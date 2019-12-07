Кросби уже не нужен: как Малкин тащит «Питтсбург»

«Питтсбург Пингвинз» — «Аризона Койотс» — 2:0

Евгений Малкин продолжает тащить весь «Питтсбург» на своих могучих плечах. Во многом это связано не столько с возвращением Джино на лед, сколько уходом в лазарет капитана «пингвинов» Сидни Кросби. В последние сезоны — а в текущем особенно — у всех, кто следит за выступлениями «Питтсбурга», сложилось впечатление, что на одном катке у Малкина с Кросби многое не получается, от чего страдает вся команда. В связи с этим естественным образом возникли темы для обсуждений, мол, кому-то из этой пары необходимо уступить свое место и искать себя в другом окружении. Уход Малкина в ближайшие годы в другой клуб маловероятен (и из-за его финансовых аппетитов, которые далеко не все готовы утолить, и из-за многолетней привязанности к «Пингвинз»), а уж Кросби — вовсе невозможен, уж слишком весомый статус имеет канадский лидер «Питтсбурга».

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Впрочем, именно Малкину и Кросби по несчастливой случайности пришлось заменить друг друга — после того, как российский форвард вернулся из лазарета в общую группу, с травмой почти на два месяца выбыл капитан команды. В его отсутствие именно Евгению досталась роль действующего лидера «Питтсбурга», и Джино с ней справляется уверенно.

В последних пяти матчах Малкин набрал девять очков (3 гола + 6 ассистов) при показателе полезности «+3» и регулярных 20 минутах игрового времени. Всего же после своего возвращения в строй в середине ноября россиянин набрал 22 очка, наколотив семь голов. Один из них пришелся как раз на матч, прошедшей минувшей ночью в Питтсбурге.

Первые два периода на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» оказались скупы как на голы, так и не голевые моменты. «Пингвины» уверенно владели территориальным преимуществом и контролировали ход встречи, однако особой опасности у ворот Антти Раанты не создали, хотя в концовках каждого из периодов финскому голкиперу приходилось подчищать огрехи игроков обороны, которые действовали не совсем уверенно.

К середине третьей 20-минутки защита «Койотс» дала финальный сбой.

Джейк Гюнцель качественно сыграл на подборе после выигранного вбрасывания в чужой зоне, и шайба после его щелчка удачно отскочила к Евгению Малкину. Тот воспользовался тем, что защитники «Аризоны» откровенно зазевались и, поймав Раанту на перемещении, бросил ему точно между щитков.

В попытке отыграться «койоты» начали активно давить на чужие ворота и сумели заработать два большинства. Одного «лишнего» гости реализовать не смогли, да еще и второй гол в свои ворота придумали: Джейкоб Чикран неудачно обработал шайбу после поперечной передачи от Фила Кессела и упустил ее за синюю линию, Брэндон Танев сразу же пошел в отбор, заставив Чикрана ошибиться, и организовал с Теодором Блюгерсом выход на пустые ворота. Латвиец жадничать не стал, и позволил Таневу записать на свой счет очередной гол.

2:0 — «Питтсбург» продолжает приближаться в лидерам Восточной конференции.

«Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3

А лидеров Востока по-прежнему остается «Вашингтон». Перед встречей с «Анахаймом» команда Тодда Рирдена оформила успешную серию из пяти побед кряду, забросив в них 21 шайбу. В Анахайме эта серия продолжилась.

Уже в дебюте встречи «Кэпз» счет открыли усилиями третьего звена, в котором вдруг оказался Дмитрий Орлов. Российский защитник отпасовал на Карла Хагелина, а тот в свою очередь передал шайбу Трэвису Бойду, распечатавшего ворота Райана Миллера.

Не обошлось без российской помощи и во втором периоде, где уже результативностью порадовал Евгений Кузнецов.

После громкой допинговой истории с кокаином Кузнецов в нескольких интервью публично пообещал выкладываться в матчах на 150% своих возможностей, и, судя по всему, не соврал. Отбыв дисквалификацию, Евгений регулярно набирает очки едва ли не во всех играх. Сейчас в его активе 29 баллов при 12 заброшенных шайбах: Кузнецов является третьим снайпером «Вашингтона» после Якуба Враны (15) и Александра Овечкина (20). Отметился 27-летний уроженец Челябинска и против «Анахайма».

«Кэпиталз» в начале периода заработали большинство, Кузнецов, не спеша, прошел протащил шайбу по правому краю и мощно бросил в притирку со штангой — 2:0.

Впрочем, «Дакс» два гола быстро отыграли. За несколько минут до конца периода Райан Гецлаф, подкараулив отскок от Брэйдена Холтби, расстрелял голкипера «Вашингтона», а в дебюте третьей 20-минутки все тот же Гецлаф выступил в роли ассистента — после его передачи Адам Хенрик бросил точно в ближнюю «девятку».

Спасать «Кэпиталз» пришел не Овечкин, а Врана. Примечательно, что капитан «столичных» результативными действиями не отметился, хотя накануне рассуждал о рекорде Уэйна Гретцки.

