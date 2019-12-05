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Последнее место: дочь Тутберидзе уступает в финале Гран-при

Грузинский дуэт Казакова / Ревия лидирует в финале Гран-при среди юниоров

В Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца среди юниоров, где победу одержал грузинский дуэт Мария Казакова / Георгий Ревия.
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18:00

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Произвольной танец у юниоров пройдет 7 декабря в 20.00 по московскому времени.

18:00

Стоит отметить, что очень достойное катание показали сегодня абсолютно все пары, практически без ошибок обошлись участники. Оно и понятно — это все-таки финал. Будем надеяться, что в произвольном танце наши пары отыграются и будут бороться за медали.

17:57

Подводим итоги. Вот так выглядит таблица по итогам короткой программы, после которой российские дуэты все равно сохраняют шансы на борьбу даже за первое место:

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17:55

68,76 балла — первое место у Марии Казаковой и Георгия Ревии.

17:52

Вот это да! Потрясающую оценку за технику получает грузинский дуэт и, возможно, станут лидерами по итогам короткой программы. Очень неожиданно и приятно: были они наиболее раскованными и техничными.

17:49

Закрывают сегодняшнюю программу Казакова и Ревия.

17:48

68,72 балла. Чего и следовало ожидать — первое промежуточное место.

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17:45

Идеальный прокат. Твиззлы и поддержка без ошибок — будет четвертый уровень сложности. Без единой помарки вышли и показали американцы, что именно они претендуют на золото.

17:42

Главный фавориты финала Нгуен и Колесник появляются на льду под саундтрек из «Алладина».

17:42

62,84 балла — третье промежуточное место вслед за двумя российскими дуэтами.

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17:38

Прекрасное настроение подарили французы туринской публике. Видно было, что выложились они на полную катушку. Немного по технике им не хватило до лидера, но твиззлы и вращения просто замечательные. Это заявка на медаль.

17:35

Французский дуэт появляется на льду. В качестве музыкального сопровождения выбрали композицию из фильма «Не ошибайся».

17:30

Разминается вторая группа участников: Люсия Деможе / Тео Ле Мерсье (Франция), Эйвонли Нгуен / Вадим Колесник (США), Мария Казакова / Георгий Ревия (Грузия).

17:28

66,21 балла — меняется у нас лидер.

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17:25

Сильный прокат! Буквально задрожали трибуны от аплодисментов. На фоне других участников получилось намного быстрее и динамичнее — наверняка помогла музыка. По технической оценке обогнали лидеров, да и по компонентам, судя по всему, тоже. Впечатлили.

17:22

Елизавета Шанаева и Девид Нарижный на льду в образах Бонни и Клайда!

17:21

59,89 балла набирает второй российский дуэт. Будут шансы в произвольном танце.

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17:18

Очень приятное впечатление оставили фигуристы, прогрессируют от турнира к турниру. По технике не дотянули до лидеров, но для себя выступили очень хорошо. Надо полагать, что и оценка за компоненты будет не самой высокой. Над этим надо работать.

17:15

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на льду! Музыка из мультфильма «Коты Аристократы».

17:14

65,07 балла набирают наши ребята. Немного не дотянули до своего личного рекорда.

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17:11

Стабильно и солидно — обе секции выполнили на третий уровень сложности. Поддержка, твиззлы — четвертый. Хорошее выступление, хотя радоваться пока нечему. Порадовало, что без ошибок.

17:08

Худайбердиева и Филатов открывают программу! У них номер под музыку из кинофильма «Ла-Ла Ленд».

17:02

Появляется на льду первая группа участников: Елизавета Худайбердиева / Андрей Филатов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева / Девид Нарижный. Все — Россия.

16:55

Три российские пары откроют сегодняшние прокаты. Диана Дэвис и Глеб Смолкин — вторые.

16:50

Стартовый лист выглядит следующим образом:

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16:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ритм-танца на юниорском финале Гран-при.