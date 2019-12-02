Месси, Роналду или ван Дейк: в Париже вручают «Золотой мяч». LIVE

Для Месси этот «Золотой мяч» может стать шестым, как и для Роналду. Ван Дейк раньше даже никогда не был номинирован на трофей. Капитан «Барселоны» выиграл со своей командой чемпионат Испании и дошел до финала Кубка Испании, но был великолепен индивидуально. Криштиану взял с Португалией Лигу наций УЕФА и чемпионат Италии с «Ювентусом», что вообще считается чем-то само собой разумеющимся. Ван Дейк с «Ливерпулем» занял второе место в АПЛ, отстав в сумасшедшей гонке от «Ман Сити» на одно очко, выиграл Лигу чемпионов и добрался до финала Лиги наций, выбив по дороге очень серьезные сборные. Все трое были признаны лучшими игроками в национальных чемпионатах, где играли их команды (ван Дейк удостоился признания, несмотря на второе место команды), все трое лидируют в чемпионатах прямо сейчас.