«Не делает чести WADA»: лучшие биатлонисты защищают Россию

Решение близко

Уже в следующий понедельник, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение по поводу участия России в международных соревнованиях в ближайшие четыре года.

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Комитет WADA по соответствию антидопинговому кодексу еще 25 ноября официально рекомендовал отстранить отечественных спортсменов от всех крупных турниров до 2022-го, а также запретить России принимать у себя соревнования такого уровня.

Это означает, что лишь некоторые атлеты, сумевшие доказать свою «чистоту», получат возможность поехать под нейтральным флагом на летние Олимпийские игры в Токио — 2020 и даже на зимние — в Пекин в 2022 году.

Подобная ситуация уже наблюдалась в 2018-м, когда на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан отправился урезанный состав российских спортсменов без триколора.

В биатлоне, например, было всего четыре участника из России, причем сильнейшие, вроде Антона Шипулина и Екатерины Юрловой-Перхт, были отстранены от Игр без объяснения причин и предоставления доказательств допинговых нарушений с их стороны.

Ситуация может повториться и сейчас, ведь рекомендация отстранить Россию была вынесена во многом на основании того, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории якобы были внесены изменения, но доказательств этого пока нет — только слова.

«WADA должно быть стыдно»

В условиях возможного массового отстранения россиян за отечественных спортсменов начали вступаться даже иностранцы.

Так, пятикратный олимпийский чемпион по биатлону — француз Мартен Фуркад — в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что все «чистые» россияне должны быть без проблем допущены до турниров.

«Я считаю, что не принимавшие допинг спортсмены должны в любом случае получить возможность соревноваться.

Нельзя ограничивать кого-то в возможности поехать на Олимпиаду или чемпионат мира только из-за его гражданства, потому что его страна совершала какие-то ошибки».

Несколько необычно слышать такое от Фуркада, который ранее публично высказывал недовольство тем, что в большой спорт после дисквалификации за допинг вернулся Александр Логинов, называл двухлетнее отстранение «одним из главных трофеев» в карьере россиянина и вступал на этой почве в конфликт как с самим Александром, так и с Антоном Шипулиным.

Понять лучше изменение риторики Фуркада поможет высказывание другой звезды биатлона — Йоханнеса Бё, олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018 и семикратного чемпиона мира. Норвежец подчеркнул, что не хотел бы повторного отстранения россиян от важных стартов без предъявления доказательств их вины.

«Если WADA решит не допускать Россию до соревнований, то пусть опубликует в сети доказательства нарушений, чтобы все могли их увидеть.

Недопустимо просто заявить, что целая страна лишается турниров из-за каких-то улик, которые хранятся в секрете», — отметил Бё.

Такую позицию поддержал и старший брат Йоханнеа — Тарьей Бё, олимпийский чемпион Ванкувера-2010 и девятикратный чемпион мира.

«Россия — одна из крупнейших биатлонных наций. Да, мы должны уважать систему, но и страны просто так ущемлять нельзя. Эти игры просто не укладываются в моей голове», — признался спортсмен.

Одна из главных звезд в женском биатлоне прямо сейчас — обладательница Большого Хрустального глобуса прошлого сезона Доротея Вирер — считает, что без России на стартах будет скучно.

«Думаю, если мы потеряем целую команду — причем такую мощную, как сборная России, — это будет плохо. Россиянам придется потом строить все заново», — отметила итальянка.

А наставник сборной Норвегии Зигфрид Мазе и вовсе заявил, что WADA может испортить свою репутацию чересчур жестким решением по поводу России.

«Не могу представить биатлон без российского флага и буду очень расстроен, если Россию отстранят от стартов. На мой взгляд, это будет уже перебор.

Конечно, те, кто принимал допинг, должны получить бан, но остальные, в том числе и молодые спортсмены, в чем виноваты? Думаю, WADA должно быть стыдно. Такое решение много чести агентству не сделает».

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин также отметил, что он, скорее, за прекращение допинговых скандалов, чем за массовые отстранения от соревнований.

«Россия важна для мирового спорта, и, конечно, я хотел бы видеть старты международного уровня в этой стране. Главное, чтобы Россия провела всю необходимую домашнюю работу», — подчеркнул функционер.

Несгибаемой остается лишь позиция олимпийского чемпиона Себастьяна Самуэльссона, который давно уже снискал себе славу главного борца с допингом и противника восстановления российского спорта. Он даже бойкотировал этап Кубка мира в Тюмени, когда IBU отказался перенести его из России.

«Я надеюсь, что WADA последует рекомендациям своего комитета по соответствию 9 декабря, и в будущем мы получим чистый спорт.

Все хотят видеть спорт чистым от допинга — и я, и российские спортсмены, — цитирует шведа «Матч ТВ». — Обвинения в манипуляции с данными Московской лаборатории покажут, что России нужно отнестись ко всему этому максимально серьезно и сказать: «Да, мы наделали ошибок, но это все в прошлом». Тогда в результате мы получим чистый спорт».