Битва за золото: российские юноши в финале Гран-при. LIVE

Даниил Самсонов следующий! Прекрасный аксель и четверной лутц — какое изумительное начало. Дальше выполнен аксель, с касанием льда рукой... Зато потом были тройной лутц и два идеальных каскада. Хороша дорожка шагов, как собственно, и вращения Даниила. Браво! Не без ошибок, но крайне достойно. Самсонов получает чуть больше 152 баллов и 230.19 в сумме — он первый.