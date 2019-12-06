Грядет забастовка: чем фанаты ответят на массовые задержания

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» жестко отреагировало на массовые задержания фанатов в Санкт-Петербурге в преддверии матча 18-го тура против «Зенита» (0:1).

«1 декабря мы, болельщики «Спартака», столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду.

Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам… Трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров нашего движения лишили права посещать матчи в течение ближайших 1,5 лет!» — отмечается в заявлении организации.

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В тексте, помимо прочего, упоминаются массовые задержания болельщиков столичного «Локомотива» в Самаре, «необоснованная жестокость» со стороны правоохранительных органов по отношению к поклонникам «Зенита» в Казани и Екатеринбурге, а также проблемы фанатов ЦСКА во время выезда в Тулу.

«Мы обращаемся ко всем болельщикам, чтобы они выразили свое несогласие с происходящим.

В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки», — таким фанаты видят выход из сложившейся ситуации.

Поддержка со стороны болельщиков других команд есть, и немалая. Высказывались по поводу инцидентов фанаты сине-бело-голубых, один из которых отметил, что, если бы подобная ситуация произошла в Москве с петербуржцами, фанаты «Спартака» поступили бы точно так же.

«От Москвы до Карпат фанат фанату — друг и брат» — есть такая старая кричалка. Даже если мы воюем, это совсем не повод не быть человеком. У нас большой коллектив, и то, что у нас есть разногласия, не должно мешать помогать друг другу в сложных ситуациях. То, что арестовывали, это вообще ненормально. Все эти дела сфабрикованы полностью», — приводит слова петербуржца «Фонтанка».

На инциденты с фанатами отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку происшествиям в Петербурге, указав на ответственных за разбирательство в этом деле.

«В последние недели случились определенные происшествия с поклонниками футбола — этим должны заниматься и занимаются спортивные власти, Российский футбольный союз (РФС). Однако если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, что и полиция, и следственные органы вмешиваются. Тем не менее, в настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата»,

— цитирует Пескова «Интерфакс».

Напомним, что обострились отношения болельщиков с правоохранительными органами после того, как в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы прозвучали оскорбительные выкрики со своей же трибуны во время матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 против Сан-Марино. Кричалки попали в телеэфир, из-за чего российские футбольные власти впоследствии выразили готовность установить личности фанатов и наказать их, лишив возможности посещать игры финальной стадии предстоящего европейского первенства.

Однако это только взбудоражило болельщиков: так, поклонники «Спартака» оскорбляли Дзюбу в ходе встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». В следующем туре красно-белым предстояло сыграть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Еще до матча петербургские правоохранители, как сообщали приехавшие в город на Неве фанаты, массово задержали болельщиков из Москвы — речь шла о 150-200 эпизодах.

2 декабря петербургские суды привлекли к административной ответственности 39 болельщиков красно-белых: трое получили наказания в виде ареста на 15 суток, остальные — штрафы в размере 500 и 1000 рублей. Центр «Э», по информации «Фонтанки», предотвратил массовые драки.

Уже во время матча фанаты «Спартака» принялись вновь оскорблять Дзюбу — выкрики заглушили специальными устройствами на стадионе. Однако на секторе красно-белых полиция предприняла попытку задержать заводящего трибуны москвичей Валерия Бевза якобы за организацию оскорбительных зарядов. Однако мужчину в итоге отправили в больницу из-за полученных травм в результате падения на решетку. Через несколько дней Бевза доставили из Москвы в Санкт-Петербург, где выписали штраф в размере 5 тыс рублей и запрет на посещение футбольных матчей сроком на 1,5 года.