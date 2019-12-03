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«Сначала добейся»: ван Дейка пристыдили за троллинг Роналду

Сестра Роналду отругала ван Дейка за шутку про Криштиану

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру раскритиковала защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за шутку про ее брата. Во время церемонии награждения «Золотого мяча», который достался форварду «Барселоны» Лионелю Месси, ван Дейк в шутливой форме сказал, что Роналду не является его конкурентом.

2 декабря в Париже состоялась одна из главных праздничных церемоний в мировом футболе — вручение награды лучшему игроку года. «Золотой мяч» по итогам голосования выиграл нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси, набравший 686 баллов.

Главными конкурентами аргентинца стали защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. В итоге голландец и португалец расположились на второй и третьей строчках соответственно, причем ван Дейк опередил Криштиану на 203 балла, тогда как отрыв Месси от игрока «Ливерпуля» составил всего семь очков.

Результаты голосования ожидаемо вызвали немало споров и дискуссий со стороны болельщиков и экспертов: одни считали победу Месси заслуженной, другие же настаивают на несправедливом отношении к ван Дейку. Так или иначе, итоги вручения «Золотого мяча» регулярно провоцируют любителей футбола на споры и недоумения, потому обращать на это внимание уже давно бессмысленно. Именно поэтому церемония награждения была бы забыта всеми в ближайшие дни, если бы не одно «но».

Вирджил ван Дейк, комментируя свое поражение Месси, заявил, что уважает выбор голосовавших за аргентинца, а также подчеркнул, что тот «просто оказался чуть лучше» него. При этом нидерландский футболист в шутливой форме высказался и в отношении Роналду. Подчеркнем, что португалец в Париж на церемонию не явился: причиной этому стало его участие в аналогичном мероприятии Gran Galà del Calcio-2019 в Милане, где были подведены итоги прошлого сезона Серии А, а сам Криштиану был признан лучшим нападающим и лучшим игроком итальянского чемпионата.

«Горжусь тем, что меня считают лучшим нападающим Италии. Я благодарю своих товарищей по команде, игроков, которые голосовали за меня. После двух лет в Италии я могу сказать, что это очень сложная лига. Надеюсь, что следующий год будет таким же», — говорил Роналду.

Причем, как утверждает авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери, сам португалец на протяжении всего мероприятия находился в своей машине и явился в зал только тогда, когда пришла очередь его награждения.

В это же время в Париже журналисты, общаясь с ван Дейком, спросили у него, что он чувствует, осознавая отсутствие Роналду.

«Роналду не приехал на церемонию награждения. Значит ли это, что вы лишились одного конкурента в борьбе за «Золотой мяч»? — задали вопрос игроку «Ливерпуля».

Ван Дейк саркастично ответил вопросом на вопрос: «А Криштиану точно был конкурентом?»

Очевидно, что нидерландский футболист просто хотел подшутить на Роналду. Об этом говорят и другие заявления защитника «Ливерпуля», также подчеркнувшего свое уважение ко всем участникам церемонии. Так, ван Дейк утверждал, что его присутствие в списке номинантов на «Золотой мяч», где числятся Месси и Роналду, уже является «большой честью» для него.

«К сожалению для всех остальных, сейчас в футболе есть два сверхъестественно одаренных игрока — Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я благодарен, что у меня был шанс побороться с ними за эту престижную награду», — говорил ван Дейк.

Однако шутка голландца про Роналду спровоцировала обвинения в его адрес. Одним из первых недоумение словами ван Дейка выразил известный английский журналист Пирс Морган, который в своем Twitter подчеркнул, что игрок «Ливерпуля» не имеет права высказываться в подобном тоне в отношении звездного португальца.

«Ван Дейк сказал, что Роналду не конкурент ему. Нет, Вирджил. Роналду гораздо более великий футболист, ты не в его лиге», — написал журналист.

Ответная реакция ван Дейка не заставила себя долго ждать, и голландец в комментарии к публикации Пирса написал, что его слова про Роналду были вырваны из контекста, а также не несли в себе никакого серьезного характера — только лишь шутки.

«Привет, Пирс. Если бы ты интересовался не только громкими заголовками, а посмотрел все интервью целиком, ты понял бы, что это была шутка. Я не испытываю к Месси и Роналду ничего, кроме уважения», — ответил ван Дейк.

На этом волна недовольства словами голландца не утихла. За Криштиану публично заступилась его сестра Катя Авейру, которая в своем Instagram оставила огромный пост, адресованный ван Дейку. В нем она сравнила достижения португальца и нидерландского защитника, подчеркнув, что ван Дейк не выиграл и трети того, чего достиг Роналду.

