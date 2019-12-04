Чудо не вышло: россияне провалили короткую программу

Вот такими вышли результаты короткой программы у мужчин в финале Гран-при. Чен — безоговорочный лидер, Ханю в целом провалился. Провалился, к сожалению, и Александр Самарин. Блеснул француз Кевин Аймо, а Дмитрий Алиев как-то недобрал баллов, но опередил соотечественника и идет четвертым. За тройку нашим будет сложно зацепиться. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Итак, Ханю становится вторым. Меньше балла выиграл у Аймо!
Сразу же четверной сальхов на +4,16! Затем тройной аксель на +3,77. А вот четверной тулуп испортил, причем так, что вообще ничего не получил — это должен был быть каскад, но на второй прыжок он не смог выйти. Дальше все хорошо, но потеря колоссальная! Минус каскад!
Ну а теперь тот самый Юдзуру Ханю, двукратный олимпийский чемпион, закончит соревнования.
Самарин остается только четвертым, а впереди еще прокат Юдзуру Ханю.
Эх, в самом же начале неудачно приземлил четверной лутц, опершись на руку... И все пошло не так: сорвал и каскад 4 флип — 3 тулуп. Второй прыжок недокрутил (только два оборота) и приземлил на две ноги. Дальше вращение четвертого уровня, но хотя бы тройной аксель без ошибки (+1,83). Потом еще было вращение четвертого уровня, а завершила все дорожка, которую оценили лишь вторым. Очень жаль, конечно.
На льду надежда России — Александр Самарин! Рекордсмен мира по оценкам за каскад, между прочим.
Чен, конечно, становится лидером. Первый, кто не только за 100, но и за 110 получил!
Ученик Рафаэля Арутюняна начал с отплюсованного на 4,27 четверного лутца! Тройной аксель тоже с хорошим плюсом (+2,5), дорожка шагов четвертого уровня, дальше каскад 4 тулуп — 3 тулуп (+2,99), вращение четвертого уровня, вращение четвертого уровня, и завершил все еще одним шикарным вращением! Блестящий прокат!
Ну а теперь тяжелая артиллерия. На льду американец Нэтан Чен! Двукратный чемпион мира, гений четверных прыжков.
Итак, Алиев проигрывает Аймо, но, естественно, обходит Цзиня. Пока второй.
Начал с каскада, который получился как 4 тулуп — 2 тулуп. Четверной тулуп сделал. Тройной аксель сделал. Не на всех вращениях и дорожках получил четвертый уровень, к сожалению, причем на одной из дорожек еще и запнулся. Смешанные впечатления от проката. Но сделал, например, четверной лутц!
На льду россиянин Дмитрий Алиев!
Китаец, само собой, проигрывает Аймо, и проигрывает много.
Испортил приземление с тройного лутца, затем сделал каскад 4 тулуп — 3 тулуп, в дальнейшем все было неплохо. Вообще, китаец молодец, потому что он сорвал лутц в каскаде и в итоге прицепил тройной тулуп к четверному, сделав каскад, но все-таки баллов не досчитается. Лутц-то должен был быть четверным тоже.
Цзинь Боян из Китая, попавший в финал, хотя занял на одном из этапов шестое место, на льду.
Итак, Аймо получает очень приличные баллы и становится ориентиром. Это его безусловно лучший результат в карьере!
Есть четверной тулуп в начале проката, есть каскад 3 лутц — 3 тулуп, тройной аксель отлично выполнил. Четвертые уровни за вращения и дорожки. И вообще — очень чистый и яркий прокат! Красавец!
На льду француз Кевин Аймо.
Разминка уже началась. Скоро и сами прокаты.
Старт-лист
1. Кевин Аймо (Франция) 2. Цзинь Боян (Китай) 3. Дмитрий Алиев (Россия) 4. Нэтан Чен (США) 5. Александр Самарин (Россия) 6. Юдзуру Ханю (Япония)
Разминка начнется приблизительно в 23.10 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы мужчин в финале Гран-при.