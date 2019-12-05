«Фергюсон с такими не дрался»: российский боец о Хабибе и дебюте в UFC

— Как вы пришли в смешанные единоборства? Какие главные моменты можете выделить в вашей карьере до подписания контракта с UFC?

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— Я занимался рукопашным боем, принимал участие и выигрывал многие соревнования — чемпионаты России, мира, Европы. С 2017 года начал выступать в смешанных единоборствах. Все складывалось хорошо, удачно — и вот, подписали контракт с UFC.

— В декабре 2018-го вы провели свой последний бой в Fight Nights Global. По контракту было еще два боя, но уже в феврале появилась информация о том, что вы перешли в UFC. Как происходил переход?

— Менеджеры провели переговоры с главой Fight Nights Камилом Гаджиевым. У нас хорошие отношения, поэтому все прошло на доброй ноте. UFC — это лучшая лига мира, была цель туда попасть. Я думаю, что каждый боец в мире хочет попробовать свои силы там, добиться вершин.

— Как считаете, чем вы привлекли внимание UFC?

— Наверное, поединками своими (смеется). Если серьезно, то я был чемпионом Fight Nights, шел без поражений, ярко дрался, заканчивая досрочно. Людям интересно смотреть бои в стойке.

— Первый бой в UFC должен был состояться в апреле, но вы снялись из-за травмы. Давило ли это психологически?

— Конечно, чуть-чуть было обидно, потому что многое сделали и уже недалеко было до боя. Но мы решили, что не стоит рисковать, и отложили поединок.

— Затем сообщалось, что вы могли дебютировать в UFC еще в августе этого года…

— Нет, такого не было.

— В конце концов вы дебютировали 9 ноября — и сразу на турнире в России. По прошествии времени какие у вас остались впечатления? Какие выводы извлекли для себя?

— Впечатления не самые хорошие, что-то пошло не так. Бой проиграл, но ничего страшного, это полезный опыт. Не опускаю руки и надеюсь, что в следующем поединке буду выглядеть лучше.

— Сейчас российские бойцы все чаще стали переходить в UFC. В чем, по-вашему, причина?

— В России дерутся одни из самых сильных ребят, если не самые сильные. Наши бойцы показывают интересные и зрелищные бои. Например, Забит Магомедшарипов, Хабиб Нурмагомедов. Они это доказали.

— У многих российских бойцов отличительная черта — это борьба. Вы проводили сборы в Махачкале, в Дагестане. Почему именно там? Работали с местными тренерами по борьбе?

— Мы тренировали не только борьбу, но и рукопашный бой. Я позвонил своему товарищу Рамазану Эмееву, который тоже дрался на UFC в Москве, спрашивал, где он готовится. Он сказал, что в Махачкале есть все условия для тренировок и подготовки. Мы с командой решили, что там будет удобно и комфортно, поэтому поехали туда.

— После перехода в UFC не собираетесь ли изменить отношение к своей пиар-кампании, позволить себе немного эпатажного поведения или трэштока? Как еще, кроме результатов, можно заявить о себе?

— В моем случае для начала надо победить, реабилитироваться. Сначала подерусь — а там дальше будет видно. Что касается трэштока, то это индивидуально: кому-то идет, а другие смотрятся глупо. Каждый боец сам думает и решает, как ему себя вести.

— Бойцов UFC проверяет на допинг USADA. Как сложились отношения с этой организацией?

— Деремся, значит все хорошо. Я за чистый спорт, запрещенные препараты не употребляю.

— Вы неоднократно говорили, что вашим кумиром является Федор Емельяненко. Что думаете о его грядущем поединке 29 декабря против Куинтона Джексона? После поражения от Райана Бэйдера многие выразили мнение, что Федору уже давно пора покинуть октагон.

— Думаю, что он уже всем все доказал. Все равно хочется, чтобы он победил в этом бою, который будет опасным, поскольку соперник непростой. Он говорил, что может завершить карьеру, — хотелось бы, чтобы это он сделал на победной серии.

— Вы проходили сборы вместе с Емельяненко. Что больше всего удивило и запомнилось после этой работы с Федором?

— Дисциплина и порядок. Все слушают, что он говорит. Голландский тренер Питер Тайссе тоже подсказывает. Атмосфера хорошая.

— Его брат Александр Емельяненко не так давно провел боксерский поединок с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Как относитесь к концепции подобных шоу?

— Бой смотрел. Наверное, исход был и так понятен. Можно было предположить, что такое произойдет — тяжелая атлетика и бокс разные вещи. Поединок показывает, что каждый должен заниматься своим делом, хотя они неплохо подогрели интерес перед поединком. Если людям интересно, то почему нет?

— Сами бы согласились принять участие в чем-то похожем?

— Смотря какое предложение. Здесь все зависит от контракта и, конечно, от того, по каким правилам предлагают подраться.

— Возвращаясь к UFC, среди представителей среднего веса с кем вам хотелось бы встретиться?

— Без разницы. Всегда хочется драться с теми, кто может приблизить тебя к топам. Рейтинги постоянно меняются, поэтому никого конкретного не могу назвать. Но мне нужно выигрывать следующий бой, чтобы закрыть поражение и исправить положение дел. А там уже видно будет.

— Насколько представляете себе возможность в будущем получить титульный бой в UFC?

— Для этого мы и подписывали контракт. Там дерутся такие же люди, у всех равные возможности: две руки, две ноги. Все только в моих силах, просто нужно тренироваться и трудиться — тогда все будет хорошо.

— Среди российских бойцов во всем мире ММА сейчас больше всех обсуждается Хабиб. Удалось ли вам уже с ним лично познакомиться и что думаете о нем как о личности и как о бойце?

— Он спокойный и ответственный парень, который многого добился. И взрослые, и начинающие бойцы берут с него пример. Я только рад, что такие бойцы у нас есть и представляют Россию на мировых аренах. Конечно, очень хотелось бы познакомиться с ним, пообщаться. Я очень впечатлен его боями.

— Как думаете, по силам ли ему остаться непобежденным после поединка с Тони Фергюсоном?

— Все говорят, что Фергюсон представляет для него наибольшую опасность. Но я считаю, что это, возможно, будет один из самых легких его поединков. Тони никогда не дрался с такими борцами. Не думаю, что он может что-то противопоставить Хабибу в борьбе, единственное — удары. Но Хабиб наверняка будет действовать по своему плану и, как обычно, порадует нас.