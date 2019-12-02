онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
Месси, Роналду или ван Дейк: в Париже вручают «Золотой мяч». LIVE

Церемония вручения «Золотого мяча». ОНЛАЙН

В Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча». На трофей претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
23:12

А вот тройка лучших у женщин. Сплошь американки. Но это логично. Великая Алекс Морган в этот раз на третьем месте, уступила еще и Люси Бронз.

23:09

А вот теперь вручают «Золотой мяч» у женщин. Трофей достается капитану сборной США, выигравшей летом чемпионат мира, Меган Рапино! Главная бунтарка в женском футболе, зарубившаяся с Дональдом Трампом, но при этом и шикарный футболист!

23:08

5 место — Мохамед Салах.

23:08

6 место — Килиан Мбаппе.

23:07

Еще тройка претендентов на «Золтой мяч»: 7 место у Алиссона.

23:06

Вот так награду вручали Алиссону. Он ведь не только Лигу чемпионов выиграл с «Ливерпулем», но и Кубок Америки с Бразилией!

23:05

Итоги голосования за лучшего вратаря.

23:02

Все ожидаемо: трофей имени Льва Яшина вручают Алиссону! Бразилец из «Ливерпуля».

23:01

Пока представляют десять лучших вратарей мира, вот вам фото ведущих.

close
Дидье Дрогба и Сэнди Хериберт Дидье Дрогба и Сэнди Хериберт
Дидье Дрогба и Сэнди Хериберт

Дидье Дрогба и Сэнди Хериберт

Christian Hartmann/Reuters
23:00

Сначала все же решили вручить «Яшин Трофи», а не «Золотой мяч» женщин — отошли от сценария. Награду лучшему вратарю вручит гениальный голеадор Роберт Левандовски.

22:59

Вот такое фото Килиана Мбаппе с ведущими прямо со сцены.

22:58

Показывают ролик в честь легендарного советского голкипера.

22:57

Презентуют на большом экране приз имени Льва Яшина! «Яшин Трофи» вручат лучшему голкиперу года.

22:56

Сейчас вручат приз лучшей футболистке года. Женский «Золотой мяч».

22:54

Ну и Роберт Левандовски.

22:53

Это Бернарду Силва.

22:52

Вот немножко красоты от Мареза пока.

22:50

Небольшая пауза в церемонии в Париже. Время перевести дух.

22:47

А теперь топ-10 за главную награду. 10 место — Рияд Марез («Ман Сити»), 9 место — Бернарду Силва («Ман Сити»), 8 место — Роберт Левандовски («Бавария»).

22:45

Тройка лучших молодых игроков выглядит так: 1. Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), 2. Жоау Феликс («Бенфика» / «Атлетико»), 3. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).

22:43

Мбаппе объявляет, что лучшим молодым игроком года становится МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ! Летом он перешел из «Аякса» в «Ювентус».

close
Маттейс де Лигт со своей девушкой Аннеке Моленаар Маттейс де Лигт со своей девушкой Аннеке Моленаар
Маттейс де Лигт со своей девушкой Аннеке Моленаар

Маттейс де Лигт со своей девушкой Аннеке Моленаар

Francois Mori/AP
22:42

Представляют десятку номинантов на молодежный «Золотой мяч». Выбирали футболисты.

22:39

Лука Модрич также на сцене. Сегодня он слагает с себя полномочия действующего обладателя награды! В этом году он не попал даже в 50 номинантов. Такое с «Золотым мячом» впервые.

close
Лука Модрич Лука Модрич
Лука Модрич

Лука Модрич

Francois Mori/AP
22:37

Пока на сцену пригласили Килиана Мбаппе, который в прошлом году был признан лучшим молодым футболистом.

close
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Christian Hartmann/Reuters
22:36

Перед началом церемонии коэффициент на победу Месси 1,03!

22:35

Представляю тройку номинантов на большом экране.

22:33

Так-так, Криштиану не прилетел в Париж!

22:32

Дидье Дрогба и актриса Санди Эрибер ведут церемонию сегодня.

22:30

Начинается торжественная церемония в Париже!

22:25

Вообще, СМИ уверенно утверждают, что «Золотой мяч» достанется Месси. Вроде как представители France Football уже недавно прилетали в Барселону. чтобы взять у него чемпионское интервью. Посмотрим.

close
Лионель Месси с семьей, Христо Стоичков (слева) и Френки де Йонг (справа) Лионель Месси с семьей, Христо Стоичков (слева) и Френки де Йонг (справа)
Лионель Месси с семьей, Христо Стоичков (слева) и Френки де Йонг (справа)

Лионель Месси с семьей, Христо Стоичков (слева) и Френки де Йонг (справа)

Christian Hartmann/Reuters
22:20

Для Месси этот «Золотой мяч» может стать шестым, как и для Роналду. Ван Дейк раньше даже никогда не был номинирован на трофей. Капитан «Барселоны» выиграл со своей командой чемпионат Испании и дошел до финала Кубка Испании, но был великолепен индивидуально. Криштиану взял с Португалией Лигу наций УЕФА и чемпионат Италии с «Ювентусом», что вообще считается чем-то само собой разумеющимся. Ван Дейк с «Ливерпулем» занял второе место в АПЛ, отстав в сумасшедшей гонке от «Ман Сити» на одно очко, выиграл Лигу чемпионов и добрался до финала Лиги наций, выбив по дороге очень серьезные сборные. Все трое были признаны лучшими игроками в национальных чемпионатах, где играли их команды (ван Дейк удостоился признания, несмотря на второе место команды), все трое лидируют в чемпионатах прямо сейчас.

22:10

Сегодня будет дан ответ на главный вопрос: кто же будет назван лучшим футболистом 2019 года. Это будет либо аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», либо португалец Криштиану Роналду из мадридского «Реала», либо голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

22:00

В Париже проходит вручение главной индивидуальной футбольной награды — «Золотого мяча». Вместе с вами за торжественной церемонией будет следить Александр Седов.