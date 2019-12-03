«300 тысяч не хватает»: Глушакову не устраивают алименты

Разговоры о скандальном разводе экс-капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова не перестают утихать. В большом интервью Дарья Глушакова раскрыла новые подробности расставания с футболистом — в том числе и финансовые. Судебные тяжбы некогда одной из самых крепких пар в российском футболе на протяжении года активно обсуждались в прессе, а бывшие возлюбленные не уставали подливать масла в огонь, регулярно делая неоднозначные заявления в адрес друг друга. Дошло до того, что бывшая жена Глушакова обвинила его в избиениях и угрозах, а также при разделе имущества в суде пыталась доказать, что тот незаконно вывел со счетов крупную сумму денег, тем самым оставив ее без солидной части активов.

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Несмотря на то, что пара развелась еще в начале года, в прошлом месяце Глушаков подал против бывшей супруги новый иск — о защите чести и достоинства. Полузащитник «Ахмата» намерен взыскать с матери своих детей 204 млн рублей. Спортсмен считает, что заявления экс-супруги, прозвучавшие в прессе в ходе бракоразводного процесса, были оскорбительными, в связи с чем он хочет отсудить у нее моральную и материальную компенсацию за переживания.

В 201 млн руб. Глушаков оценил убытки от развода, еще 2 млн руб. он потребовал за распространение слухов о нем, а оставшаяся сумма — компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

По словам девушки, футболист уверен, что их расставание непосредственно повлияло на окончание его карьеры в «Спартаке», поскольку он был выставлен не в лучшем свете. Дарья Глушакова уточнила, что, по его мнению, причиной стало появление в сети нашумевшего видео из бани, где она якобы застает мужа за изменой.

«Причиной иска сторона Дениса указала расторжение контракта со «Спартаком». Они утверждают, что данное видео я выложила в интернет. Но я в сотый раз повторяю, что никуда ничего не выкладывала и Денис об этом знает. Я не хотела, чтобы наши отношения становились достоянием общественности. На мой взгляд, этот иск подан представителями Дениса, как оправдание за некачественное и неграмотное юридическое сопровождение его дела. Вместо того, чтобы направить силы на наше примирение, они только нагнетали Дениса лживой информацией обо мне и занимались самопиаром», — приводит слова девушки «СЭ».

«Если я процесс по данному выдуманному иску проиграю, то у меня будет только один вариант решения проблемы. Придется продать обе квартиры, в том числе, в которой я живу с детьми. И мы с дочерьми останемся на улице», — отметила она.

Более того, как заявила Глушакова, она не располагает данными о том, в чьих интересах была публикация ролика в интернете. При этом девушка не исключает, что это могли сделать недоброжелатели ее бывшего супруга.

«Мне сложно предположить, кому это было выгодно. Возможно, каким-то недоброжелателям, либо кому-то из его окружения для достижения своих целей. Ведь чтобы помочь решить человеку проблему, ему ее надо создать. На протяжении всей нашей совместной семейной жизни находилось много людей, которые пытались завладеть его деньгами, но тогда я его ограждала от всего плохого», — считает она.

В браке у Глушаковых родились двое дочерей — Валерия и Александра. Никулинский суд Москвы определил место проживание детей с матерью, обязав спортсмена выплачивать алименты на их содержание в размере трети всего заработка, а также ежемесячные выплаты по 100 тысяч рублей младшей дочери Александре до тех пор, пока ей не исполнится три года. В ходе процесса Глушаков говорил о намерении отсудить себе право проживания с детьми, а после того, как суд принял сторону матери, его защитники попросили определить график посещений.

Глушакова в свою очередь пояснила, что никогда не препятствовал общению детей с отцом.

«Часто ли Денис навещает дочек? Не так, как хотелось бы девочкам. Они по нему сильно скучают, особенно старшая, Лера. Доступ к детям никто не ограничивает, проход в квартиру всегда открыт, у него даже пропускная карта есть. Но я объясняю детям, что папа работает в другом городе, поэтому не может часто их навещать. Даже в этом случае, адвокаты Дениса не упустили возможность заработать, и подали в суд для определения графика посещения детей. Суд определил график посещения, но Денис по установленным дням и времени не приезжает, а приезжает тогда, когда может и когда ему удобно. Я вхожу в его положение и не препятствую», — сказала Дарья.

Помимо прочего, экс-супруга Глушакова отметила, что фигурирующая в прессе информация о ценности имущества, которое ей досталось после развода, сильно преувеличена. Ей действительно перешли дом и три квартиры, но в одной она проживает с дочерьми, находясь в декрете, а другая пустует из-за отсутствия ремонта.

Она подчеркнула, что неоднократно пыталась заключить с бывшим мужем мировую, однако он каждый раз отказывался. Как она считает, это произошло потому, что «все по причине нахождения рядом с ним советчиков, которые уже считают имущество, предназначенное для его детей, своим».

«Условия у меня были простыми: квартира, в которой мы живем с детьми и помещение под клинику, где я могла бы работать и содержать детей. Я мама двоих девочек, я не воин. Я только обороняюсь и защищаю своих детей и то, что принадлежит им. Если бы я хотела воевать, были бы другие последствия. Но я верю и не теряю надежду, что Денис когда-нибудь придет в себя. Сейчас он как заколдованный. Он никогда не был таким. Я знала другого человека», — поделилась Глушакова.

«По решению суда алименты должны составлять 33 процента от всех его доходов. Сейчас эта сумма — 300 тыс. рублей в месяц. Видимо, зарплата у Дениса в «Ахмате» 900 тысяч рублей в месяц, то есть 10 млн рублей в год. Но почему он отказался от предложений других российских клубов, которые обещали ему зарплату 5-6 млн рублей ежемесячно, для нас загадка. Алиментов, которые он сегодня платит, не хватает для того, чтобы обеспечить все детские расходы», — посетовала она.

32-летний Глушаков разорвал контракт с московским «Спартаком» по обоюдному согласию в июне этого года, после чего перешел в «Ахмат» на правах свободного агента. По словам его бывшей супруги, в грозненском клубе он «зарабатывает в 20 раз меньше, чем в «Спартаке». В текущем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых отметился одним голом.