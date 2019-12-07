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Шанс для Загитовой: решается судьба медалей Гран-при. LIVE

Финал Гран-при. Произвольная программа женщин. ОНЛАЙН

В Турине продолжается финал Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы женщин, где за победу борются четыре ученицы Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Алина Загитова, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Трансляция
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23:20

Александра Трусова на льду! Держим кулачки!

23:21

145,76 балла получает японка. Не лучший ее прокат — еще и один из акселей не докрутила. Медали, судя по всему, не будет.

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23:18

Каскад тройной аксель + двойной тулуп, тройной флип, сольный тройной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип + тройной тулуп, каскад двойной аксель + тройной сальхов через ойлер. Интересная постановка, но, честно говоря, не впечатлила Кихира. Мало эмоций, не самая целостная программа.

23:13

И первым же прыжком падает с четверного сальхова! Какая неудача...

23:13

Рика Кихира готова показать свою постановку!

23:12

139,98 балла. Это оценки не для золота.

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23:09

Чистые каскады тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель, тройной сальхов, комбинация тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер. Все чистенько, очень нежно и трогательно. Взрослый прокат.

23:05

Брэди Теннел на льду! Поехали!

23:03

Что касается других участниц, то Кихира намерена сегодня попробовать исполнить четверной сальхов, который до этого никогда не прыгала на соревнованиях. У Щербаковой будет четверной флип.

23:00

Трусова, провалившая короткую программу, сегодня планирует исполнить сразу ПЯТЬ четверных прыжков: сольные флип, сальхов, лутц, тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. Если получится, то будет фантастика. Но в коротком прокате риск с тройным акселем не оправдался, об этом забывать нельзя.

22:58

Появляются фигуристки под оглушительные аплодисменты зала! Больше всего салютовали Загитовой, Косторной и Трусовой — именно в таком порядке.

22:55

Порядок выступления следующий: 1. Брэди Теннелл (США); 2. Рика Кихира (Япония); 3. Александра Трусова (Россия); 4. Анна Щербакова (Россия); 5. Алена Косторная (Россия); 6. Алина Загитова (Россия).

22:50

Напомним, что короткую программу с мировым рекордом (85,45 балла) выиграла Алена Косторная. Полностью таблица перед произвольной выглядит следующим образом:

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22:45

Прокаты стартуют в 22.55 по московскому времени.

22:40

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женщин в финале Гран-при.