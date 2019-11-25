Худший сценарий: комитет WADA требует отстранить Россию от Игр

Что произошло?

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Официальное заявление об этом было опубликовано на сайте агентства.

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Исполком проведет 9 декабря заседание, на котором вынесет вердикт, действовать ли в соответствии с рекомендацией или нет. Однако во всех предыдущих случаях исполком WADA соглашался с мнением комитета по соответствию, так что строить иллюзий о благоприятном исходе событий вряд ли стоит.

Что именно грозит России, если WADA решит назначить четырехлетний бан?

Во-первых, отечественные спортсмены будут вынуждены выступать под нейтральным флагом на всех международных турнирах — в том числе и на ближайших летних Олимпийских играх в Токио 2020 года.

Все завоеванные там медали гимнасток, синхронисток, легкоатлетов и представителей других видов спорта будут занесены только в их личное досье, а не в историю российского спорта. Никакого гимна и флага, само собой.

Во-вторых, далеко не все россияне вообще получат право соревноваться. В аналогичной ситуации, когда сборную допустили до зимней Олимпиады в Пхенчхане — 2018 только под нейтральными цветами, атлеты были вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие, доказывать свою «чистоту», но многие получили отказ без объяснения причин.

В-третьих, WADA вообще может запретить россиянам участвовать в каких-то соревнованиях в полном составе.

Во Всемирный антидопинговый кодекс в 2019 году были внесены изменения, согласно которым агентство теперь может накладывать вето на участие определенной страны в турнирах, если национальное антидопинговое агентство этого государства находится под санкциями.

Российское антидопинговое агентство пока пользуется полнотой своих прав, однако в ближайшее время все может измениться. Комитет WADA по соответствию еще в сентябре сообщал, что рассматривает вопрос о повторном лишении РУСАДА официального статуса из-за новых допинговых скандалов.

Таким образом, нельзя исключать и самого печального развития событий.

Почему возникла идея этих санкций?

Авторитетное издание New York Times заявило со ссылкой на свой источник, знакомый с текстом доклада комитета WADA по соответствию, что экспертов Всемирного агентства якобы не удовлетворил ответ российской стороны на претензии по поводу изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, эта база, в которой содержатся результаты допинг-тестов с 2011 по 2015 год, была передана WADA на перепроверку, поскольку эксперты подозревали, что могут обнаружить там следы махинаций, якобы устроенных в преддверии Игр в Сочи — 2014 и в Рио-де-Жанейро — 2016.

Однако во время проверки было обнаружено, что данные отличаются от тех, что ранее передавал экс-директор Московской лаборатории, а ныне — информатор WADA Григорий Родченков.

Российская сторона должна была объяснить, как так получилось, но, видимо, сделать это убедительно не смогла. По информации NYT, именно поэтому комитет по соответствию и его глава — британский юрист Джонатан Тейлор — склонились к решению рекомендовать отстранить Россию от соревнований на четыре года.

Проблемы с Евро и чемпионатом мира по футболу

Также в СМИ утверждается, что последствия этого отстранения могут затронуть не только Олимпийские игры.

Поскольку планируемый бан будет длиться четыре года и распространяться на все организации, которые признают кодекс WADA, Россию якобы могут отстранить даже от участия в чемпионате мира по футболу в Катаре — 2022.

Международная федерация футбола (ФИФА) действительно признает антидопинговый кодекс WADA, так что эти заявления не могут не беспокоить.

Кроме того, России планируется запретить принимать какие-либо международные соревнования в течение всего срока бана. Таким образом, под вопросом может оказаться и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, который является одним из 12 городов — хозяев турнира.

Как отреагировали в Госдуме

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что чересчур активное обсуждение рекомендации комитета WADA может лишь спровоцировать агентство на негативное решение по российскому вопросу.

«В последнее время вокруг этой ситуации идет слишком много слухов, сплетен. Не уверен, что нашим спортсменам, болельщикам, да и вообще всем приятно все это читать.

На данный момент нам не стоит обращать внимание на текущие новости, надо дождаться итогов исполкома WADA, который пройдет 9 декабря.

Все, что происходит сейчас, все, о чем говорит WADA на данный момент, — это лишь рекомендации, не более. Комитет дал свой совет, дальше все зависит от решения исполкома. Вот когда голосование состоится, тогда и можно будет делать выводы, искать виновных, призывать их к ответственности, думать, что делать дальше, предпринимать меры.

Накануне исполкома обмусоливание этой темы в СМИ может только подтолкнуть членов WADA к худшим для нашего спорта решениям.

Ситуация не из приятных, решения могут быть самыми жесткими. Но их еще нет. Сейчас надо дать нашим спортсменам спокойно готовиться к предстоящей Олимпиаде, ведь на сегодняшний день они туда едут», — подчеркнул депутат.

Также Лебедев прокомментировал информацию о том, что пострадать от решения WADA якобы может и сборная России по футболу.

«Сейчас с уверенностью можно сказать, что ситуация, в которой находится Россия, никак не повлияет на выступление российской футбольной сборной на чемпионате Европы 2020 года. The New York Times пишет, что сборная России может быть не допущена до чемпионата мира — 2022? Надо понимать, что статьи, новости пишут журналисты.

Большинство из них не являются экспертами по данным темам, они могут быть не до конца осведомлены о сути происходящего.

Надо понимать, что у журналистов есть цель подлить грязи, ведь чем жарче новость, тем лучше она воспринимается. Наши эксперты из РФС говорят, что ситуация с WADA никак не влияет ни на Российский футбольный союз, ни на нашу национальную сборную и ее участие во всех международных турнирах».