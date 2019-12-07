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Кросби уже не нужен: как Малкин тащит «Питтсбург»

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону»

Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону», «Вашингтон» обошелся без результативных баллов Александра Овечкина, «Рейнджерс» Артемия Панарина не смог ничего противопоставить «Монреалю», а ассист Никиты Гусева не спас «Дэвилз» в матче с «Блэкхоукс». «Газета.Ru» — об итогах очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург Пингвинз» — «Аризона Койотс» — 2:0

Евгений Малкин продолжает тащить весь «Питтсбург» на своих могучих плечах. Во многом это связано не столько с возвращением Джино на лед, сколько уходом в лазарет капитана «пингвинов» Сидни Кросби. В последние сезоны — а в текущем особенно — у всех, кто следит за выступлениями «Питтсбурга», сложилось впечатление, что на одном катке у Малкина с Кросби многое не получается, от чего страдает вся команда. В связи с этим естественным образом возникли темы для обсуждений, мол, кому-то из этой пары необходимо уступить свое место и искать себя в другом окружении. Уход Малкина в ближайшие годы в другой клуб маловероятен (и из-за его финансовых аппетитов, которые далеко не все готовы утолить, и из-за многолетней привязанности к «Пингвинз»), а уж Кросби — вовсе невозможен, уж слишком весомый статус имеет канадский лидер «Питтсбурга».

Впрочем, именно Малкину и Кросби по несчастливой случайности пришлось заменить друг друга — после того, как российский форвард вернулся из лазарета в общую группу, с травмой почти на два месяца выбыл капитан команды. В его отсутствие именно Евгению досталась роль действующего лидера «Питтсбурга», и Джино с ней справляется уверенно.

В последних пяти матчах Малкин набрал девять очков (3 гола + 6 ассистов) при показателе полезности «+3» и регулярных 20 минутах игрового времени. Всего же после своего возвращения в строй в середине ноября россиянин набрал 22 очка, наколотив семь голов. Один из них пришелся как раз на матч, прошедшей минувшей ночью в Питтсбурге.

Первые два периода на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» оказались скупы как на голы, так и не голевые моменты. «Пингвины» уверенно владели территориальным преимуществом и контролировали ход встречи, однако особой опасности у ворот Антти Раанты не создали, хотя в концовках каждого из периодов финскому голкиперу приходилось подчищать огрехи игроков обороны, которые действовали не совсем уверенно.

К середине третьей 20-минутки защита «Койотс» дала финальный сбой.

Джейк Гюнцель качественно сыграл на подборе после выигранного вбрасывания в чужой зоне, и шайба после его щелчка удачно отскочила к Евгению Малкину. Тот воспользовался тем, что защитники «Аризоны» откровенно зазевались и, поймав Раанту на перемещении, бросил ему точно между щитков.

В попытке отыграться «койоты» начали активно давить на чужие ворота и сумели заработать два большинства. Одного «лишнего» гости реализовать не смогли, да еще и второй гол в свои ворота придумали: Джейкоб Чикран неудачно обработал шайбу после поперечной передачи от Фила Кессела и упустил ее за синюю линию, Брэндон Танев сразу же пошел в отбор, заставив Чикрана ошибиться, и организовал с Теодором Блюгерсом выход на пустые ворота. Латвиец жадничать не стал, и позволил Таневу записать на свой счет очередной гол.

2:0 — «Питтсбург» продолжает приближаться в лидерам Восточной конференции.

«Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3

А лидеров Востока по-прежнему остается «Вашингтон». Перед встречей с «Анахаймом» команда Тодда Рирдена оформила успешную серию из пяти побед кряду, забросив в них 21 шайбу. В Анахайме эта серия продолжилась.

Уже в дебюте встречи «Кэпз» счет открыли усилиями третьего звена, в котором вдруг оказался Дмитрий Орлов. Российский защитник отпасовал на Карла Хагелина, а тот в свою очередь передал шайбу Трэвису Бойду, распечатавшего ворота Райана Миллера.

Не обошлось без российской помощи и во втором периоде, где уже результативностью порадовал Евгений Кузнецов.

После громкой допинговой истории с кокаином Кузнецов в нескольких интервью публично пообещал выкладываться в матчах на 150% своих возможностей, и, судя по всему, не соврал. Отбыв дисквалификацию, Евгений регулярно набирает очки едва ли не во всех играх. Сейчас в его активе 29 баллов при 12 заброшенных шайбах: Кузнецов является третьим снайпером «Вашингтона» после Якуба Враны (15) и Александра Овечкина (20). Отметился 27-летний уроженец Челябинска и против «Анахайма».

«Кэпиталз» в начале периода заработали большинство, Кузнецов, не спеша, прошел протащил шайбу по правому краю и мощно бросил в притирку со штангой — 2:0.

Впрочем, «Дакс» два гола быстро отыграли. За несколько минут до конца периода Райан Гецлаф, подкараулив отскок от Брэйдена Холтби, расстрелял голкипера «Вашингтона», а в дебюте третьей 20-минутки все тот же Гецлаф выступил в роли ассистента — после его передачи Адам Хенрик бросил точно в ближнюю «девятку».

Спасать «Кэпиталз» пришел не Овечкин, а Врана. Примечательно, что капитан «столичных» результативными действиями не отметился, хотя накануне рассуждал о рекорде Уэйна Гретцки.

