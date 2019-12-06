«Крошить ОМОНом — перебор»: Запашного пристыдили за слова о фанатах

Слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного о силовом решении проблемы с хулиганством на трибунах ожидаемо вызвали большой резонанс.

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«Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела, — отреагировал Запашный на вопрос «Спорт день за днем» об оскорблениях в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. — И завтра они бы на «вы» разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. Понимаю, можно в сердцах сказать, но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие».

На резонансную новость отреагировал председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев, который в комментарии «Газете.Ru» не согласился со словами медийной персоны.

«О словах Запашного слышу впервые... С такой позицией можно соглашаться, можно нет. Однако я против категорически. Ни к чему хорошему это точно не приведет», — заявил Андреев.

Также с «Газетой.Ru» по данному вопросу пообщался известный актер, юморист Михаил Грушевский, который тоже высказался против столь жесткого отношения к болельщикам.

«С уважением и симпатией отношусь к братьям Запашным, но это заявление не выдерживает никакой критики. Да, оскорбляющие Дзюбу фанаты не вызывают никакого одобрения, однако «крошить» и сажать — это перебор. Силовыми акциями воздействовать на фанатов попросту неадекватно. Во время матча ЦСКА — «Спартак» сектора кроют друг друга матом — что же теперь, всех выходить и «крошить»? Чем в таком случае отличается Дзюба от фанатов оппонента.

Запашный — дрессировщик, работает с хищниками: видимо, Эдгард поэтому склоняется к подобному способу решения острой проблемы. Но болельщики не такие опасные, как тигры, и как такового вреда Дзюбе нанести не могут», — отметил Грушевский.

Впоследствии сам Запашный внес ясность в свои слова. По словам дрессировщика, он, как болельщик и отец троих детей, не может проводить время там, где опасно.

«Агрессия болельщиков очень часто выходит из-под контроля. Они даже начинают угрожать жизни друг друга и жизни футболистов… Я бы ввел ОМОН, как принято в лучших традициях европейского правопорядка, и просто дубинками сделал бы им массаж по всему телу. И взял бы на тотальный контроль через судебное решение, что им приближаться даже к стадиону нельзя.

Экстремизм в чем? Если люди уже проявляют агрессию, если люди вырывают кресла, начинают бросаться ими... Если люди начинают скандировать нацистские кричалки... Если люди начинают, в буквальном смысле слова, угрожать расправой — не это ли экстремизм?»

— цитирует «СЭ» Запашного, добавившего, что проблемы в российском футболе от того, что по-настоящему всем на него «абсолютно наплевать».

«Поэтому стадионы у нас полупустые. Арены построили по всей стране, теперь лежат финансовым грузом на регионах. Большая часть людей просто боится ходить на стадион с детьми детей… И давайте не будем обобщать словом «болельщики». Большая часть болельщиков — абсолютно адекватные люди. Но есть небольшая кучка радикально настроенных людей, плохо воспитанных, которые плевали на все, на что в этой жизни можно плевать», — подытожил Запашный.

Напомним, что ситуация вокруг противостояния болельщиков и сотрудников правопорядка, накалившаяся в последние недели, не перестает будоражить общественность.

Так, в ночь с 30 ноября на 1 декабря полицией Санкт-Петербурга были задержаны около 150-200 болельщиков московского «Спартака», приехавших поддержать красно-белых в противостоянии с «Зенитом» (0:1). Фанатам при задержании вменялось мелкое хулиганство.

Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Незадолго до того, как в СМИ начали поступать сведения о событиях в городе на Неве, на странице болельщиков московского «Спартака» в Twitter уже висел пост с сообщением о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге.

«Последние сводки из Питера: по итогам ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками», — говорилось в публикации.

В МВД комментировать массовые задержания поклонников московского клуба не стали.