Последнее место: дочь Тутберидзе уступает в финале Гран-при

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Произвольной танец у юниоров пройдет 7 декабря в 20.00 по московскому времени.
Стоит отметить, что очень достойное катание показали сегодня абсолютно все пары, практически без ошибок обошлись участники. Оно и понятно — это все-таки финал. Будем надеяться, что в произвольном танце наши пары отыграются и будут бороться за медали.
Подводим итоги. Вот так выглядит таблица по итогам короткой программы, после которой российские дуэты все равно сохраняют шансы на борьбу даже за первое место:
68,76 балла — первое место у Марии Казаковой и Георгия Ревии.
Вот это да! Потрясающую оценку за технику получает грузинский дуэт и, возможно, станут лидерами по итогам короткой программы. Очень неожиданно и приятно: были они наиболее раскованными и техничными.
Закрывают сегодняшнюю программу Казакова и Ревия.
68,72 балла. Чего и следовало ожидать — первое промежуточное место.
Идеальный прокат. Твиззлы и поддержка без ошибок — будет четвертый уровень сложности. Без единой помарки вышли и показали американцы, что именно они претендуют на золото.
Главный фавориты финала Нгуен и Колесник появляются на льду под саундтрек из «Алладина».
62,84 балла — третье промежуточное место вслед за двумя российскими дуэтами.
Прекрасное настроение подарили французы туринской публике. Видно было, что выложились они на полную катушку. Немного по технике им не хватило до лидера, но твиззлы и вращения просто замечательные. Это заявка на медаль.
Французский дуэт появляется на льду. В качестве музыкального сопровождения выбрали композицию из фильма «Не ошибайся».
Разминается вторая группа участников: Люсия Деможе / Тео Ле Мерсье (Франция), Эйвонли Нгуен / Вадим Колесник (США), Мария Казакова / Георгий Ревия (Грузия).
66,21 балла — меняется у нас лидер.
Сильный прокат! Буквально задрожали трибуны от аплодисментов. На фоне других участников получилось намного быстрее и динамичнее — наверняка помогла музыка. По технической оценке обогнали лидеров, да и по компонентам, судя по всему, тоже. Впечатлили.
Елизавета Шанаева и Девид Нарижный на льду в образах Бонни и Клайда!
59,89 балла набирает второй российский дуэт. Будут шансы в произвольном танце.
Очень приятное впечатление оставили фигуристы, прогрессируют от турнира к турниру. По технике не дотянули до лидеров, но для себя выступили очень хорошо. Надо полагать, что и оценка за компоненты будет не самой высокой. Над этим надо работать.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин на льду! Музыка из мультфильма «Коты Аристократы».
65,07 балла набирают наши ребята. Немного не дотянули до своего личного рекорда.
Стабильно и солидно — обе секции выполнили на третий уровень сложности. Поддержка, твиззлы — четвертый. Хорошее выступление, хотя радоваться пока нечему. Порадовало, что без ошибок.
Худайбердиева и Филатов открывают программу! У них номер под музыку из кинофильма «Ла-Ла Ленд».
Появляется на льду первая группа участников: Елизавета Худайбердиева / Андрей Филатов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева / Девид Нарижный. Все — Россия.
Три российские пары откроют сегодняшние прокаты. Диана Дэвис и Глеб Смолкин — вторые.
Стартовый лист выглядит следующим образом:
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ритм-танца на юниорском финале Гран-при.