«Дорогой Вирджил, там, куда ты попал в первый раз, Криштиану был уже тысячу раз. Ты играешь в Англии годами и до сих пор не сумел сунуть руку в банку с медом, тогда как Криштиану трижды становился чемпионом этой страны, был там лучшим игроком и лучшим бомбардиром, хотя в то время он был моложе тебя. После этого он отправился в Испанию, где стал лучшим игроком в истории одного клуба. »Реал Мадрид» тебе о чем-нибудь говорит?

С этим клубом Криштиану обыграл тебя и твой «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Кстати, у него в карьере уже пять кубков Лиги чемпионов. Кроме того, он со сборной Португалии раздавил твой «апельсин» (так называют футбольную сборную Нидерландов — «Газета.Ru») в финале Лиги наций. Трудно пришлось, да, Вирджил? Сочувствуем.

Даже в один из наименее успешных сезонов своей карьеры Криштиану выиграл больше титулов, чем ты. Впечатляет?» — разразилась сестра Роналду, призвав ван Дейка «сначала выиграть несколько значимых трофеев, а потом позволять себе такие высказывания».

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Acho que hб pessoas a viver completamente frustradas!!! E fora da realidade... A tal humildade! Repуrter: "Cristiano Ronaldo nгo estarб cб esta noite. Й menos um rival a ter em conta." Van Dijk: " Й Cristiano Ronaldo realmente um rival?" Foi esta a resposta do central holandкs do Liverpool, quando confrontado sobre a ausкncia do astro portuguкs da gala desta noite. Й certo e sabido que Ronaldo nгo ganharб o prйmio desta noite. Apesar de ter vencido importantes tнtulos colectivos...mas isso й outra conversa e que lб na frente iremos ver onde vai chegar a verdade sobre o futebol !!! Agora, caro Virgil, para onde tu vais, Cristiano Ronaldo jб foi e jб veio mil vezes . Vк lб bem, meu caro Virgil, que o Cristiano Ronaldo foi tri-campeгo no paнs onde tu jб jogas hб anos e ainda nгo conseguiste meter a mгo na "lata". O Cristiano Ronaldo atй foi o melhor jogador e melhor marcador no paнs onde jogas Virgil. Por sinal, era atй bem mais jovem que tu. Depois, caro Virgil, o Cristiano Ronaldo foi para outras paragens e tornou-se no maior jogador da histуria de um clubezito. Real Madrid, diz-te algo Virgil? Й possнvel que sim, porque esse clube, com esse tal Cristiano atй te derrotaram na final de uma tal de Champions League. Dessas, jб o Ronaldo tem 5, Virgil. E esse tal Ronaldo e companheiros, com as quinas ao peito, esmagaram a tua "laranja" numa final. Foi duro, Virgil? Temos pena. E, caro Virgil, numa das йpocas menos conseguidas da sua carreira, o Cristiano Ronaldo ainda venceu mais tнtulos que tu. Impressionante, nгo й? Agora, Virgil, vai vencer tнtulos daqueles que realmente contam e depois falamos. Quando tiveres uma mгo cheia deles, dos realmente importantes, talvez te possas sentar а mesa com o Cristiano. Ou como se diz na nossa terra, cresce e aparece! E para mim @cristiano йs e serбs para sempre o melhor jogador do mundo!!! E quem nгo gosta que ponha na roda do prato !!!( como se diz na nossa terra ,pequenina para muitos ) mas de onde saiu o melhor de todos os tempos...#assinoembaixoluisfaria #cr7n1 #Eotrabalhocontinua #respostastбnahistoriaenomuseu #orgulhodomeurei #Deusnocomando

Публикация от Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

На это сообщение ван Дейк никак не отреагировал.

За Роналду вступились и в его «Ювентусе», где, например, директор туринцев Фабио Паратичи выразил мнение, что именно португалец заслужил «Золотой мяч», коих в карьере Криштиану уже пять.

В 2019 году Роналду вместе с «Ювентусом» стал чемпионом Италии, но в Лиге чемпионов прошлого сезона выбыл на стадии четвертьфинала, записав себе в актив шесть забитых мячей в девяти играх. Кроме того, Криштиану помог своей национальной сборной пробиться в финальный раунд чемпионата Европы — 2020, а в отборочном цикле отметился 11 голами в восьми матчах. Что касается ван Дейка, то его «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. В апреле этого года он был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги, где «красные» заняли итоговое второе место, а в августе удостоился премии лучшему игроку сезона по версии УЕФА.