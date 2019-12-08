Обойтись без Большунова: россияне бьются с норвежцами. LIVE

У финнов третий этап бежит Лари Лехтонен, за Россию-2 — Илья Порошкин, за Норвегию-1 — мощнейший Сьюр Рёте, а за Россию-1 — Денис Спицов.
Итак, есть передача эстафеты. Первый Нисканен, сразу за ним Белов, Холунд — третий.
После 13,7 км Белов лидирует, оставляя позади себя Холунда и Стенсхагена. Ийво Нисканен ворвался в топ-4, отправив на пятое место Семикова.
Пытаются французы вернуться в гонку. Морис Манифика бежит второй этап и отстает от лидера примерно на 18 секунд. До него эстафету бежал Валентин Шовен. Ну, как бежал — шел пешком уже откровенно к концу эстафеты, создав отставание почти в минуту.
Приближаются к передаче эстафеты лыжники. Лидерство пока принадлежит Стенсхагену, Белов и Семиков второй и третий соответственно, замыкает топ-4 норвежец Холунд.
На отметке 11,3 км на второе место прибежал даже Маттис Стенсхаген из второй норвежской команды, уступая лишь 0,4 секунды Семикову. Белов бежит третьим и проигрывает секунду.
Сдает после спуска лидерство россиянам Рикардссон. Холунд вообще четвертый. Ну, здесь ничего удивительного. Ближе к передаче эстафеты начнется настоящая борьба, а пока — передача ролей всего лишь.
Увеличивается ветер очень некстати. Выигрывает Рикардссон у Семикова ровно секунду. Между Ильей и Евгением по-прежнему бежит Холунд.
Не осталось ничего от ярко выраженной тройки лидеров. Сразу семь лыжников бегут в одной группе, которую, кстати, уже возглавляет Даниэль Рикардссон.
На отметке 8,3 км первым бежит Семиков, Холунд отстает на 0,8 секунды. Белов по-прежнему четвертый — +2,9.
У Норвегии-1 бежит Ханс Кристер Холунд, у шведов — Даниэль Рикардссон. За вторую российскую команду четвертым побежал Евгений Белов.
Есть передача эстафеты. Второй этап у России-1 бежит Илья Семиков.
За чуть более километра до передачи эстафеты определилась тройка лидеров — компанию Ларькову и Голдбергу составляет швед Сандстрём.
Якимушкин бежит шестым — +9,2.
Но на отметке 6,2 км на первое место записался все-таки Андрей Ларьков. Правда, первое оно чисто символическое, ведь у Голдберга какие-то 0,3 секунды отставания.
Поменялись местами Ларьков и Голдберг. Вновь идет первым норвежец.
Ларьков с Голдбергом пытаются создать просвет с третьим лыжником, но Хювяринен пару лидеров не отпускает.
На отметке 4,6 км Ларьков выходит в лидеры. Опережает от Голдберга на секунду, Якимушкин — седьмой. +7,6.
Якимушкин к концу своей эстафеты решил пойти в атаку на подъеме. Шестым уже бежит Иван.
Сам Голдберг примерно на середине своей дистанции лидерство отдавать не планирует.
Прижимает по-немногу Ларьков норвежца, преследует он Голдберга, но в атаку не идет.
Якимушкин идет предпоследним — +7,7.
Ларьков немного прибавил на отметке 2,5 км, идет четвертым, отставая от Голдберга на 1,8 секунды.
По классике с самого старта никто не рвется в отрыв, все бегут в одной группе, темп не взвинчивая.
Как говорилось ранее, сильный снегопад сегодня в Лиллехаммере, в связи с чем возникают особые трудности на трассе. Организаторы как могут устраняют неполадки, но лыжники борются не только с нагрузками, но и с лыжами и палками, которые в снегу буквально тонут.
На отметке 0,8 км Голдберг лидирует, вторым с отставанием 1,4 секунды идет шведский лыжник. Ларьков — шестой, +5,5, Якимушкин — десятый, +9.
У финнов и шведов на первой эстафете Пертту Хювяринен и Бьёрн Сандстрём соответственно.
Первый этап у первой норвежской сборной бежит Пол Голдберг, у Норвегии-2 — Никлас Дюрхауг.
Старт дан!
Отметим, что во второй российской сборной последнюю эстафету сегодня должен был бежать Артем Мальцев, однако буквально за час-два до гонки его заменил Сергей Устюгов.
Безусловно, для России потеря Большунова — серьезная. Александр, напомним, вчера выиграл гонку в скиатлоне на 30 км, оставив позади сразу пятерку норвежцев: Ханса Кристера Холунда, Эмиля Иверсена, Йоханнеса Клебо, Мартина Сундбю и Сьюра Рёте.
Перед мужской эстафетой прошла женская гонка. Победу одержала первая сборная Норвегии во главе с Терезе Йохауг. Россиянки остались без медалей, заняв шестое и седьмое места. Надеемся, мужчины выступят лучше, но надо отметить, что один из лучших российских лыжников Александр Большунов участия в гонке не примет. Жаловался Александр на боли в спине, дали ему время на восстановление.
В эстафете примут участие две российские команды.
Россия-1: Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко;
Россия-2: Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов.
Гонка стартует в 13.45 по мск.
Добрый вечер, уважаемые любители лыжного спорта. Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужскую эстафету на втором этапе Кубка мира.