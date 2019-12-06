Расистский заголовок: громкий скандал в футболе Италии

Итальянское издание Corriere dello Sport крайне провокационно анонсировало центральный матч 14-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой», который состоится в Милане 6 декабря.

На обложку издания журналисты поместили изображения нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга. Намек на противостояние двух оппонентов был понят далеко не всеми: большинство читателей упрекнули СМИ в неподобающей обложке, где заголовок «Черная пятница» сочетается с фотографиями двух темнокожих спортсменов.

Незамедлительно последовала реакция и со стороны клубов. Так, «Рома» и заклятый соперник «Интера» «Милан» запретили корреспондентам Corriere dello Sport посещать тренировки команд до конца 2019 года, а своим футболистам наказали не вступать в контакт с журналистами данного издания.

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Естественно, высказались по поводу громкой новости и футболисты, попавшие на передовицу газеты.

«Вместо того чтобы сосредоточиться на битве двух команд, Corriere dello Sport делает самый тупой заголовок, который я когда-либо видел. Продолжаете поддерживать негатив и проблему расизма, вместо того чтобы говорить о красивом матче, который пройдет на «Сан-Сиро»… А всем болельщикам и другим журналистам спасибо за поддержку. Вперед, «Интер»!» — написал в соцсети Лукаку.

«Хотел провести день, сконцентрировавшись на завтрашнем матче. Но должен признаться, что произошедшее сегодня утром не могло не задеть. Надеюсь, создававшие заголовок редакторы возьмут на себя ответственность и правильно осмыслят силу, которую они несут через слова, и влияние, которое могут оказать эти слова. Большое спасибо «Роме» за поддержку — давайте начнем футбольную битву», — отреагировал Смоллинг.

И пускай редактор Corriere dello Sport Иван Дзадзарони попытался прояснить ситуацию, критики в адрес газеты меньше не стало.

«Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что расистского в этом заголовке? Вы знаете, сколько подобных заголовков я сделал за последние 40 лет? Почему я должен все объяснять?

Наличие Лукаку и Смоллинга на первой странице — это сильное сообщение. Они два великих игрока, они оба были в «Манчестер Юнайтед», в то время как «Черная пятница» сейчас повсюду из-за продаж. Так почему бы не использовать это? Если люди хотят бороться с расизмом, им нужно решать другие серьезные проблемы. Этот заголовок, как поясняется и уточняется, нельзя назвать расистским», — цитирует журналиста издание Football Italia.

Стоит ли говорить, насколько тема расизма волнует не только футбольную, но и всю спортивную общественность в целом.

Менее месяца назад мир не меньше заголовка Corriere dello Sport обсуждал поведение группы болельщиков киевского «Динамо», которые на протяжении всего домашнего матча 14-го тура чемпионата страны против донецкого «Шахтера» (0:1) выкрикивали с трибун расистские оскорбления в адрес бразильских полузащитников «горняков» Тайсона и Дентиньо.

На 74-й минуте игры Тайсон не выдержал и показал в ответ фанатам киевлян средний палец и пнул мяч в их сторону.

После чего игроки бело-голубых и диктор стадиона не смогли успокоить разбушевавшиеся трибуны, и судейская бригада приостановила поединок и увела команды в подтрибунное помещение. Бразильцы, ставшие жертвой расизма, не смогли сдержать слез.

Когда же встреча возобновилась, арбитр показал Тайсону прямую красную карточку за неспортивное поведение.

«Я люблю свою расу, я бьюсь за цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, для любви. Я никогда не буду молчать при встрече с таким бесчеловечным и подлым поведением. Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью, ведь я ничего не мог сделать в тот момент. Но нас учили быть сильными и бороться. Бороться за свои права и равенство.

Моя роль — бить себя в грудь, поднять голову и не прекращать борьбу. В расистском обществе недостаточно не быть расистом — все мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения. Спасибо всем за слова поддержки.

Мы продолжим бороться. Нет расизму!» — написал тогда в Instagram Тайсон, которого поддержали капитан сборной Бразилии Неймар и другие звездные футболисты.