минуты.

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12:56

Непонятно, откуда берутся силы у Йохауг. Это гений женских лыжных гонок. Совершенно не собирается сбавлять темп Терезе, опережает она финку на 21,5 секунды. Отрыв от второго места огромный.

12:52

Нечаевская бежит четвертой, уступая Йохауг 20,3 секунды. Смирнова — шестая, +49,4.

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12:51

Мощно стартовала Йохауг. Сразу же пошла атаковать финскую лыжницу Анне Кюллёнен, и на после 800 м пошла в отрыв — 5,5 секунды выигрывает Терезе.

12:50

У первой команды Норвегии бежит великая и ужасная Терезе Йохауг. У России-1 Анна Нечаевская, у России-2 — Екатерина Смирнова.

12:49

Итак, пошла третья эстафета.

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12:47

Оторвалась финка Нисканен перед передачей эстафеты, хочет создать своей команде отрыв.

12:45

Жамбалова все еще седьмая, но теперь ее отставание составляет чуть более 33 секунд.

12:44

На отметке 8,3 км первая четверка остается неизменной, приближается к топ-4 американка Сэйди Бьорнсен, но чем ближе передача эстафеты, тем больше сил тратит Сэйди.

12:43

Шведка Элина Рённлунд едва ли не на пятки наступает Наталье Непряевой.

12:42

Японка Мики Кодама растеряла все преимущество, которое создала Исида. Японки формально из гонки уже выбывают — им остается только бороться за попадание в десятку.

12:40

Жамбалова по-прежнему седьмая, те же 25 секунд отставания.

12:39

Пропустила Непряева финку Нисканен и норвежку Якобсен вперед, бежит третьей Наталья, уступая лидеру 0,8 секунды на отметке 7,5 км.

12:38

На отметке 5,8 км Непряева везет секунду Якобсен. Жамбалова — седьмая, +25,1.

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12:36

Выходит на первое место Непряева, выигрывает 0,7 секунды у Астрид Якобсен.

12:35

Вторую эстафету у России-1 бежит Наталья Непряева, у России-2 — Алиса Жамбалова.

12:33

Произошла передача первой эстафеты. Норвегия первая, далее Швеция и Финляндия. Четвертая Япония, первая команда России — на пятом месте. Жеребятьева же передала эстафету, занимая шестую позицию. Почти полминуты уступаем лидеру.

12:30

А вот Фалла выглядит очень свежо. Прошла уже 4 км норвежка, а усталости не видать. Почти на секунду опережает она шведку Рибом.

12:27

К сильному снегопаду прибавился и сильный ветер. Трудно приходится Дуркиной, на подъеме работает слабо.

12:25

Продолжает лидировать Фалла, Дуркина опустилась на седьмое место. Пять секунд проигрывает норвежке представительница России-1 после 2,5 км. Жеребятьева поднялась с конца на восьмую строчку, но отстает на 10,1 секунды.

12:23

Серьезно разбита трасса из-за обильного снегопада. Проваливаются палки у лыжниц, на подъеме это так вообще огромная проблема.

12:19

Уже образовалась так называя пятерка лидеров, которая по чуть-чуть отрывается от остальных преследователей. Помимо норвежки и шведки туда входит финка Матинтало, американка Софи Колдуэлл и Масако Исида из Японии.

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12:18

Дуркина пока бежит шестой, Жеребятьева замыкает всю группу.

12:17

Сразу Фалла выходит в лидеры, но пока темп не взвинчивает норвежка. Ее преследует Рибом, не отпускает.

12:15

Итак, старт дан!

12:13

Сильный снегопад сегодня идет, морозно.

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12:12

Кстати, о личных гонках. Вчера, 7 декабря, в рамках открытия второго этапа в Лиллехаммере состоялась женская гонка в скиатлоне. Победу одержала норвежка Йохауг, второе место заняла Джессика Диггинс из США, а тройку лидеров замкнула еще одна представительница Норвегии Хейди Венг. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева — 11-е место.

12:11

Естественно, что главными фаворитками сегодняшней эстафеты будут представительницы первой сборной Норвегии (Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг, Хейди Венг), шведской команды (Эмма Рибом, Элина Рённлунд, Шарлотт Калла, Моа Лундгрен) и лыжницы из Финляндии (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Анне Кюллёнен, Криста Пярмякоски). Но это эстафета, результат гонки более непредсказуем, нежели в индивидуальных заездах. Одна ошибка может подвести всю команду.

12:10

Участие в гонке примут две российские команды с четырьмя лыжницами в каждой.

Россия 1: Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко;

Россия 2: Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Диана Голован.

12:05

Гонка стартует в 12.15 по московскому времени.

12:00

Добрый вечер, уважаемые любители лыжного спорта. Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женскую эстафету на втором этапе Кубка мира.