«Что будет, если я побью рекорд Гретцки? Вероятно, вы никогда больше не увидите меня на льду. Мгновенный выход на пенсию? Да, прямо сейчас», — сказал Овечкин в программе In The Crease.

Впрочем, Ови хоть и не записал на свой счет результативных действий, но перед третьим периодом «зарядил» Врану на гол, и тот не сплоховал. Миллер и Брендан Гуле не разобрались при выходе из обороны, а чешский форвард вовремя сориентировался и с близкого расстояния бросал уже по сути по пустым воротам.

3:2 — «Вашингтон» набрал 49 очков в 31 матче и остается лидером Восточной конференции, а также общей турнирной таблицы регулярного чемпионата.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2

«Рейджерс» в этом сезоне серьезно лихорадит. Команда Дэвида Куинна имеет в своем распоряжении одну из самых лучших атакующих линий во всей «регулярке», но реализовать весь ее потенциал в полной мере не получается по ряду причин. Во-первых, из-за травмы несколько недель был вынужден пропустить один из лидеров первого звена Мика Зибанеджад. Во-вторых, в обороне «Нью-Йорк» действует крайне безалаберно.

В похожей ситуации к матчу подходил и «Монреаль», больше которого на Востоке пропустили лишь аутсайдеры конференции «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз».

В противостоянии одних из главных неудачников игры в обороне качественнее выступили канадцы.

В середине первого периода Томаш Татар, Филлип Дано и Брендан Галлахер в три передачи разорвали всю защиту «Рейнджерс», обыграв в том числе и Александра Георгиева. Российский голкипер не смог ничего сделать против двух форвардов «Канадиенс», лишь наблюдая, как Галлахер забрасывает шайбу в пустые ворота с близкого расстояния.

Сравнять счет хозяева смогли в дебюте второго периода, причем сделали это именно благодаря грубой ошибке обороны «Монреаля».

Отто Лескинен не смог обработать шайбу на чужой синей линии, тогда как все остальные игроки «Канадиенс» уже были в зоне соперника. То есть за спиной финского защитника не было уже никого из партнеров по команде, кроме Кэри Прайса. Именно на рандеву с ним и выскочил Брендан Смит, успешно подхвативший шайбу и реализовавший выход один на один.

Статус-кво сохранялся вплоть до последних минут основного времени, пока один из соперников не дождался осечки второго. И именно «Нью-Йорк» эту самую осечку в итоге допустил.

Ник Казинс поймал соперника на перестроении, дошел в чужую зону, сблизился с воротами и вовремя покатил на дальнюю штангу, где был одинокий Нейт Томпсон, замкнувший передачу точно в пустой угол ворот.

2:1 — «Монреаль» добывает важную выездную победу и не пускает «Рейнджерс» в зону плей-офф Восточной конференции, оставив Артемия Панарина и Ко на девятом месте.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:2 (ПБ)

Как уже говорилось ранее, «Дэвилз» остается одним из аутсайдеров Восточной конференции. Команда в текущем сезоне находится в плачевном состоянии, от чего пострадал в том числе и российский нападающий Никита Гусев, обмененный в «Нью-Джерси» из «Вегас Голден Найтс» минувшим летом. На протяжении долгого времени Гусев никак не мог пробиться в главные звенья команды, да еще и тогдашний наставник клуба Джон Хайнс, ограничивая россиянина в игровом времени, ставил того на неудобный ему правый край атаки. Многочисленные серии поражений давно поставили перед боссами «Дэвилз» вопрос о необходимости дальнейшего сотрудничества с Хайнсом, а разгромное поражение от «Баффало Сэйбрз» (1:7) дало ответ на него — американский специалист был уволен.

На смену ему исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ален Насреддин. Однако у канадского тренера возможности реанимировать команду здесь и сейчас пока не имеется. Как итог — два поражения в двух матчах. Но в игре с «Чикаго» оно оказалось максимально обидным.

За шесть минут до конца первого периода «Дэвилз» реализовали большинство.

Гусев откатил шайбу на Сами Ватанена, но финн бросать от синей линии не стал, а решил продолжить атаку на правый край. Тейлор Холл ничего придумывать уже не стал и точно щелкнул издали, прошив голкипера «Блэкхоукс».

Победный счет «Нью-Джерси» удержал ровно до середину второй 20-минутки, когда пропустил, уже играя в меньшинстве. «Дэвилз» не хватило ровно 45 секунд, чтобы выстоять под напором Патрика Кейна и компании. Причем, Макензи Блэквуд ведь даже справился с опасным броском Кейна с близкого расстояния, но партнеры по команде вратарю «Нью-Джерси» не помогли, упустив одинокого Алекса Дебринкэта.

Впоследствии обе команды голами размениваться не стали и решили исход встречи лишь в серии послематчевых буллитов. Никита Гусев и Йеспер Боквист свои броски реализовали, а вот затем последовала серия из трех неудачных буллитов. В итоге сэйв Кори Кроуфорда принес «Чикаго» победу, как и бросок Кирби Дака, ставший решающим.

2:1 (ПБ) — «Чикаго» добывает 11-ю победу в сезоне, а «Нью-Джерси» остается на дне Востока, оставляя за собой лишь обескровленный «Детройт».