«Сначала добейся»: ван Дейка пристыдили за троллинг Роналду

2 декабря в Париже состоялась одна из главных праздничных церемоний в мировом футболе — вручение награды лучшему игроку года. «Золотой мяч» по итогам голосования выиграл нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси, набравший 686 баллов.

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Главными конкурентами аргентинца стали защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. В итоге голландец и португалец расположились на второй и третьей строчках соответственно, причем ван Дейк опередил Криштиану на 203 балла, тогда как отрыв Месси от игрока «Ливерпуля» составил всего семь очков.

Результаты голосования ожидаемо вызвали немало споров и дискуссий со стороны болельщиков и экспертов: одни считали победу Месси заслуженной, другие же настаивают на несправедливом отношении к ван Дейку. Так или иначе, итоги вручения «Золотого мяча» регулярно провоцируют любителей футбола на споры и недоумения, потому обращать на это внимание уже давно бессмысленно. Именно поэтому церемония награждения была бы забыта всеми в ближайшие дни, если бы не одно «но».

Вирджил ван Дейк, комментируя свое поражение Месси, заявил, что уважает выбор голосовавших за аргентинца, а также подчеркнул, что тот «просто оказался чуть лучше» него. При этом нидерландский футболист в шутливой форме высказался и в отношении Роналду. Подчеркнем, что португалец в Париж на церемонию не явился: причиной этому стало его участие в аналогичном мероприятии Gran Galà del Calcio-2019 в Милане, где были подведены итоги прошлого сезона Серии А, а сам Криштиану был признан лучшим нападающим и лучшим игроком итальянского чемпионата.

«Горжусь тем, что меня считают лучшим нападающим Италии. Я благодарю своих товарищей по команде, игроков, которые голосовали за меня. После двух лет в Италии я могу сказать, что это очень сложная лига. Надеюсь, что следующий год будет таким же», — говорил Роналду.

Причем, как утверждает авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери, сам португалец на протяжении всего мероприятия находился в своей машине и явился в зал только тогда, когда пришла очередь его награждения.

PAZZESCO!

Cristiano Ronaldo ha aspettato in macchina nel parcheggio prima di entrare nell'auditorium per i premi della Serie A.

Dopo una decina minuti, finalmente и sceso mentre i bodyguard puntavano le torce sulle telecamere per rovinare le riprese — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 2, 2019

В это же время в Париже журналисты, общаясь с ван Дейком, спросили у него, что он чувствует, осознавая отсутствие Роналду.

«Роналду не приехал на церемонию награждения. Значит ли это, что вы лишились одного конкурента в борьбе за «Золотой мяч»? — задали вопрос игроку «Ливерпуля».

Ван Дейк саркастично ответил вопросом на вопрос: «А Криштиану точно был конкурентом?»

Очевидно, что нидерландский футболист просто хотел подшутить на Роналду. Об этом говорят и другие заявления защитника «Ливерпуля», также подчеркнувшего свое уважение ко всем участникам церемонии. Так, ван Дейк утверждал, что его присутствие в списке номинантов на «Золотой мяч», где числятся Месси и Роналду, уже является «большой честью» для него.

«К сожалению для всех остальных, сейчас в футболе есть два сверхъестественно одаренных игрока — Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я благодарен, что у меня был шанс побороться с ними за эту престижную награду», — говорил ван Дейк.

Однако шутка голландца про Роналду спровоцировала обвинения в его адрес. Одним из первых недоумение словами ван Дейка выразил известный английский журналист Пирс Морган, который в своем Twitter подчеркнул, что игрок «Ливерпуля» не имеет права высказываться в подобном тоне в отношении звездного португальца.

«Ван Дейк сказал, что Роналду не конкурент ему. Нет, Вирджил. Роналду гораздо более великий футболист, ты не в его лиге», — написал журналист.

Ответная реакция ван Дейка не заставила себя долго ждать, и голландец в комментарии к публикации Пирса написал, что его слова про Роналду были вырваны из контекста, а также не несли в себе никакого серьезного характера — только лишь шутки.

«Привет, Пирс. Если бы ты интересовался не только громкими заголовками, а посмотрел все интервью целиком, ты понял бы, что это была шутка. Я не испытываю к Месси и Роналду ничего, кроме уважения», — ответил ван Дейк.

Hi Piers, If you don't jump on the social media bandwagon and would listen to the whole interview then you would know I made a joke, and only got respect for those 2 — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 2, 2019

На этом волна недовольства словами голландца не утихла. За Криштиану публично заступилась его сестра Катя Авейру, которая в своем Instagram оставила огромный пост, адресованный ван Дейку. В нем она сравнила достижения португальца и нидерландского защитника, подчеркнув, что ван Дейк не выиграл и трети того, чего достиг Роналду.

«Дорогой Вирджил, там, куда ты попал в первый раз, Криштиану был уже тысячу раз. Ты играешь в Англии годами и до сих пор не сумел сунуть руку в банку с медом, тогда как Криштиану трижды становился чемпионом этой страны, был там лучшим игроком и лучшим бомбардиром, хотя в то время он был моложе тебя. После этого он отправился в Испанию, где стал лучшим игроком в истории одного клуба. »Реал Мадрид» тебе о чем-нибудь говорит?

С этим клубом Криштиану обыграл тебя и твой «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Кстати, у него в карьере уже пять кубков Лиги чемпионов. Кроме того, он со сборной Португалии раздавил твой «апельсин» (так называют футбольную сборную Нидерландов — «Газета.Ru») в финале Лиги наций. Трудно пришлось, да, Вирджил? Сочувствуем.

Даже в один из наименее успешных сезонов своей карьеры Криштиану выиграл больше титулов, чем ты. Впечатляет?» — разразилась сестра Роналду, призвав ван Дейка «сначала выиграть несколько значимых трофеев, а потом позволять себе такие высказывания».

На это сообщение ван Дейк никак не отреагировал.

За Роналду вступились и в его «Ювентусе», где, например, директор туринцев Фабио Паратичи выразил мнение, что именно португалец заслужил «Золотой мяч», коих в карьере Криштиану уже пять.

В 2019 году Роналду вместе с «Ювентусом» стал чемпионом Италии, но в Лиге чемпионов прошлого сезона выбыл на стадии четвертьфинала, записав себе в актив шесть забитых мячей в девяти играх. Кроме того, Криштиану помог своей национальной сборной пробиться в финальный раунд чемпионата Европы — 2020, а в отборочном цикле отметился 11 голами в восьми матчах. Что касается ван Дейка, то его «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. В апреле этого года он был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги, где «красные» заняли итоговое второе место, а в августе удостоился премии лучшему игроку сезона по версии УЕФА.