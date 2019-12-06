Битва за золото: российские юноши в финале Гран-при. LIVE

Наконец, Андрей Мозалев на льду! Лидирующий после короткой программы россиянин 4+2 тулуп показывает в дебюте. Снова четверной тулуп и тройной риттбергер. Тройной аксель в каскаде (с небольшой помаркой). Однако падение с очередного акселя, похоже, оставляет нашего юношу без золота... Хоть и следующий прыжок с завершающей дорожкой шагов и вращением безупречны. Да, это серебро: 159.03 и 241.48.
Четверные лутц и тулуп — японец Сун Сато изумилен на старте. Каскады с уверенными акселями, вращения и дорожки шагов — все на уровне. Кто бы мог подумать, что японец так зажжет на льду! Настоящее, взрослое выступление. Мощно — три четверных и два акселей! Естественно, оценки соответствующие: 177.86 и 255.11. Это заявка, весомейшая заявка на золото..
Даниил Самсонов следующий! Прекрасный аксель и четверной лутц — какое изумительное начало. Дальше выполнен аксель, с касанием льда рукой... Зато потом были тройной лутц и два идеальных каскада. Хороша дорожка шагов, как собственно, и вращения Даниила. Браво! Не без ошибок, но крайне достойно. Самсонов получает чуть больше 152 баллов и 230.19 в сумме — он первый.
Серебряный призер предыдущего Гран-При Петр Гумменик из России! Болеем за нашего парня. К сожалению падение с четверного лутца, но выполнил четверной сальхов. Тройной аксель с касанием льда рукой — снова ошибка. Затем идет серия идеальных каскадов — все на плюсы. Хорошее завершение проката, не идеального, но насыщенного. Он пока второй — 146.64 и 212.62.
Японец Юма Кагияма 4+2 прыжок выполняет! Но на следующем прыжке не сохраняет равновесие. Подустал и крайне медленно заканчивает программу фигурист. Зато затем уверенный каскад тройной флип - тройной тулуп, и завершает это тройным риттбергеромм и уверенным вращением. Неоднозначное выступление, но более приятное впечатление, нежели от проката Грассля. Баллы:155.90 и итоговые 227.90.
Итальянец Даниэль Грассль открывал сегодняшние соревнования у юношей. Приятная грустная мелодия откразила не самое лучшее выступление молодого спортсмена. Два падения с прыжков, причем одна была с простого двойного акселя! Но хозяина катка все равно поддерживает публика. Его баллы 123.71 и 195.66 итоговые. Мало, очень мало...
Разминаются атлеты. Впереди интересная борьба, и отрадно, что за золото будут бороться наши парни.
После короткой программы Андрей Мозалев лидирует, за ним Даниил Самсонов, Петр Гуменник на четвертой строчке.
Итак, сегодня свои прокаты представят: Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма (Япония), Петр Гуменник (Россия), Даниил Самсонов (Россия), Сун Сато (Япония), Андрей Мозалев (Россия).
Прокаты стартуют в 17.45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы юношей в финале Гран-при.