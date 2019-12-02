Месси, Роналду или ван Дейк: в Париже вручают «Золотой мяч». LIVE

А вот тройка лучших у женщин. Сплошь американки. Но это логично. Великая Алекс Морган в этот раз на третьем месте, уступила еще и Люси Бронз.
А вот теперь вручают «Золотой мяч» у женщин. Трофей достается капитану сборной США, выигравшей летом чемпионат мира, Меган Рапино! Главная бунтарка в женском футболе, зарубившаяся с Дональдом Трампом, но при этом и шикарный футболист!
5 место — Мохамед Салах.
6 место — Килиан Мбаппе.
Еще тройка претендентов на «Золтой мяч»: 7 место у Алиссона.
Вот так награду вручали Алиссону. Он ведь не только Лигу чемпионов выиграл с «Ливерпулем», но и Кубок Америки с Бразилией!
Итоги голосования за лучшего вратаря.
Все ожидаемо: трофей имени Льва Яшина вручают Алиссону! Бразилец из «Ливерпуля».
Пока представляют десять лучших вратарей мира, вот вам фото ведущих.
Дидье Дрогба и Сэнди ХерибертChristian Hartmann/Reuters
Сначала все же решили вручить «Яшин Трофи», а не «Золотой мяч» женщин — отошли от сценария. Награду лучшему вратарю вручит гениальный голеадор Роберт Левандовски.
Вот такое фото Килиана Мбаппе с ведущими прямо со сцены.
Показывают ролик в честь легендарного советского голкипера.
Презентуют на большом экране приз имени Льва Яшина! «Яшин Трофи» вручат лучшему голкиперу года.
Сейчас вручат приз лучшей футболистке года. Женский «Золотой мяч».
Ну и Роберт Левандовски.
Это Бернарду Силва.
Вот немножко красоты от Мареза пока.
Небольшая пауза в церемонии в Париже. Время перевести дух.
А теперь топ-10 за главную награду. 10 место — Рияд Марез («Ман Сити»), 9 место — Бернарду Силва («Ман Сити»), 8 место — Роберт Левандовски («Бавария»).
Тройка лучших молодых игроков выглядит так: 1. Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), 2. Жоау Феликс («Бенфика» / «Атлетико»), 3. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).
Мбаппе объявляет, что лучшим молодым игроком года становится МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ! Летом он перешел из «Аякса» в «Ювентус».
Маттейс де Лигт со своей девушкой Аннеке МоленаарFrancois Mori/AP
Представляют десятку номинантов на молодежный «Золотой мяч». Выбирали футболисты.
Лука Модрич также на сцене. Сегодня он слагает с себя полномочия действующего обладателя награды! В этом году он не попал даже в 50 номинантов. Такое с «Золотым мячом» впервые.
Лука МодричFrancois Mori/AP
Пока на сцену пригласили Килиана Мбаппе, который в прошлом году был признан лучшим молодым футболистом.
Килиан МбаппеChristian Hartmann/Reuters
Перед началом церемонии коэффициент на победу Месси 1,03!
Представляю тройку номинантов на большом экране.
Так-так, Криштиану не прилетел в Париж!
Дидье Дрогба и актриса Санди Эрибер ведут церемонию сегодня.
Начинается торжественная церемония в Париже!
Вообще, СМИ уверенно утверждают, что «Золотой мяч» достанется Месси. Вроде как представители France Football уже недавно прилетали в Барселону. чтобы взять у него чемпионское интервью. Посмотрим.
Лионель Месси с семьей, Христо Стоичков (слева) и Френки де Йонг (справа)Christian Hartmann/Reuters
Для Месси этот «Золотой мяч» может стать шестым, как и для Роналду. Ван Дейк раньше даже никогда не был номинирован на трофей. Капитан «Барселоны» выиграл со своей командой чемпионат Испании и дошел до финала Кубка Испании, но был великолепен индивидуально. Криштиану взял с Португалией Лигу наций УЕФА и чемпионат Италии с «Ювентусом», что вообще считается чем-то само собой разумеющимся. Ван Дейк с «Ливерпулем» занял второе место в АПЛ, отстав в сумасшедшей гонке от «Ман Сити» на одно очко, выиграл Лигу чемпионов и добрался до финала Лиги наций, выбив по дороге очень серьезные сборные. Все трое были признаны лучшими игроками в национальных чемпионатах, где играли их команды (ван Дейк удостоился признания, несмотря на второе место команды), все трое лидируют в чемпионатах прямо сейчас.
Сегодня будет дан ответ на главный вопрос: кто же будет назван лучшим футболистом 2019 года. Это будет либо аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», либо португалец Криштиану Роналду из мадридского «Реала», либо голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».
В Париже проходит вручение главной индивидуальной футбольной награды — «Золотого мяча». Вместе с вами за торжественной церемонией будет следить Александр Седов.