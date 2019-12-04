Пройти испытание: Бойкова и Козловский выступают в финале. LIVE

Чистый тройной тулуп прыгнули в начале, а вот тройной флип на выбросе был сорван. Подкрутка высшего уровня вышла отличной, дорожка шагов — тоже. Тодес и вращения в конце проката также получились эффектными.
И закрывают программу китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Игр-2018.
67.08 балла получают канадцы. Хорошие компоненты получили.
Хорошая подкрутка была в начале программы, а затем последовала очень опасная поддержка. Будто бы был не уверен в себе Майкл. Это в итоге вылилось в неудачный выброс партнерши, которая упала с тройного риттбергера. Тройной тулуп также был завален — степ-аут. Очень неудачное выступление канадцев и Маринаро в частности.
Канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро продолжают короткую программу.
69.67 балла получают Чэн Пэн и Цзинь Ян. Это четвертое место на данный момент. Ну и славно.
Очевидно недовольны своим выступлением китайцы. Есть от чего.
Сорвали тройной тулуп в самом начале программы. Видимо, один из партнеров сделал прыжок с недокрутом. Также неудачно получился тройной риттбергер в выброса — Пэн Чэн приземлилась на две ноги. Только за счет хороших вращений хоть как-то вытащили свою программу.
Пэн Чэн и Цзинь Ян из Китая открывают вторую разминку.
На разминку вышли представители второй группы:
Пэн Чэн / Цзинь Ян (Китай); Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада); Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай).
И вот так выглядит таблица после первой разминки. Надеемся, что такой она останется и по итогам короткой программы.
И выходят в лидеры Александра с Дмитрием. 76.65 балла за короткую программу.
Кстати, на 0,08 балла за технику больше получили Бойкова с Козловским, чем Павлюченко и Ходыкин.
Тройной сальхов в самом начале программы, а после него вращение третьего уровня и тройной флип с выброса. И завершили свою программу эффектным вращением. Крайне эффектным даже.
Закрывают первую разминку Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
75.16 балла получают Дарья и Денис.
Уже получили на несколько баллов за технику больше, чем Мишина и Галлямов.
Чистый тройной тулуп в начале программы, а затем вращения и поддержка высшего уровня. Причем выход с поддержки оказался крайне опасным, но Ходыкин партнершу удержал. Тройной риттбергер у Дарьи после выброса тоже вышел безошибочным.
Следующие на очереди Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
71.48 балла получают Мишина и Галлямов.
Довольны своим прокатом фигуристы. Посмотрим, какие оценки получат Анастасия и Александр от судей. Есть там существенный минус за вращение, конечно.
Подкрутка вышла чистой, тройной сальхов с выброса — безошибочно. Также прыгнули тройной флип, исполнили поддержку, дорожку шагов высшего уровня и чистый тодес. Но вот вращение в конце программы провалили. Сильный рассинхрон получился.
Итак, открывают короткую программу пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Представители первой группы вышли на разминку. Как и говорилось ранее, все трое — из России.
Итак, пока зрители собираются на трибунах ледового дворца в Турине, дикторы представляют судейский состав.
В текущем сезоне пара Бойковой и Козловского выиграла два этапа Гран-при в Канаде и России, Мишина с Галлямовым взяли золото во Франции и бронзу в Японии, а Павлюченко и Ходыкин довольствовались двумя серебряными наградами по итогам прокатов во Франции и США.
Сборную России в Турине представляют Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Примечательно, что именно из трех российских дуэтов и состоит вся первая разминка.
Всего в финале Гран-при в соревнованиях спортивных пар выступят шесть дуэтов. Три из них — от России.
Старт прокатов запланирован на 21.50 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар в финале Гран-при.