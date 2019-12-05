Овечкин включил паяльник: как прошла ночь в НХЛ

Паяльник Овечкина

В центральном матче вечера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на выезде играл против «Лос-Анджелес Кингз». У хозяев в заявке вновь отсутствовал российский нападающий Илья Ковальчук, выведенный из состава в прошлом месяце. Это решение «Кингз» пока не помогает: они продолжают чередовать победы с поражениями. Встреча с «Вашингтоном» завершилась со счетом 3:1 в пользу «Кэпс», а вот «Лос-Анджелес» проиграл во втором матче подряд.

Реклама

Главным героем матча стал защитник гостей Джон Карлсон. Он оформил дубль, оставив в тени капитана команды Александра Овечкина, которому результативными действиями отметиться не удалось. Что интересно, первая шайба в ворота «Кингз» стала для американца 100-й в НХЛ — при этом все голы он забивал в составе «Кэпиталз». Помимо прочего, 29-летний хоккеист оказался пятым игроком обороны в истории «столичных», кому удалось преодолеть этот рубеж.

«Даже не знаю, что сказать, он сейчас самый горячий игрок. Вы сами видели, он снова забил два впечатляющих гола. Он хорош», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир

Первое место по этому показателю по-прежнему занимает Кевин Хэтчер, записавший на свой счет 149 голов. На второй строчке располагается бывший российский защитник Сергей Гончар, отметившийся 144 шайбами, а третье место между собой делят Калле Юханссон и Майк Грин, в активе которых по 113 шайб. Кроме того, Карлсон показал пятый результат в истории НХЛ по количеству очков за 30 матчей среди защитников — на аналогичном отрезке больше него добыли баллов для своих команд лишь защитник «Бостон Брюинз» Бобби Орр (56 баллов в сезоне-1974/75, 53 очка сезоном ранее, 48 баллов в сезоне-1970/71 и 45 очков в регулярном чемпионате-1971/72).

Несмотря на то что ни Евгению Кузнецову, ни Овечкину забить не удалось, самый интересный момент матча произошел именно с капитаном «Кэпс». В ходе встречи у Овечкина возникли проблемы со шлемом, которые он предпочел решить паяльной лампой, находясь на скамейке запасных.

Как оказалось, россиянина просто раздражала наклейка на экипировке. «Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, и я никак не мог избавиться от нее», — рассказал форвард после игры.

Малкин без очков

«Питтсбург Пингвинз», шедший на серии из двух поражений подряд, сумел реабилитироваться в домашнем поединке против «Сент-Луис Блюз». «Пенс» вчистую обыграли гостей со счетом 3:0 благодаря голам Теодора Блюгерса, Стефана Ноэсена и Алекса Гальченюка.

Российскому нападающему «Пингвинз» Евгению Малкину отметиться результативными действиями не удалось. Он провел на площадке 22 минуты и 21 секунду, завершив игру с коэффициентом полезности «+1».

Не самым выдающимся получился матч и для соотечественника Малкина Ивана Барбашева из «Сент-Луиса». Он получил 17 минут и 27 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

«Питтсбургу» удалось выиграть впервые после двух поражений кряду перед встречей с «Аризоной Койотс», а вот у «Сент-Луиса» прервалась приятная четырехматчевая победная серия. В следующем матче «Сент-Луис» сыграет против «Торонто Мэйпл Лифс».

Голы Ничушкина и Наместникова

Российские хоккеисты не блистали этой ночью, но выделиться все же удалось Валерию Ничушкину. Его «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:1 одержал победу в гостевом матче против «Торонто», а сам россиянин отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник Никита Задоров провел на площадке 21 минуту и 45 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1».

Ничушкин впоследствии был признан третьей звездой игры.

Форвард «Торонто» Илья Михеев, получивший 15 минут и 51 секунду игрового времени, ушел с площадки без результативных действий. Для «кабанов» это поражение стало вторым подряд. «Колорадо» в свою очередь улучшил победную серию уже до четырех поединков.

Но по-настоящему заявить о себе представители России в НХЛ смогли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Там одноименный клуб принимал «Оттава Сенаторз» — встречу гости уверенно выиграли со счетом 3:1.

И непосредственный вклад в победу внес нападающий Владислав Наместников, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу. Для него эта шайба стала седьмой в этом сезоне. Его одноклубник Артем Анисимов также отметился одним голом.

«Эдмонтон», потерпевший третье поражение за последние четыре матча, в следующей игре встретится с «Кингз». «Оттава» прервала серию из пяти поражений подряд, а через несколько дней сыграет с «Филадельфией Флайерз».