Надежда на чудо: россияне против Ханю и Чена в финале. LIVE

Юдзуру Ханю вступает в борьбу за золото. У японца сегодня день рождения — 25 лет двукратному олимпийскому чемпиону.
178.92 балла — лучший результат в произвольной программе в карьере Аймо. Аж закричал от радости француз. И зарыдал. 275.63 балла в общей сумме. Бронза обеспечена.
О-о-очень доволен своим выступлением Аймо, гиперэмоциональный какой-то француз.
С каскадом четверной тулуп + тройной тулуп справился, но с сольного четверного тулупа упал. В последний момент не удержался на ногах. Каскад тройной аксель + двойной тулуп чисто, тройной риттбергер — тоже. Под конец программы еще безошибочно прыгнул аксель в три оборота и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, а также тройной флип.
Француз Кевин Аймо на очереди.
Тем не менее пока что на первое место поднимается Самарин. 167.51 балла за произвольную программу и 248.83 в общей сумме. Много баллов потерял на «бабочке».
Неплохая программа в исполнении Александра. Но за медаль, видимо, побороться не удастся.
Сольные тройной лутц и тройной риттбергер чистые.
Сделал тройной аксель + двойной тулуп. И еще раз тот же каскад.
Начал с чистого каскада четверной лутц + тройной тулуп, а вот на четверном флипе допустил грубую ошибку на выезде. И «бабочка» на тулупе.
На льду еще один представитель России Александр Самарин.
Подавлен Алиев. 131.26 балла за произвольную программу и 220.04 в общей сумме.
Поддерживали зрители Дмитрия до последнего, тут это надо отметить.
Еще и упал с последнего вращения. Психологически не выдержал эту программу Дмитрий.
Ну, хоть два последних каскада выполнил чисто, в том числе и тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов.
Упал с тройного акселя, приземлившись на руку. Это провал.
Все. Начал заваливать программу. Сначала «бабочка» на тулупе — вместо четырех оборотов только два, а затем падение на тройном флипе. И вращение простейшее сорвал.
Начал с чистого четверного лутца, но вот с четверного тулупа упал.
Продолжает программу российский фигурист Дмитрий Алиев.
160.77 балла за произвольную программу и 241.44 — в общей сумме.
Упал с четверного лутца, но потом сделал каскад четверной тулуп + двойной тулуп. Еще один тулуп в четыре оборота сорвал. Каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов с плюсами, тройной аксель — тоже. Тройной лутц + тройной тулуп, а также сольный тройной флип сделал чисто.
Боян Цзинь из Китая открывает произвольную программу.
Фигуристы вышли на разминку.
Итак, все готово к началу прокатов. Представляют судейский корпус.
Все шесть фигуристов выступят в одной разминке в таком порядке:
Боян Цзинь (Китай);
Дмитрий Алиев (Россия) ;
Александр Самарин (Россия);
Кевин Аймо (Франция);
Юдзуру Ханю (Япония);
Нэтан Чен (США).
Короткая программа мужчин-одиночников прошла еще вечером 5 декабря, в день открытия финала Гран-при. Тогда лидерство с приличным отрывом ожидаемо захватил американский фигурист Нэтан Чен, набравший 110,38 балла. За ним расположился японец Юдзур Ханю, уступивший американцу 13 баллов. Среди россиян лучшим стал Дмитрий Алиев, занявший четвертое место (88,78 балла), а Александр Самарин стал пятым (81,32).
Прокаты стартуют в 15.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы мужчин в финале Гран-при.