Надежда на чудо: россияне против Ханю и Чена в финале. LIVE

С каскадом четверной тулуп + тройной тулуп справился, но с сольного четверного тулупа упал. В последний момент не удержался на ногах. Каскад тройной аксель + двойной тулуп чисто, тройной риттбергер — тоже. Под конец программы еще безошибочно прыгнул аксель в три оборота и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, а также тройной флип.