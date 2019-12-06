Освистали в Коламбусе: Панарин пригвоздил бывший клуб

Сколько же внимания было приковано к Артемию Панарину в преддверии встречи с бывшим клубом «Коламбус», в ходе которой на спортсмена давили не только воспоминания о некогда родной команде, но еще и болельщики, которые освистывали именитого экс-игрока.

А ведь буквально в прошлом сезоне «Хлебушек» забросил 28 шайб и набрал в общей сложности 87 очков, став одним из лучших игроков «Блю Джекетс». Перемены тогда не заставили себя долго ждать — Панарина зазывали на «Мэдисон Сквер Гарден» с условиями, от которых Артемий просто не мог отказаться.

Как итог, менее чем через полгода один из самых высокооплачиваемых игроков лиги (Артемий получает $12 млн в год) впервые встретился со своими бывшими партнерами по команде в свитере «Нью-Йорк Рейнжерс». И принес своему новому клубу тяжелейшую победу в овертайме — точный бросок Панарина сделал счет на табло 3:2.

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«У меня были отличные два года в «Коламбусе». Я стал более совершенным игроком после тех лет: ведь «Блю Джекетс» меня многому научили.

Освистали болельщики? Так я играл против их команды — ничего удивительного. В прошлом году я играл за «Коламбус» и видел, что фанаты делали подобное. Теперь же я счастлив играть за «Рейнджерс». А что касается свиста, то хочу передать «привет» тем, кому нравлюсь… Кто нарисовали посвященные мне постеры. Ценю их за это и скучаю», — поделился эмоциями спортсмен в разговоре с журналистом Брайаном Хеджером.

GWG in the old stomping grounds.



Pretty good day at the office for @artemiypanarin. pic.twitter.com/zXfkVf1MnV — New York Rangers (@NYRangers) 6 декабря 2019 г.

Не обойдем стороной и игру стража ворот гостей Александра Георгиева, парировавшего 45 бросков из 47. Главным сейвом вратаря стало спасение за считанные минуты до окончания третьего периода, когда игравшие в меньшинстве «Рейджерс» как никогда нуждались в помощи своего голкипера.

«Не думал, что можно быть настолько медленной командой! «Рейнджерс» не выдерживали темп матча и совсем не соответствовали уровню соперника по физике. Да, отдаю должное «Коламбусу», но тут все дело в нас. Слава богу, что у «Нью-Йорка» есть Георгиев. Абсолютно точно, это его победа. Невероятное спасение на последней минуте матча. Думаю, еще не раз мы увидим нечто подобное от него», — вот как в эфире клубного телевидения описал игру Георгиева наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Стоит отметить, что именно голкипер «синерубашечников» в итоге был признан лигой лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня.

Второй звездой дня, к слову, стал форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников.

Во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 Б) российский нападающий не просто набрал два (1+1) очка, увеличив свой показатель до 31 (12+19) в этом сезоне, но еще и безупречно реализовал решающий буллит.

Что интересно, Свечников стал единственным игроком, кому удалось распечатать ворота оппонента в серии послематчевых бросков.

А вот еще один звездный россиянин из НХЛ не сумел порадовать своих поклонников 6 декабря.

В матче «Тампа-Бэй» — «Миннесота Уайлд», который закончился поражением хозяев (4:5), отечественный голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 16 из 21 удара по своим воротам (76,2%) и проиграл третий поединок из последних четырех.

Единственное, чем может утешить себя вратарь — это клубный рекорд «Тампы» по количеству результативных передач. В случае с первым голом россиянин сделал ассист на Эрика Чернака, что стало для Василевского восьмой результативной передачей за канадский клуб.

Также в этом поединке отечественный нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу, тогда как защитник Михаил Сергачев записал себе в актив один гол.

Все результаты игрового дня: