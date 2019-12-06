«Думаю остаться в США»: Клишина не хочет возвращаться в Россию

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынесет решение в отношении российского спорта и может лишить сборную России участия в спортивных соревнованиях на ближайшие четыре года, а также наверняка повторно отберет статусу соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Это будет означать, что значительная часть российских спортсменов не сможет принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, а те, кто смогут, поедут в столицу Японии в нейтральном статусе.

Особенно больно это ударит по сборной страны по легкой атлетике, которая и так уже пропустила в полном составе Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Единственной спортсменкой из России, кто принял тогда участие в легкоатлетическом турнире, стала прыгунья в длину Дарья Клишина.

Это произошло благодаря тому, что спортсменка уже три с половиной года назад тренировалась за рубежом и там же проходила допинг-тесты, а потому получила специальную олимпийскую лицензию от Международного олимпийского комитета, рассматривавшего заявки российских легкоатлетов. Все остальные прошения были отклонены.

Почти наверняка Клишина, что бы ни произошло 9 декабря и позже с российским спортом, получит право выступить и на Играх в Токио. По крайней мере, шансов у нее точно больше, чем у кого бы то ни было в российской легкоатлетической команде.

Сама же спортсменка дала 6 декабря интервью Lenta.ru, утвердительно ответив на вопрос о возможном проживании в США, где тренируется сейчас, и после окончания своей спортивной карьеры.

«Вполне возможно, что после ухода из спорта останусь здесь», — заявила Клишина, добавив, что уже сейчас рассматривает такую возможность.

Кроме того, спортсменка рассказала о том, как проходят ее тренировки, каков распорядок ее дня и в чем отличие работы в США от занятий профессиональным спортом в России.

«Мы тренируемся на разных объектах, время начала занятий тоже разное. В день у меня чаще всего две тренировки. Разница между Россией и США в том, что американцы между тренировками предпочитают делать очень короткий перерыв. Они стремятся максимально освободить вечер, чтобы провести его с семьей», — отметила прыгунья в длину.

Она подчеркнула, что время ее подъема утром зависит от тренировочного плана. В те дни, когда в семь утра у нее по расписанию бассейн, россиянка поднимается в шесть утра. При этом домой она возвращается уже приблизительно к пяти вечера, после чего старается отдыхать и восстанавливаться от нагрузок с помощью, например, массажа или пилатеса.

«В выходные, это вечер субботы и воскресенье, отсыпаюсь. Ну и стараюсь куда-то выбраться, встретиться с друзьями», — добавила спортсменка.

Сравнивая организацию тренировочного процесса, Клишина подчеркнула, что в США она платит за все сама — это касается аренды объектов для тренировок, а также труда тренеров и всего остального.

«Конкретные цифры мне назвать сложно. Начнем с того, что в России можно тренироваться бесплатно. Если ты в сборной, то можешь рассчитывать практически на полное государственное обеспечение. Не нужно платить тренеру, не нужно платить за пользование спортивными объектами, за поездки на сборы, помощь врачей и массажистов. По сути, тратишься только в личных целях. Ну или если хочешь к своему врачу пойти, а в сборной тебя что-то не устраивает, это тоже за свой счет», — рассказала легкоатлетка.

Интересным моментом в интервью стало сравнение распределения призовых денег между периодами жизни в России и США. В родной стране Клишина отдавала до 30% заработанных денег агенту и тренеру, в то время как в Америке платит своему представителю 19% от выигранных сумм, а тренера оплачивает отдельно, не делясь с ним призовыми вовсе.

Всего же на комфортную жизнь в США спортсменка тратит примерно $5 тыс. в месяц.

Клишина является серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетики 2017 года в Лондоне, а также бронзовым призером континентального первенства 2014 года в Цюрихе. На ее счету также две победы на чемпионатах Европы в помещениях (2011, 2013), выигранная Универсиада-2013 в Казани и золото командного Евро в Чебоксарах в 2015 году.

Олимпиада в Рио-де-Жанейро, пока единственная в ее карьере, сложилась для спортсменки не лучшим образом. Отобравшись в финал, Клишина шла там девятой после первых трех попыток с достаточно скромным результатом 6,62 м, а право на три финальные попытки получают восемь лучших спортсменок.

Личным рекордом россиянки, для сравнения, является прыжок на 7,05 м, который она продемонстрировала еще будучи юниоркой, в 2011 году. При этом на чемпионате мира 2017 года в Лондоне Дарья прыгнула ровно на 7 метров, уступив только американке Бриттни Роз, улетевшей на 2 см дальше.

В текущем сезоне мировой форум Клишина пропустила из-за надрыва мышцы бедра, однако сейчас уже полностью восстановилась и рассчитывает достичь своей лучшей формы к Олимпиаде в Токио.