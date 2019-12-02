Заступился за жену: капитан «Амура» стал жертвой нападения

Капитан «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.

30 ноября у парковки одного из городских кафе, пытаясь защитить свою супругу, Кондратьев получил тяжелый удар по голове.

Нападавший незамедлительно был задержан стражами правопорядка. Оказалось, что 36-летний рецидивист уже привлекался к уголовной ответственности.

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Что же касается самого спортсмена, то его состояние здоровья на данный момент оценивается как средней степени тяжести — хоккеисту оказывают помощь в одной из краевых больниц.

«Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку», — отмечается в сообщении пресс-службы хабаровской команды.

Стоит отметить, что Кондратьев дебютировал в составе «Амура» в сезоне--2016/2017. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защитник отыграл 566 матчей и набрал 141 очко (31 гол + 110 результативных передач). В 2000-х успех поиграть за океаном в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) – он выступал за «Торонто», «Рейнджерс» и «Анахайм».

Ранее бронзовый призер чемпионата мира — 2007 в Москве также примерял свитеры СКА, ЦСКА, «Локомотива» и «Салавата Юлаева».

В контексте произошедшего с Кондратьевым инцидента нельзя не вспомнить похожие, не менее резонансные случаи, когда известные спортсмены становились жертвами нападения.

Так, в июле 2019 года нападающий хоккейного клуба «Авангард» Ночной хоккейной лиги Никита Воропаев стал участником смертельной драки в Тамбове. 27-летний спортсмен заступился за девушку возле бара, после чего 21-летний противник нанес атлету несколько точных ударов в голову.

После потасовки Воропаев поднялся и самостоятельно дошел до дома, но позже ему стало хуже: головные боли становились сильнее, и спортсмену ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью к специалистам. В больницу его доставили в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа. Несколько недель после этого молодой хоккеист провел в коме, а родные и близкие в это время собирали деньги на операцию. Когда же необходимая сумма уже была на счету, Воропаев скончался.

Впоследствии в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

А уже 2 октября в реанимации умер чемпион России по боксу Болот Атакулов. Как передавал ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах региона, атлет, так и не придя в сознание, скончался после госпитализации с черепно-мозговой травмой, переломом височной кости черепа и ушибом головного мозга.

Незадолго до этого пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что в больницу спортсмен был доставлен после драки с 32-летним мужчиной, который вмешался в конфликт стоявших рядом парня и девушки. Он вышел с Атакуловым на улицу и начал драку: повалив соперника, преступник несколько раз ударил боксера головой об асфальт.

Скорую помощь на место происшествия вызвали свидетели происшествия, а подозреваемый в причинении смертельных травм боксеру был задержан стражами правопорядка.

Одной же из самых больших трагедий в истории мирового спорта остается нападение, случившееся 19 июля 2018 года в Алма-Ате. В тот злополучный день в крупнейшем городе Казахстана был зарезан один из ведущих фигуристов планеты Денис Тен. Выходя из кафе, бронзовый призер Олимпийских игр — 2014 в Сочи, серебряный и бронзовый медалист чемпионатов мира заметил, как двое мужчин скручивают зеркала с его автомобиля. Разгорелся конфликт, в результате которого один из преступников нанес фигуристу глубокое ножевое ранение в ногу, задев бедренную артерию.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, а спортсмен в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Там ему провели все возможные меры по остановке кровотечения, однако, несмотря на упорную борьбу врачей за жизнь фигуриста, Тен умер.

В результате расследования были задержаны двое казахстанцев 1994 года рождения и девушка, бывшая в момент конфликта беременной. Суд вынес мужчинам приговор в виде 18 лет лишения свободы каждому, сообщнице же предстояло провести в тюрьме четыре года.