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Пройти испытание: Бойкова и Козловский выступают в финале. LIVE

Финал Гран-при. Спортивные пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар.
Трансляция
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22:43

Чистый тройной тулуп прыгнули в начале, а вот тройной флип на выбросе был сорван. Подкрутка высшего уровня вышла отличной, дорожка шагов — тоже. Тодес и вращения в конце проката также получились эффектными.

22:40

И закрывают программу китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Игр-2018.

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22:39

67.08 балла получают канадцы. Хорошие компоненты получили.

22:36

Хорошая подкрутка была в начале программы, а затем последовала очень опасная поддержка. Будто бы был не уверен в себе Майкл. Это в итоге вылилось в неудачный выброс партнерши, которая упала с тройного риттбергера. Тройной тулуп также был завален — степ-аут. Очень неудачное выступление канадцев и Маринаро в частности.

22:33

Канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро продолжают короткую программу.

22:32

69.67 балла получают Чэн Пэн и Цзинь Ян. Это четвертое место на данный момент. Ну и славно.

22:30

Очевидно недовольны своим выступлением китайцы. Есть от чего.

22:29

Сорвали тройной тулуп в самом начале программы. Видимо, один из партнеров сделал прыжок с недокрутом. Также неудачно получился тройной риттбергер в выброса — Пэн Чэн приземлилась на две ноги. Только за счет хороших вращений хоть как-то вытащили свою программу.

22:26

Пэн Чэн и Цзинь Ян из Китая открывают вторую разминку.

22:20

На разминку вышли представители второй группы:

Пэн Чэн / Цзинь Ян (Китай); Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада); Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай).

22:19

И вот так выглядит таблица после первой разминки. Надеемся, что такой она останется и по итогам короткой программы.

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22:18

И выходят в лидеры Александра с Дмитрием. 76.65 балла за короткую программу.

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22:16

Кстати, на 0,08 балла за технику больше получили Бойкова с Козловским, чем Павлюченко и Ходыкин.

22:15

Тройной сальхов в самом начале программы, а после него вращение третьего уровня и тройной флип с выброса. И завершили свою программу эффектным вращением. Крайне эффектным даже.

22:12

Закрывают первую разминку Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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22:11

75.16 балла получают Дарья и Денис.

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22:10

Уже получили на несколько баллов за технику больше, чем Мишина и Галлямов.

22:09

Чистый тройной тулуп в начале программы, а затем вращения и поддержка высшего уровня. Причем выход с поддержки оказался крайне опасным, но Ходыкин партнершу удержал. Тройной риттбергер у Дарьи после выброса тоже вышел безошибочным.

22:06

Следующие на очереди Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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22:05

71.48 балла получают Мишина и Галлямов.

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22:04

Довольны своим прокатом фигуристы. Посмотрим, какие оценки получат Анастасия и Александр от судей. Есть там существенный минус за вращение, конечно.

22:03

Подкрутка вышла чистой, тройной сальхов с выброса — безошибочно. Также прыгнули тройной флип, исполнили поддержку, дорожку шагов высшего уровня и чистый тодес. Но вот вращение в конце программы провалили. Сильный рассинхрон получился.

21:59

Итак, открывают короткую программу пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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21:52

Представители первой группы вышли на разминку. Как и говорилось ранее, все трое — из России.

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21:47

Итак, пока зрители собираются на трибунах ледового дворца в Турине, дикторы представляют судейский состав.

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21:40

В текущем сезоне пара Бойковой и Козловского выиграла два этапа Гран-при в Канаде и России, Мишина с Галлямовым взяли золото во Франции и бронзу в Японии, а Павлюченко и Ходыкин довольствовались двумя серебряными наградами по итогам прокатов во Франции и США.

21:35

Сборную России в Турине представляют Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Примечательно, что именно из трех российских дуэтов и состоит вся первая разминка.

21:30

Всего в финале Гран-при в соревнованиях спортивных пар выступят шесть дуэтов. Три из них — от России.

21:25

Старт прокатов запланирован на 21.50 мск.

21:20

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар в финале Гран-при.