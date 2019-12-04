«Оскорбление чести»: фанат «Спартака» подал заявление на Дзюбу

Взаимоотношения болельщиков московского «Спартака» и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы накаляются с каждым днем. Своего пика история достигла в минувшие выходные на матче молодежного первенстве между двумя командами, когда десятки фанатов красно-белых были арестованы, а в последствии и оштрафованы за оскорбления в адрес футболиста, которого, согласно протоколам, те называли «кривоногим». Многие из фанатов отделались штрафами в 500 и 1000 рублей, некоторые же до сих пор остаются в заключении в отделениях Санкт-Петербурга.

Реклама

На игре 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и «Спартаком» акция против Дзюбы продолжилась: с гостевого фанатского сектора вновь прозвучали нелицеприятные высказывания в адрес 31-летнего форварда, сопровождаемые соответствующими баннерами.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился победой петербургской команды со счетом 1:0, со стороны красно-белых автоголом отметился Илья Кутепов, который проиграл единоборство как раз Артему Дзюбе. После игры форвард сине-бело-голубых сделал резкое высказывание в адрес фанатов гостей, назвав их «фашистами и сектантами».

«Комментарий по матчу? Нет, спасибо. Остальные пусть на табло смотрят. Не буду ничего говорить, чтобы не трогать их секту. Пусть у них кто-то лает и хрюкает, а мы будем побеждать. Говорю это не всем болельщикам «Спартака», а их сектантам и фашистам», — заявил Дзюба.

Слова форварда «Зенита» вызвали новый резонанс, который в итоге спровоцировал подачу иска к нем.

Как сообщает Telegram-канал Mash, заявление было отправлено по адресу Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором заявитель обвинил Дзюбу в оскорблении чести и достоинства всех неравнодушных к «Спартаку». В частности, некий Александр Геннадьевич, чья фамилия не раскрывается, сослался на пункт 2 статьи 15 регламента РФС по этике, в которой указано, что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким-либо образом оскорбить кого-либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

В своем иске заявитель требует дисквалифицировать Артема Дзюбу на десять матчей, а также добиться публичных извинений от руководства «Зенита» в отношении всех болельщиков «Спартака».

Иск к форварду «Зенита» Артему Дзюбе

Примечательно, что данную «акцию» предлагают поддержать и другие болельщики красно-белых.

Московский правозащитник требует дисквалифицировать Артёма Дзюбу.



На самом деле, при все бесперспективности дела, завалить РФС подобными требованием - хорошая затея и акция.



Пожалуй, напишу такую же, и лично доставлю на Народную.



Рекомендую сделать так же. pic.twitter.com/j3ASLn2ZUg — AlexKid (@kidusin) December 4, 2019

Впрочем, данное заявление в РФС рассматривать отказались, подчеркнув, что нужно обращаться либо к руководству Российской премьер-лиги, либо отправить его от лица представителей «Спартака».

«Пусть этот правозащитник посмотрит регламент комитета по этике. Комитет рассматривает обращения только тех лиц и организаций, которые предусмотрены соответствующим регламентов. Правозащитники в число таких лиц не входят. Нужно обращаться к руководителю лиги»,

— цитирует РИА «Новости» главу комитета по этике Семена Андреева.

Интересно, что одним из первых на слова Дзюбы о «фашистах и сектантах» отреагировал известный журналист Василий Уткин, который в своем Telegram-канале отметил, что оскорбления в адрес форварда «Зенита» не должны быть поводом для массовых задержаний болельщиков.

«Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать. Никого нельзя сажать за слова, даже на день — мое глубокое убеждение. Тот случай, когда я имею на это не голословное право — про меня кричали и пели не раз и еще споют. А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко. Много чего можно было бы сказать. А ты еще и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого», — написал Уткин.

Действительно, ситуация обрела весьма серьезный характер. Болельщики называют действия правоохранительных органов беспределом. Причем выступили с заявлениями не только фанаты «Спартака», но и их принципиальные соперники — фанаты ЦСКА. Так, группировка «Люди в черном» подчеркнула, что все действия полиции в отношении болельщиков красно-белых в Санкт-Петербурге были предприняты только по причине недовольства конкретно Артема Дзюбы, что является несправедливостью.

Поздно вечером 3 декабря, во вторник, когда большинство болельщиков «Спартака», прибывших в Санкт-Петербург из Москвы, уже вернулись домой, стало известно об еще одном громком задержании. Так, известный фанат красно-белых, исполняющий роль заводящего на фанатском секторе, Валерий Бевз (более известный как Валера Амиго), изначально был задержан сразу по окончании матча в Петербурге. Причем, за несколько минут до финального свистка Бевз, по предварительным данным, упал с вышки, получив серьезные травмы. Однако вместо медицинской помощи был доставлен в отделение, где на него составили протокол, но в итоге отпущен. Бевзу вменялась организация скандирования нелицеприятных лозунгов в адрес Дзюбы, но своей вины фанат не признал. 3 декабря его неожиданно был доставлен конвоем из Москвы обратно в Санкт-Петербург.

На следующий день Петроградский суд признал его виновным и оштрафовал на 5000 рублей, также запретив тому посещать спортивные мероприятия в течение полутора лет.

До этого момента, что примечательно, никакой реакции со стороны руководства «Спартака» не произошедшие громкие события не было. После же того, как Валерию Бевзу был вынесен приговор, пресс-служба красно-белых сделала заявление.

«ФК «Спартак-Москва» обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК «Зенит». В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга. Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета», — говорится в сообщении «Спартака» в Telegram-канале клуба.

Наконец, в стороне не остались и представители РПЛ. По данным журналиста Василия Конова, руководство РПЛ запросила у МВД Санкт-Петербурга разъяснения по задержаниям фанатов «Спартака» и отдельно — по ситуации с Валерием Бевзом. Отмечается, что в письме указано о задержаниях около сотни болельщиков, и лига требует проверить законность всех действий в отношении фанатов, у которых признаков административных правонарушений по итогу выявлено не было. Позднее в РПЛ эту информацию подтвердили.

«Направили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу письмо с просьбой разъяснить ситуацию с задержанием болельщиков «Спартака». Ждем ответ. Других комментариев у нас нет», — приводит текст сообщения пресс-службы лиги РИА «Новости».

После 18-ти туров РПЛ петербургский «Зенит» остается единоличным лидером первенства, имея в своем активе 42 очка. «Спартак» же располагается на девятой строчке с 22 баллами.