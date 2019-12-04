Пройти испытание: Бойкова и Козловский выступают в финале. LIVE

Хорошая подкрутка была в начале программы, а затем последовала очень опасная поддержка. Будто бы был не уверен в себе Майкл. Это в итоге вылилось в неудачный выброс партнерши, которая упала с тройного риттбергера. Тройной тулуп также был завален — степ-аут. Очень неудачное выступление канадцев и Маринаро в частности.