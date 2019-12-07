«Снесу ему башку»: реванш Джошуа и Руиса на глазах у Поветкина

1 июня на знаменитом «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке произошло едва ли не самое эпохальное событие в истории мирового бокса последних лет: низкий, но внушительно толстый тяжеловес из Мексики Энди Руис устроил настоящую взбучку тогда еще непобежденному чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. Причем изначально британец должен был встретиться на ринге с Джарреллом Миллером, однако американец за несколько месяцев до боя провалил допинг-тест, и Руис был вызван вместо него. Итог поединка удивил всех.

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Мексиканец несколько раз отправил Джошуа в нокдаун — сначала в третьем раунде, а затем и в седьмом. После очередного падения британца на настил рефери был вынужден сигнализировать об окончании боя и, соответственно, победе Руиса техническим нокаутом. Вот так неожиданно в том числе и для себя толстый мексиканец захватил сразу четыре чемпионских титула.

Несмотря на то, что реванш между Руисом и Джошуа был очевидным, ждать его пришлось весьма долго. Во многом из-за условий, к которым не могли никак прийти обе стороны. Вопросы возникали и по поводу места проведения турнира, и по гонорарам. И именно в финансовом плане Руис ставить свои условия: мексиканец хотел получить за бой призовыми не менее $13 млн. Переговоры относительно этих условий шли долго, а в какой-то момент и вовсе остановились. В итоге в дело вмешались арабские шейхи.

Представители Саудовской Аравии предложили свою финансовую поддержку и выделили на бой около $100 млн, поставив при этом свое условие в переговорах — главный реванш года должен пройти именно в Саудовской Аравии.

Стороны мгновенно пришли к согласию, и только после этого организаторы в кратчайшие сроки построили арену вместимостью 15 тысяч зрителей в одном из самых спортивных городов Саудовской Аравии последних лет Эд-Диръия. Энди Руис свои $13 млн гонорара в итоге выпросил, но на фоне призовых Джошуа заработок мексиканца просто крошечный — британский боксер получит за грядущий бой аж $85 млн.

Перед поединком Энтони Джошуа дал несколько больших интервью, в которых делился своими ожиданиями от боя. Ожидаемо британец выразил твердую уверенность в своих силах взять реванш у Руиса, но сделал это в непривычной для себя манере. Многим любителям бокса и болельщикам Джошуа в частности Энтони казался эталоном современного спортсмена: сила, профессионализм и уважение к сопернику.

В последние же дни британец будто сам не свой. В его словах звучит агрессия, а поведение стоит на грани трештока. Так, Джошуа выразил мнение, что июньское поражение оказалось лишь случайностью, да и на сам первый бой он вышел расслабленным с явной недооценкой соперника. Кроме того, Энтони подчеркнул, что по-прежнему считает себя чемпионом тяжеловесов, несмотря на утраченные титулы. На них он не обращает внимания.

«Я все еще чемпион. Это мой менталитет. Пояса никогда не определяли мою сущность, ведь я стал чемпионом еще задолго до того, как титулы пришли ко мне. Я — великий. И я собираюсь побить Руиса. Когда я это сделаю, хочу, чтобы все поклонились мне и признали мое величие. Я повалю Руиса, я снесу ему башку при первом звоне гонга. И когда выиграю, я смогу послать всех к черту»,

— высказался Джошуа.

Впрочем, на традиционной церемонии взвешивания не было заметно, что между британским боксером и мексиканцем имеется какой-то острый конфликт. Оба пошли друг другу руки и находились в позитивном настроении. Что касается веса, то Руис ожидаемо оказался тяжелее своего оппонента. Причем сразу на 21 кг: вес мексиканца составил 128,6 кг, тогда как Джошуа показал на весах 107,5 кг.

С особым интересом за поединком Энтони Джошуа, вероятно, будет наблюдать Александр Поветкин. В сентябре прошлого года Русский Витязь уже противостоял британцу, но был повержен — технический нокаут в седьмом раунде (какое совпадение). Спустя чуть больше года два боксера вновь сразятся на одном ринге. Правда, в разных поединках.

В андеркарде турнира Александр Поветкин встретится с американцем Майклом Хантером.

После боя с Джошуа Поветкин долго лечился: в декабре 2018-го россиянин перенес операцию на локтях, и затем несколько месяцев восстанавливался, не желая заканчивать карьеру. И уже 31 августа состоялось возвращение Русского Витязя.

Поветкин сразился с двоюродным братом знаменитого британского боксера Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри, имевшего к тому моменту два поражения в 25 боях. Поединок продолжался все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 117—111, 117—111, 117—111.

Таким образом, Александр завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBA International в тяжелом весе. 7 декабря в Саудовской Аравии же он сразится за право стать официальным претендентом на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, а его соперником станет американец Майкл Хантер.

Карьера 31-летнего боксера в «профессионалах» не особо богата: в его активе только 19 поединков, но при этом 18 побед, 12 из которых были добыты нокаутом. Примечательно, что последний бой американца состоялся только в середине сентября этого года — почти на две недели позже, чем встреча Поветкина с Фьюри. Тогда Хантер одержал победу единогласным решением судей над российским боксером Сергеем Кузьминым, отобрав у того титул чемпиона WBA Inter-Continental.

К слову Кузьмин, уже познакомившись с Хантером, перед боем американца с Поветкиным выразил мнение, что Русскому Витязю придется крайне непросто.

«Я боксировал с Хантером и понимаю, кто он такой. Он очень скользкий, его нужно искать третьим-четвертым ударом. У меня эпизодами было такое, но я не сконцентрировался на этом и старался одним ударом зацепить. Что Александру нужно — бить комбинации, и успех должен прийти», — приводит слова Кузьмина «Мир бокса».

Перед встречей на ринге Поветкин и Хантер перекинулись взглядами и приняли участие в официальной церемонии взвешивания. Русский Витязь оказался тяжелее американца на 1 кг.

Вес Поветкина составил 103,8 кг, Хантера — 102,5 кг.

Гонорары боксеров совершенно несопоставимы с призовыми участников Джошуа и Руиса, что неудивительно. По словам промоутера Поветкина Андрея Рябинского, Александр получит за бой примерно $600 тысяч. Он же подчеркивает, что задача перед 40-летним российским боксером стоит непростая.

«Этот бой будет за звание обязательного претендента по линии WBA, мы получили соответствующий документ. То есть в перспективе он снова может подраться за титул чемпиона мира. Хантер – очень сложный соперник, этот бой будет для Саши тяжелым. Это скоростной боксер с хорошей техникой, реакцией, чувством дистанции и передвижением. Это опасный боксер. Да, у него нет сокрушительного удара, но Майкл компенсирует это большим количеством комбинаций», — цитирует Рябинского РИА «Новости».

Хантер же в свой очередь подчеркнул, что видит себя фаворитом противостояния, отметив, что имеет «лучший боксерский IQ и уровень техники, чем у Поветкина».

«Ему будет трудно одолеть меня, я же сделаю все, чтобы победить. Я должен проявить себя еще раз. Чувствую, что я просто лучше Поветкина. Собираюсь в субботу остановить его, я всегда стараюсь завершать свои бои досрочными победами», – сказал Хантер.