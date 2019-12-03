Моуринью едет добивать «Манчестер Юнайтед»

Получите в подарок сезонную подписку на английскую Премьер-лигу 2019/20 от Olimp.bet — и смотрите все матчи 15-го тура Премьер-лиги онлайн, в Full HD и на любой платформе.

Реклама

Чемпион сдаёт полномочия

«Бёрнли» — «Манчестер Сити»

Когда: 3 декабря, 23:15 мск

Прямая видео трансляция: Olimp.bet

Во вторник состоятся два матча 15-го тура. Большинство любителей футбола сосредоточат своё внимание на поединке «Бёрнли» — «Манчестер Сити». «Горожане» уже пять раз теряли очки в нынешнем сезоне, причем трижды не смогли одолеть середняков или аутсайдеров.

«Манчестер Сити» получил 2:3 от «Норвич Сити», 0:2 от «Вулверхэмптона», а в прошлом туре сыграл 2:2 с «Ньюкаслом». Похоже, что чемпион сдаёт свои полномочия «Ливерпулю». «Бёрнли» достойно бился с куда более сильными версиями «горожан» при поддержке родных трибун.

В сезоне-2017/18 бордовые сыграли с «Манчестер Сити» вничью 1:1, а в апреле нынешнего года уступили 0:1 в 36-м туре. Гвардиоле не бывает легко на стадионе «Терф Мур».

«Горожан» ждёт тёплый приём.

Получить сезонную подписку на трансляции АПЛ в подарок

Моуриньо возвращается на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»

Когда: 4 декабря, 22:30 мск

Прямая видео трансляция: Olimp.bet

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» уступил «Тоттенхэму» со счётом 0:3. Тогда «красных дьяволов» возглавлял Жозе Моуринью. Теперь Особенный трудится на посту главного тренера «шпор» и явно не прочь повторения упомянутого результата.

Под руководством Моуринью «Тоттенхэм» пока идёт без осечек. У «шпор» три победы в трёх матчах и отставание в шесть очков от зоны Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» в двух последних матчах Премьер-лиги сыграл вничью. В активе у «красных дьяволов» на пару баллов меньше, чем у ближайшего соперника.

Очки нужны обоим клубам, и персона Моуринью делает предстоящий поединок крайне любопытным. На «Олд Траффорд» до, после и во время матча будет жара.

«Челси» — «Астон Вилла»

Когда: 4 декабря, 22:30 мск

Прямая видео трансляция: Olimp.bet

В параллельном матче «Челси» постарается прервать мини-серию без побед и дома разобраться с «Астон Виллой». Синие в рамках Премьер-лиги уступили «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед», а в Лиге чемпионов не смогли справиться с «Валенсией». Впрочем, на этот раз все расклады в пользу команды Фрэнка Лэмпарда.

«Астон Вилла» проведёт второй матч подряд на выезде, имея в запасе лишь пару дней на отдых. «Челси» не покидал Лондон, восстанавливался на сутки дольше и обладает куда более качественной скамейкой. У синих восемь побед за девять последних матчей против «львов». Однако Дин Смит и его парни умеют сражаться против грандов и обстоятельств.

«Ливерпуль» — «Эвертон»

Когда: 4 декабря, 23:15 мск

Прямая видео трансляция: Olimp.bet

В главном матче среды сойдутся «Ливерпуль» и «Эвертон». Поединок носит статус дерби, так как обе команды представляют город Ливерпуль. «Ириски» стали одним из самых неудобных соперников для красных, что прекрасно отражается в статистике. Команда Юргена Клоппа оказалась сильнее лишь однажды за четыре последних встречи в рамках Премьер-лиги.

После 14 туров между «Ливерпулем» и «Эвертоном» в таблице настоящая пропасть. У красных 40 очков, а «ириски» кое-как наковыряли 14 баллов. Дерби хороши тем, что все предыдущие победы и неудачи уходят на второй план. Каждая битва команд из одного города пишет историю заново.

Получить сезонную подписку на трансляции АПЛ в подарок

«Арсенал» больше не топ-клуб?

«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

Когда: 5 декабря, 23:15 мск

Прямая видео трансляция: Olimp.bet

«Арсенал» после худшей серии без побед за 27 лет уволили Эмери и временно назначил на пост главного тренера Фредрика Юнгберга, но пока не помогло. «Канониры» еле унесли ноги от «Норвич Сити», а в ближайшем поединке в четверг примут колючий «Брайтон».

У «чаек» три поражения подряд, однако кому проиграли парни Грэма Поттера? «МЮ», «Лестеру» и «Ливерпулю». «Арсенал» сейчас выглядит самым слабым из грандов Премьер-лиги, а статистика и вовсе против «канониров».

«Арсенал» не может победить «Брайтон» на протяжении трёх подряд поединков. 4 марта 2018 года «чайки» выиграли 2:1, а в прошлом сезоне обе встречи завершились вничью 1:1. Фредрик Юнгберг постарается прервать сразу две неудачные серии «канониров», но команда Грэма Поттера обязательно поборется за очки.

Получить сезонную подписку на трансляции АПЛ в подарок

Olimp.bet гарантирует бонус 500 рублей без депозита новым клиентам и до 10 000 рублей на первый депозит. Смотрите английскую Премьер-лигу и делайте первые ставки без риска.