Жаркий финал: Трусова шутит о провале, Загитова дразнит Косторную

Первая часть сезона в фигурном катании завершится на громкой ноте — последний день финала Гран-при закроет произвольная программа женщин.

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Интриг здесь много:

1) Удержит ли Алена Косторная свой перевес над Александрой Трусовой ровно в 14 баллов (85,45 против 71,45);

2) Сможет ли Трусова исполнить пять запланированных четверных прыжков и попутно войти в историю, как первая женщина, показавшая на официальных соревнованиях четверной флип (помимо него, планируется еще лутц, сальхов и два тулупа);

3) Не вмешается ли в их борьбу Анна Щербакова, которая единственная из женщин на планете исполняет сейчас каскад с самым сложным и дорогим прыжком — четверным лутцом;

4) Какая судьба уготована в финале Алине Загитовой, которая показала блестящую короткую программу, не дрогнув на сложнейшем каскаде тройной лутц + тройной риттбергер, и сейчас занимает второе место после Косторной, но элементами ультра-си пока не владеет;

5) И, конечно, нельзя совсем сбрасывать со счетов японку Рику Кихиру, которая провалила короткую программу, упав с тройного тулупа и допустив степ-аут на тройном акселе, однако в произвольной заявляет два трикселя и четверной сальхов.

Американка Брэди Теннелл пока кажется полным аутсайдером в этой компании, несмотря на чистый прокат короткой программы и текущее четвертое место, но в современном женском фигурном катании ожидать можно чего угодно — в том числе и падения всех фавориток.

Пока же турнирная таблица выглядит так:

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Косторная ожидаемо победила в короткой программе, показав высоченный тройной аксель, — зрители, затаившие дыхание до этого момента, встретили прыжок таким криком, что оставалось только диву даваться, как фигуристка не испугалась подобной реакции.

Впрочем, выступление определенно заслуживало таких эмоций: Алена обновила собственный мировой рекорд в короткой программе, набрав 85,45 балла.

Не менее уверенно откаталась Загитова, выдавшая, пожалуй, свой лучший по качеству и точно самый чувственный прокат «Me Voy» в сезоне.

После выступления олимпийской чемпионки фанаты синхронно подняли в воздух алые таблички с ее именем. Среди них внезапно оказалась и американская фигуристка Алиса Лью, которая незадолго до этого сама откаталась в Турине и заняла второе место в юниорском финале, уступив ученице Тутберидзе Камиле Валиевой. Каких только пересечений не найти в мире фигурного катания.

Возвращаясь к выступлениям россиянок: Щербакова, которая до этого весь сезон испытывала проблемы в своем коротком номере под саундтрек из «Парфюмера», а на этапе Гран-при в США и вовсе упала там на дорожке шагов, на этот раз щелкнула программу с невероятной легкостью. Каскад тройной лутц + тройной риттбергер в самой концовке выступления пролетел на одном дыхании — кажется, Анна даже не запыхалась.

Не совсем удачно из россиянок выступила только Трусова, которая решила включить в короткую тройной аксель, выученный лишь в ноябре. Чтобы стабилизировать такой прыжок, требуется больше времени, так что падение на нем не стало удивлением.

По-философски к этому отнеслась и сама Русская Ракета. По выходе со льда ее встретил один из тренеров группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков, который приобнял спортсменку за плечи и всю дорогу до зоны kiss-and-cry что-то размеренно втолковывал, видимо, пытаясь утешить.

Сама Александра в ответ лишь смешливо дергала плечами и, кажется, вообще не беспокоилась.

После прокатов Косторная даже отметила, что в Турине всем ученицам Тутберидзе выступать легче, чем остальным, поскольку большая часть фигуристок в финале — это хорошо знакомая группа. И это действительно ощущалось.

На пресс-конференцию после короткой программы Трусова, Косторная и Щербакова весело завалились в верхней одежде, тут же спросили у журналистов, как подключиться к вай-фаю прессы, и залипли в телефонах, периодически обмениваясь шутками.

Алена почти сразу сняла кофту сборной России и осталась в пестром свитере, вызвав улыбки одногруппниц.

Косторная решила снять форму сборной и посидеть в пестрой кофте на пресс-конференции. Щербакова и Трусова оценили pic.twitter.com/P4vuGjmiJ1 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 7, 2019

Правда, для общих снимков девушке все же пришлось снова облачиться в форму национальной команды. Отряд фотографов так атаковал вспышками звездную троицу, что стало больно в глазах, что Косторная тут же и показала, с детской непосредственностью прикрыв лицо рукой.

Звёзды на фотосессии, вспышки камер, - и непосредственная Косторная, протирающая глаза от усталости pic.twitter.com/QDWFH4QHjo — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 7, 2019

Вскоре в зал для пресс-конференций явились Кихира и Теннел, и вся компания принялась ждать Загитову. Пресс-атташе Международного союза конькобежцев (ИСУ) Татьяна Фладе предполагала, что ее задержали в микст-зоне после проката, а одногруппницы олимпийской чемпионки тем временем иронизировали, что вообще-то хотели успеть на ближайший автобус до отеля.

— Но вы все равно не успеете на него, вам еще присутствовать на пресс-конференции, — с немецкой педантичностью отвечала Фладе.

— О'кей, это не все, а я собиралась успеть, — шутила Трусова, которая не вошла в топ-3 после короткой программы и не должна была отвечать на вопросы СМИ. — Думала, будет хоть какой-то плюс от того, что не попала на подиум.

Остроты девушек вызывали всеобщий смех и создавали стойкое ощущение того, что соревнования проходят где-то в России, может быть, вообще на катке Хрустальный, — настолько домашней была обстановка.

Трусова, Косторная и Щербакова пришли на пресс-конференцию раньше всех - сразу в верхней одежде, готовые бежать на автобус для спортсменов. Вскоре подошли также в полной боевой готовности Кихира и Теннелл. Но все ждут Загитову, которую, видимо, задерживают вопросами в микст-зоне pic.twitter.com/aUOIRcstgh — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 6, 2019

В такой же атмосфере прошла и жеребьевка произвольной программы.

Загитова вытянула последний, шестой номер и развела руками под смех Косторной — мол, опять не повезло. Сама Алена достала пятый номер, а Щербакова — четвертый. После этого Косторная обратилась к Трусовой: «Саш, давай второй!». Видимо, хотелось хоть какого-то разнообразия, чтобы не вся группа выступала друг за другом.

— Нет, третий, — с улыбкой ответила Русская Ракета, доставая бумажку с цифрой «3».

Теннелл выпало открывать соревнования, а Кихире — кататься второй, после чего иностранки и Трусова покинули зал, а Загитова, Косторная и Щербакова принялись позировать для фотографов уже в качестве тройки потенциальных призеров.

Щербакова забыла снять аккредитацию во время фотографирования тройки лучших после короткой программы pic.twitter.com/amFePlORZW — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 7, 2019

В ходе пресс-конференции девушки продолжили передразнивать друг друга.

Косторная: «Я рада, что смогла выполнить все, что было запланировано, и… как бы все».

Загитова: «У меня аналогичный ответ. Рада, что я смогла собраться и откатать короткую программу чисто. И как бы все».

Щербакова: «У меня то же самое».

После произвольной программы у женщин хочется увидеть русский подиум хотя бы ради повторения такого же веселья.

Фигуристки начнут свои заключительные выступления в Турине 7 декабря в 22:55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную онлайн-трансляцию.