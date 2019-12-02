«Обычная потасовка»: турнир в Ингушетии закончился побоищем

Соревнования по боевым искусствам довольно часто оказываются в центре внимания СМИ из-за массовых драк.

Не исключением стал и форум в Ингушетии, прошедший 1 декабря. Так, на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка. Служба безопасности спорткомплекса «Магас» быстро сориентировалась и вывела нарушителей общественного порядка из зала.

В интернет тут же был выложен ролик, на котором видно, как толпа выясняет отношения прямо на татами.

«Во время схватки один спортсмен толкнул другого, и толпа болельщиков ринулась в зал», — прокомментировали инцидент ТАСС в пресс-службе регионального Минспорта.

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Также в организации призвали пользователей социальных сетей не раздувать конфликт из-за «обычной спортивной потасовки», заметив, что в результате инцидента никто не пострадал и вмешательство правоохранительных органов не потребовалось.

Однако, несмотря на отсутствие последствий, происшествие в Назрани проверит прокуратура. Ведь по заявлению регионального минспорта, ведомство лишь предоставило площадку, но организатором не выступало.

«Провела турнир альтернативная Федерация боевого самбо, не имеющая права проводить подобные мероприятия», — цитирует ТАСС президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, намекающего на серьезное расследование происшествия.

В контексте случившегося на Кавказе нельзя не вспомнить другие похожие инциденты, связанные с потасовками на спортивных мероприятиях.

Например, в октябре 2019 года турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 95 в Сочи завершился массовой дракой с участием бойцов и их партнеров по команде. Все произошло после главного поединка вечера между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым. Победу в противостоянии раздельным решением судей одержал казахстанский боец.

Однако спустя мгновение после завершения поединка в октагоне появились сразу несколько людей из команд обоих бойцов. Они перелезли через ограждение и устроили массовую драку.

Причинами конфликта тогда назывались словесная перепалка и недовольство команды Багаутинова вердиктом судей. Именно представители команды российского спортсмена стали перелезать через ограждение, и в этот момент уже вмешались партнеры Жумагулова.

Между оппонентами завязалась массовая драка, разнять которую удалось только сотрудникам охраны, которые оттащили соперников по разным сторонам. Представители ГУ МВД по Краснодарскому краю было сразу возбуждено дело по факту инцидента.

«Я не согласен с вердиктом судей. Любой человек, мало мальски разбирающийся в ММА, тоже будет не согласен. В любом случае случившееся — это благо для меня. Каждый показал свое истинное лицо, но на этом жизнь не заканчивается. К Жумагулову у меня претензий нет: в том, что произошло после боя, его вины нет», — впоследствии написал Багаутинов в Instagram.

Казахстанский боец, в свою очередь, отметил, что массовая драка после боя не является для него чем-то из ряда вон выходящим, ведь его фанаты крайне эмоциональны, как и поклонники оппонента.

Самой же известной потасовкой последних лет в мире ММА продолжает оставаться выяснение отношений, случившееся 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе после титульного боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между ирландцем Конором Макгрегором и непобежденным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

После того, как Орел одержал досрочную победу над оппонентом идеально проведенным болевым приемом в четвертом раунде, чемпион вступил в словесную перепалку с командой ирландца, а затем перелез через клетку октагона и прыгнул на спарринг-партнера Печально Известного Диллона Дэниса.

Началась массовая драка, какой история главного промоушена в мире смешанных единоборств еще не видела. В ситуация вмешалась охрана, которая с трудом урегулировала ситуацию.

«Я не поеду на заседание по моему делу… Я невиновен, я просто защищал семью и религию. Если меня хотят наказать, пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать!» — признавался Хабиб после случившегося.

Как итог, атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала российского чемпиона на девять месяцев и оштрафовала его на $500 тысяч. Макгрегора же отстранили на шесть месяцев и оштрафовали на $50 тысяч.