«Мы грешны»: Медведев о допинге в России

9 декабря обещает стать судным днем для всего российского спорта. От решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) зависит буквально все: участие российских спортсменах в международных соревнованиях в ближайшие четыре года, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), путевки россиян на ближайшие две Олимпиады, возможность принимать международные турниры на своей территории и так далее. Из-за несоответствий и возможных махинаций с данными московской лаборатории, которые обнаружила экспертная группа WADA, России в буквальном смысле грозит тотальная изоляция от всего мирового спорта. По крайней мере, именно такой исход длительных разбирательств видит комитет по соответствию WADA.

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Российским спортивным чиновникам на данный момент приходится лишь ждать грядущего рокового дня, а уже после этого решать, что делать дальше. В случае наказания у России будет 21 день, чтобы подать апелляцию на обвинительный приговор в Спортивный арбитражный суд (CAS), а отечественные эксперты уже даже подготовили некоторые материалы, в которых утверждается, что изменения в базе данных были произведены не российской стороной, а кем-то другим. В частности, группа независимых отечественных экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева утверждает, что база данных изменялась бывшим директором московской лаборатории, а ныне информатором WADA Григорием Родченковым, а также его коллегами Олегом Мигачевым и Тимофеем Соболевским посредством удаленного доступа с территории США. Правда, в WADA данную информацию категорически отрицают, отмечая, что с ноября 2015 года, когда Родченков был отстранен от деятельности в московской лаборатории и уехал в США, никаких изменений в базу он уже не вносил.

Так или иначе, всему российскому спорту предстоит в ближайшие дни просто сидеть в ожидании исполкома WADA. Накануне этого заседания премьер-министр России Дмитрий Медведев провел открытую пресс-конференцию и, общаясь с журналистами, помимо экономических, политических и общественных тем затронул и проблемы с допингом в российском спорте.

В частности, Медведев подтвердил, что данная проблема действительно имеется.

«Очевидно, что российский спорт имеет большие проблемы с допингом. Это неприемлемо, учитывая, как мы должны подходить к развитию спорта в современном мире. Но вот что действительно удивительно: на уровне лозунгов это неприемлемо, а вот на уровне конкретной работы с конкретным спортсменом — нормально. Именно спортсмен у нас несет ответственность за все, что с ним происходит. Мы же должны занять более строгую позицию относительно допинга, относительно тех, кто принимает решение о применении запрещенных препаратов», — ответил Медведев на вопрос корреспондента и телекомментатора «Матч ТВ» Константина Генича, подчеркнув, что вся допинговая история напоминает ему «бесконечный антироссийский сериал».

Так, премьер-министр подчеркнул, что некоторые спортсмены порой подвергаются вторичной ответственности после перепроверки допинг-проб, хотя до этого уже понесли наказание по обвинению в нарушении антидопинговых правил. По мнению Медведева, это недопустимо.

Относительно грядущего заседания исполкома WADA премьер-министр страны подчеркнул, что со стороны государства руководителям всех спортивных федераций и организаций России было дано указание отстаивать свою правоту и интересы. В том числе и в CAS, если это потребуется. При этом Медведев не исключил, что весь российский спорт, вероятно, ожидает «сложное решение».

«С точки зрения спортивного законодательства правонарушение может быть совершено только при наличии вины. Если лицо не знало, что оно использует допинг, оно и не должно отвечать. Такую позицию в одно время занял CAS, с чем впоследствии не согласились некоторые другие структуры. А CAS-то занял объективную позицию.

Полагаю, решение WADA будет сложным для нашей страны. И Минспорту, и другим — даны указания сражаться за наши интересы, за интересы каждого спортсмена для того, чтобы они могли принять участие в спортивных состязаниях»,

— заявил Медведев.

При этом премьер-министр выразил недоумение в связи с фактом серьезных и долгих разбирательств в отношении России во время отсутствия таковых с другими странами. По его мнению, WADA и прочие международные организации ведут целенаправленную борьбу с Россией.

«Мы должны и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны. Но что насчет других стран? Они разве без греха? Вот это больше всего раздражает. Но почему-то они их прячут под стол, а нас постоянно разматывают. Очевидно, что это связано с политической ситуацией. Поживем — увидим, чем это закончится», — заключил Медведев.

Напомним, что допинговая история с участием России возникла в ноябре 2015 года, когда по рекомендации независимой комиссии WADA сначала своего статуса соответствия была лишена Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), не восстановленная до сих пор, а затем и РУСАДА. За этот период российские легкоатлеты пропустили летнюю Олимпиаду — 2016, а затем стали выступать на международных соревнованиях исключительно по отбору и в нейтральном статусе, а многие отечественные спортсмены не были допущены до участия в зимних Играх-2018. Получившие же приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане также выступили без своего национального флага и гимна. В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах большинством голосов исполкома WADA, но при этом было поставлено перед двумя условиями: российская сторона была обязана предоставить доступ к базе данных московской лаборатории, а также допинг-пробы отечественных спортсменов. Эти обязательства были выполнены, но уже в сентябре 2019-го начались новые разбирательства, связанные с подозрением о проведении махинаций с базой данных со стороны России. Итоги расследования подведут 9 декабря в Париже.