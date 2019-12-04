Чудо не вышло: россияне провалили короткую программу

Эх, в самом же начале неудачно приземлил четверной лутц, опершись на руку... И все пошло не так: сорвал и каскад 4 флип — 3 тулуп. Второй прыжок недокрутил (только два оборота) и приземлил на две ноги. Дальше вращение четвертого уровня, но хотя бы тройной аксель без ошибки (+1,83). Потом еще было вращение четвертого уровня, а завершила все дорожка, которую оценили лишь вторым. Очень жаль, конечно.