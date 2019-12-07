Шанс для Загитовой: решается судьба медалей Гран-при. LIVE

Трусова, провалившая короткую программу, сегодня планирует исполнить сразу ПЯТЬ четверных прыжков: сольные флип, сальхов, лутц, тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. Если получится, то будет фантастика. Но в коротком прокате риск с тройным акселем не оправдался, об этом забывать нельзя.