«Что будет, если я побью рекорд Гретцки? Вероятно, вы никогда больше не увидите меня на льду. Мгновенный выход на пенсию? Да, прямо сейчас», — сказал Овечкин в программе In The Crease.

Впрочем, Ови хоть и не записал на свой счет результативных действий, но перед третьим периодом «зарядил» Врану на гол, и тот не сплоховал. Миллер и Брендан Гуле не разобрались при выходе из обороны, а чешский форвард вовремя сориентировался и с близкого расстояния бросал уже по сути по пустым воротам.

3:2 — «Вашингтон» набрал 49 очков в 31 матче и остается лидером Восточной конференции, а также общей турнирной таблицы регулярного чемпионата.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2

«Рейджерс» в этом сезоне серьезно лихорадит. Команда Дэвида Куинна имеет в своем распоряжении одну из самых лучших атакующих линий во всей «регулярке», но реализовать весь ее потенциал в полной мере не получается по ряду причин. Во-первых, из-за травмы несколько недель был вынужден пропустить один из лидеров первого звена Мика Зибанеджад. Во-вторых, в обороне «Нью-Йорк» действует крайне безалаберно.

В похожей ситуации к матчу подходил и «Монреаль», больше которого на Востоке пропустили лишь аутсайдеры конференции «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз».

В противостоянии одних из главных неудачников игры в обороне качественнее выступили канадцы.

В середине первого периода Томаш Татар, Филлип Дано и Брендан Галлахер в три передачи разорвали всю защиту «Рейнджерс», обыграв в том числе и Александра Георгиева. Российский голкипер не смог ничего сделать против двух форвардов «Канадиенс», лишь наблюдая, как Галлахер забрасывает шайбу в пустые ворота с близкого расстояния.

Сравнять счет хозяева смогли в дебюте второго периода, причем сделали это именно благодаря грубой ошибке обороны «Монреаля».

Отто Лескинен не смог обработать шайбу на чужой синей линии, тогда как все остальные игроки «Канадиенс» уже были в зоне соперника. То есть за спиной финского защитника не было уже никого из партнеров по команде, кроме Кэри Прайса. Именно на рандеву с ним и выскочил Брендан Смит, успешно подхвативший шайбу и реализовавший выход один на один.

Статус-кво сохранялся вплоть до последних минут основного времени, пока один из соперников не дождался осечки второго. И именно «Нью-Йорк» эту самую осечку в итоге допустил.

Ник Казинс поймал соперника на перестроении, дошел в чужую зону, сблизился с воротами и вовремя покатил на дальнюю штангу, где был одинокий Нейт Томпсон, замкнувший передачу точно в пустой угол ворот.

2:1 — «Монреаль» добывает важную выездную победу и не пускает «Рейнджерс» в зону плей-офф Восточной конференции, оставив Артемия Панарина и Ко на девятом месте.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:2 (ПБ)

Как уже говорилось ранее, «Дэвилз» остается одним из аутсайдеров Восточной конференции. Команда в текущем сезоне находится в плачевном состоянии, от чего пострадал в том числе и российский нападающий Никита Гусев, обмененный в «Нью-Джерси» из «Вегас Голден Найтс» минувшим летом. На протяжении долгого времени Гусев никак не мог пробиться в главные звенья команды, да еще и тогдашний наставник клуба Джон Хайнс, ограничивая россиянина в игровом времени, ставил того на неудобный ему правый край атаки. Многочисленные серии поражений давно поставили перед боссами «Дэвилз» вопрос о необходимости дальнейшего сотрудничества с Хайнсом, а разгромное поражение от «Баффало Сэйбрз» (1:7) дало ответ на него — американский специалист был уволен.

На смену ему исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ален Насреддин. Однако у канадского тренера возможности реанимировать команду здесь и сейчас пока не имеется. Как итог — два поражения в двух матчах. Но в игре с «Чикаго» оно оказалось максимально обидным.

За шесть минут до конца первого периода «Дэвилз» реализовали большинство.

Гусев откатил шайбу на Сами Ватанена, но финн бросать от синей линии не стал, а решил продолжить атаку на правый край. Тейлор Холл ничего придумывать уже не стал и точно щелкнул издали, прошив голкипера «Блэкхоукс».

Победный счет «Нью-Джерси» удержал ровно до середину второй 20-минутки, когда пропустил, уже играя в меньшинстве. «Дэвилз» не хватило ровно 45 секунд, чтобы выстоять под напором Патрика Кейна и компании. Причем, Макензи Блэквуд ведь даже справился с опасным броском Кейна с близкого расстояния, но партнеры по команде вратарю «Нью-Джерси» не помогли, упустив одинокого Алекса Дебринкэта.

Впоследствии обе команды голами размениваться не стали и решили исход встречи лишь в серии послематчевых буллитов. Никита Гусев и Йеспер Боквист свои броски реализовали, а вот затем последовала серия из трех неудачных буллитов. В итоге сэйв Кори Кроуфорда принес «Чикаго» победу, как и бросок Кирби Дака, ставший решающим.

2:1 (ПБ) — «Чикаго» добывает 11-ю победу в сезоне, а «Нью-Джерси» остается на дне Востока, оставляя за собой лишь обескровленный «Детройт».