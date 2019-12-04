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«Оскорбление чести»: фанат «Спартака» подал заявление на Дзюбу

Болельщик «Спартака» подал заявление на Дзюбу и потребовал дисквалификации

После многочисленных задержаний по итогам матча «Зенит» — «Спартак» болельщиков красно-белых, обвиняемых в том числе и в оскорблениях форварда петербуржцев Артема Дзюба, начались ответные разбирательства в отношении футболиста. Один из фанатов московской команды подал заявление на Дзюбу, потребовав дисквалифицировать его на 10 матчей за «оскорбление чести и достоинства». В РФС данный иск рассматривать отказались.

Взаимоотношения болельщиков московского «Спартака» и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы накаляются с каждым днем. Своего пика история достигла в минувшие выходные на матче молодежного первенстве между двумя командами, когда десятки фанатов красно-белых были арестованы, а в последствии и оштрафованы за оскорбления в адрес футболиста, которого, согласно протоколам, те называли «кривоногим». Многие из фанатов отделались штрафами в 500 и 1000 рублей, некоторые же до сих пор остаются в заключении в отделениях Санкт-Петербурга.

На игре 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и «Спартаком» акция против Дзюбы продолжилась: с гостевого фанатского сектора вновь прозвучали нелицеприятные высказывания в адрес 31-летнего форварда, сопровождаемые соответствующими баннерами.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился победой петербургской команды со счетом 1:0, со стороны красно-белых автоголом отметился Илья Кутепов, который проиграл единоборство как раз Артему Дзюбе. После игры форвард сине-бело-голубых сделал резкое высказывание в адрес фанатов гостей, назвав их «фашистами и сектантами».

«Комментарий по матчу? Нет, спасибо. Остальные пусть на табло смотрят. Не буду ничего говорить, чтобы не трогать их секту. Пусть у них кто-то лает и хрюкает, а мы будем побеждать. Говорю это не всем болельщикам «Спартака», а их сектантам и фашистам», — заявил Дзюба.

Слова форварда «Зенита» вызвали новый резонанс, который в итоге спровоцировал подачу иска к нем.

Как сообщает Telegram-канал Mash, заявление было отправлено по адресу Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором заявитель обвинил Дзюбу в оскорблении чести и достоинства всех неравнодушных к «Спартаку». В частности, некий Александр Геннадьевич, чья фамилия не раскрывается, сослался на пункт 2 статьи 15 регламента РФС по этике, в которой указано, что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким-либо образом оскорбить кого-либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

В своем иске заявитель требует дисквалифицировать Артема Дзюбу на десять матчей, а также добиться публичных извинений от руководства «Зенита» в отношении всех болельщиков «Спартака».

Иск к форварду «Зенита» Артему Дзюбе

Иск к форварду «Зенита» Артему Дзюбе

Примечательно, что данную «акцию» предлагают поддержать и другие болельщики красно-белых.

Впрочем, данное заявление в РФС рассматривать отказались, подчеркнув, что нужно обращаться либо к руководству Российской премьер-лиги, либо отправить его от лица представителей «Спартака».

«Пусть этот правозащитник посмотрит регламент комитета по этике. Комитет рассматривает обращения только тех лиц и организаций, которые предусмотрены соответствующим регламентов. Правозащитники в число таких лиц не входят. Нужно обращаться к руководителю лиги»,

— цитирует РИА «Новости» главу комитета по этике Семена Андреева.

Интересно, что одним из первых на слова Дзюбы о «фашистах и сектантах» отреагировал известный журналист Василий Уткин, который в своем Telegram-канале отметил, что оскорбления в адрес форварда «Зенита» не должны быть поводом для массовых задержаний болельщиков.

«Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать. Никого нельзя сажать за слова, даже на день — мое глубокое убеждение. Тот случай, когда я имею на это не голословное право — про меня кричали и пели не раз и еще споют. А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко. Много чего можно было бы сказать. А ты еще и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого», — написал Уткин.

Действительно, ситуация обрела весьма серьезный характер. Болельщики называют действия правоохранительных органов беспределом. Причем выступили с заявлениями не только фанаты «Спартака», но и их принципиальные соперники — фанаты ЦСКА. Так, группировка «Люди в черном» подчеркнула, что все действия полиции в отношении болельщиков красно-белых в Санкт-Петербурге были предприняты только по причине недовольства конкретно Артема Дзюбы, что является несправедливостью.

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По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд. Применяются архаичные принципы коллективной отвественности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда. Свободу ультрас!

Публикация от Люди в Чёрном (@cska.mib)

Поздно вечером 3 декабря, во вторник, когда большинство болельщиков «Спартака», прибывших в Санкт-Петербург из Москвы, уже вернулись домой, стало известно об еще одном громком задержании. Так, известный фанат красно-белых, исполняющий роль заводящего на фанатском секторе, Валерий Бевз (более известный как Валера Амиго), изначально был задержан сразу по окончании матча в Петербурге. Причем, за несколько минут до финального свистка Бевз, по предварительным данным, упал с вышки, получив серьезные травмы. Однако вместо медицинской помощи был доставлен в отделение, где на него составили протокол, но в итоге отпущен. Бевзу вменялась организация скандирования нелицеприятных лозунгов в адрес Дзюбы, но своей вины фанат не признал. 3 декабря его неожиданно был доставлен конвоем из Москвы обратно в Санкт-Петербург.

На следующий день Петроградский суд признал его виновным и оштрафовал на 5000 рублей, также запретив тому посещать спортивные мероприятия в течение полутора лет.

До этого момента, что примечательно, никакой реакции со стороны руководства «Спартака» не произошедшие громкие события не было. После же того, как Валерию Бевзу был вынесен приговор, пресс-служба красно-белых сделала заявление.

«ФК «Спартак-Москва» обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК «Зенит». В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга. Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета», — говорится в сообщении «Спартака» в Telegram-канале клуба.

Наконец, в стороне не остались и представители РПЛ. По данным журналиста Василия Конова, руководство РПЛ запросила у МВД Санкт-Петербурга разъяснения по задержаниям фанатов «Спартака» и отдельно — по ситуации с Валерием Бевзом. Отмечается, что в письме указано о задержаниях около сотни болельщиков, и лига требует проверить законность всех действий в отношении фанатов, у которых признаков административных правонарушений по итогу выявлено не было. Позднее в РПЛ эту информацию подтвердили.

«Направили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу письмо с просьбой разъяснить ситуацию с задержанием болельщиков «Спартака». Ждем ответ. Других комментариев у нас нет», — приводит текст сообщения пресс-службы лиги РИА «Новости».

После 18-ти туров РПЛ петербургский «Зенит» остается единоличным лидером первенства, имея в своем активе 42 очка. «Спартак» же располагается на девятой строчке с 22 баллами.