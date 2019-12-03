Мандраж Тутберидзе: Валиева, Самсонов и Дэвис сразятся в финале

Текущий сезон фигурного катания уже успел подарить несколько громких побед и поражений, мировых рекордов и выступлений, а теперь потихоньку подходит к своему экватору. 5 декабря в итальянском Турине стартует финальная серия Гран-при, участие в котором примут лучшие фигуристы мира в настоящее время.

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Соревнования пройдут до 8 декабря и включат в себя прокаты не только представителей взрослой возрастной категории, но и юниоров. Несмотря на разделение по возрасту, эти самые юниоры вполне могут дать фору своим взрослым коллегам по цеху.

Традиционно в последние годы самая серьезная борьба за медали разворачивается среди представителей женского одиночного катания. В Турине в данной дисциплине от России выступят сразу четыре фигуристки, компанию которым составят американка Алиса Лью и Ли Хэ Ин из Южной Кореи: Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усачева и Виктория Васильева. Очевидно, что основное внимание будет приковано именно к Валиевой, о которой начали активно говорить еще в конце прошлого сезона после ее программы «Девочки на шаре», ставшей любимой у Этери Тутберидзе.

В текущем сезоне 13-летняя Камила выиграла два этапа Гран-при — во Франции и в России. На домашних прокатах она, к слову, показала лучший результат в своей карьере: 221,95 балла. За всю историю юниорских женских выступлений, к слову, больше баллов в общей сумме набирала только Александра Трусова, вовсю ставящая взрослое женское катание под лезвие своего конька. В арсенале Валиевой имеется четверной тулуп. Причем данный квад она спокойно ставит себе в программу удвоенно.

К слову, именно Валиева осталась единственной российской фигуристкой, которая на прошедших этапах Гран-при брала золотые медали. В активе Усачевой два серебра, Синицына также оставалась в шаге от победы, а Васильева к серебру добавила еще и бронзу. В связи с этим стоит обратить внимание на Лью и Хэ Ин. Вторая как раз дважды оставляла позади себя Усачеву на прокатах в Риге и Загребе, а вот американка побеждала в США и в Польше. Пожалуй, именно Лью, кстати, и сразится с Валиевой за победу в финале.

В этом сезоне она стала первой, кому удалось выполнить в одной программе четверной лутц и тройной аксель. В битве между двумя квадами Валиевой и четверным с «трикселем» Лью больше баллов может получить как раз американка.

Превосходство Камилы же заключается в том, что свои элементы ультра-си она исполняет чисто и регулярно, а вот Алиса Лью стабильностью похвастать не может.

Особый интерес вызовут соревнования среди юношей, где Россию представят Андрей Мозалев, Петр Гуменник и Даниил Самсонов.

Как и Алиса Лью, юный ученик Тутберидзе, владеющий всеми четверными прыжками, в этом сезоне страдает от технических проблем: от былой стабильности и чистоты выполнения элементов у Самсонова осталось немного. В Турине Даниил ради победы обещает выполнить четверные флип и тулуп в одной программе. Борьбу за золото ему, к слову, должен составить его же соотечественник — Андрей Мозалев. Из россиян он единственный, кому удалось выиграть два этапа Гран-при, а в своем арсенале также имеет три-четыре прыжка в четыре оборота.

На счастье россиянам, в Турине не выступит 14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, который на этапе Гран-при в Словакии прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.

«Стивен – феномен. Он очень естественный. У него есть огромное желание прыгать, но при этом он не теряет голову. Стивен знает, когда нужно вовремя остановиться, ведь это крайне важно для тела и здоровья. Он может прыгать все четверные, у него классный лутц», — говорил о Гоголеве канадский тренер Брайан Орсер во время сотрудничества с фигуристом.

Проще всего придется российским фигуристам в соревнованиях спортивных пар, где из шести дуэтов пять — представители России: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Алина Пепелева/Роман Плешков. Единственная иностранная пара в финале — Анника Хоке и Роберт Кункель из Германии — попробует зацепиться за место в тройке, но это неточно.

Панфилова и Рылов выходят в финал Гран-при уже третий раз подряд, и теперь для Аполлинарии и Дмитрия выступление в Турине — это новый шанс выиграть золотую медаль, ведь в прошлые два года дуэт довольствовался лишь серебром и бронзой. После победы на двух этапах триумф в финале обязателен для юной пары.

Особое внимание будет приковано и к танцорам на льду. И все из-за Дианы Дэвис — дочери Этери Тутберидзе, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным, сыном актера Бориса Смолкина.

В текущем сезоне пара показывает лучшие результаты в своей карьере, однако в финале Гран-при фаворитами в борьбе за золото все-таки станут их соотечественники Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов. У обоих дуэтов по две победы на этапах текущей серии.