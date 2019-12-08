Обойтись без Большунова: россияне бьются с норвежцами. LIVE

Как говорилось ранее, сильный снегопад сегодня в Лиллехаммере, в связи с чем возникают особые трудности на трассе. Организаторы как могут устраняют неполадки, но лыжники борются не только с нагрузками, но и с лыжами и палками, которые в снегу буквально тонут.