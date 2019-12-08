Надежда на Непряеву: россиянки бьются в эстафете. LIVE

А вот у Кюллёнен силы заканчиваются. Пропускает она шведку Шарлотт Каллу вперед. То, к слову, проигрывает Йохауг 36 секунд.
Нечаевская опустилась на пятую строчку. Смирнова бежит седьмой, проигрывая лидеру больше минуты.
Непонятно, откуда берутся силы у Йохауг. Это гений женских лыжных гонок. Совершенно не собирается сбавлять темп Терезе, опережает она финку на 21,5 секунды. Отрыв от второго места огромный.
Нечаевская бежит четвертой, уступая Йохауг 20,3 секунды. Смирнова — шестая, +49,4.
Мощно стартовала Йохауг. Сразу же пошла атаковать финскую лыжницу Анне Кюллёнен, и на после 800 м пошла в отрыв — 5,5 секунды выигрывает Терезе.
У первой команды Норвегии бежит великая и ужасная Терезе Йохауг. У России-1 Анна Нечаевская, у России-2 — Екатерина Смирнова.
Итак, пошла третья эстафета.
Оторвалась финка Нисканен перед передачей эстафеты, хочет создать своей команде отрыв.
Жамбалова все еще седьмая, но теперь ее отставание составляет чуть более 33 секунд.
На отметке 8,3 км первая четверка остается неизменной, приближается к топ-4 американка Сэйди Бьорнсен, но чем ближе передача эстафеты, тем больше сил тратит Сэйди.
Шведка Элина Рённлунд едва ли не на пятки наступает Наталье Непряевой.
Японка Мики Кодама растеряла все преимущество, которое создала Исида. Японки формально из гонки уже выбывают — им остается только бороться за попадание в десятку.
Жамбалова по-прежнему седьмая, те же 25 секунд отставания.
Пропустила Непряева финку Нисканен и норвежку Якобсен вперед, бежит третьей Наталья, уступая лидеру 0,8 секунды на отметке 7,5 км.
На отметке 5,8 км Непряева везет секунду Якобсен. Жамбалова — седьмая, +25,1.
Выходит на первое место Непряева, выигрывает 0,7 секунды у Астрид Якобсен.
Вторую эстафету у России-1 бежит Наталья Непряева, у России-2 — Алиса Жамбалова.
Произошла передача первой эстафеты. Норвегия первая, далее Швеция и Финляндия. Четвертая Япония, первая команда России — на пятом месте. Жеребятьева же передала эстафету, занимая шестую позицию. Почти полминуты уступаем лидеру.
А вот Фалла выглядит очень свежо. Прошла уже 4 км норвежка, а усталости не видать. Почти на секунду опережает она шведку Рибом.
К сильному снегопаду прибавился и сильный ветер. Трудно приходится Дуркиной, на подъеме работает слабо.
Продолжает лидировать Фалла, Дуркина опустилась на седьмое место. Пять секунд проигрывает норвежке представительница России-1 после 2,5 км. Жеребятьева поднялась с конца на восьмую строчку, но отстает на 10,1 секунды.
Серьезно разбита трасса из-за обильного снегопада. Проваливаются палки у лыжниц, на подъеме это так вообще огромная проблема.
Уже образовалась так называя пятерка лидеров, которая по чуть-чуть отрывается от остальных преследователей. Помимо норвежки и шведки туда входит финка Матинтало, американка Софи Колдуэлл и Масако Исида из Японии.
Дуркина пока бежит шестой, Жеребятьева замыкает всю группу.
Сразу Фалла выходит в лидеры, но пока темп не взвинчивает норвежка. Ее преследует Рибом, не отпускает.
Итак, старт дан!
Сильный снегопад сегодня идет, морозно.
Кстати, о личных гонках. Вчера, 7 декабря, в рамках открытия второго этапа в Лиллехаммере состоялась женская гонка в скиатлоне. Победу одержала норвежка Йохауг, второе место заняла Джессика Диггинс из США, а тройку лидеров замкнула еще одна представительница Норвегии Хейди Венг. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева — 11-е место.
Естественно, что главными фаворитками сегодняшней эстафеты будут представительницы первой сборной Норвегии (Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг, Хейди Венг), шведской команды (Эмма Рибом, Элина Рённлунд, Шарлотт Калла, Моа Лундгрен) и лыжницы из Финляндии (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Анне Кюллёнен, Криста Пярмякоски). Но это эстафета, результат гонки более непредсказуем, нежели в индивидуальных заездах. Одна ошибка может подвести всю команду.
Участие в гонке примут две российские команды с четырьмя лыжницами в каждой.
Россия 1: Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко;
Россия 2: Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Диана Голован.
Гонка стартует в 12.15 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители лыжного спорта. Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женскую эстафету на втором этапе Кубка мира.