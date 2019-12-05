Шанс на титул: Валиева бьется за золото в финале. LIVE

Трансляция
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18:21
Стартовала разминка.
18:20
Положение после короткой программы: 1. Алиса Лью (США) – 71,19 2. Дарья Усачева (Россия) – 70,15 3. Ксения Синицына (Россия) – 69,40 4. Камила Валиева (Россия) – 69,02 5. Виктория Васильева (Россия) – 68,07 6. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 65,39
18:10
Старт-лист:
1. Виктория Васильева (Россия) 2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) 3. Камила Валиева (Россия) 4. Ксения Синицына (Россия) 5. Алиса Лью (США) 6. Дарья Усачева (Россия)
18:00
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы девушек в юниорском финале Гран-при.