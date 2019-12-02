«Как в глаза футболистам смотреть?!» Тедеско — о судействе

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1)

Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.

«Мы плохо играли в первом тайме. Что касается гола, я не могу сказать, был он или его не было.

Реклама

Во втором тайме изменили схему игры, стало намного лучше получаться, больше работали с мячом, больше прессинговали, создавали численное преимущество на флангах. Впрочем, у нас не было много голевых моментов... А пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне теперь говорить ребятам, как вообще смотреть им в глаза после такого?! Если так будет продолжаться, то какой смысл вообще играть в футбол?» — негодовал специалист в эфире «Матч ТВ».

Также Sport24 сообщал, что Тедеско, по ходу игры активно выражавший недовольство решениями Мешкова, по окончании встречи заходил в судейскую комнату, чтобы поговорить с рефери, однако оттуда его сразу вывела служба безопасности «Зенита».

Спорных эпизодов, по которым остались вопросы у Тедеско, было два: автогол после борьбы Ильи Кутепова и Артема Дзюбы, в ходе которой форвард петербуржцев крайне жестко пошел в стык, и попадание мяча в руку защитника хозяев Ярослава Ракицкого в собственной штрафной. Даже просмотр видеоповтора и аргументация «неназначения» пенальти правилом о трактовке эпизода с опорной рукой на газоне ничуть не успокоили ситуацию.

На слова и действия наставника красно-белых сразу начали реагировать футбольные персоны.

Так, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вступился за судейский корпус.

«Слова Тедеско про судейство? Я не знаю, что он имел в виду. Видимо, он обращал внимание на апелляцию своих игроков к судьям, которые разводили руки и призывали, чтобы штрафные назначались в сторону «Зенита» или искали несуществующие пенальти в ворота «Зенита». Так что тут скорее хозяевам надо сетовать на несправедливое удаление… Однако я считаю, что судейская бригада работала четко, не поддавшись на симуляции игроков обеих команд. Судья давал бороться», — порассуждал Медведев.

Того же мнения придерживался и известный комментатор Геннадий Орлов, отметивший, что истоки поражения «Спартаку» надо искать совсем не в решениях судейской бригады.

«Правда, арбитры действительно ошибались. Однако тренер отвечает за игру своей команды. В первом тайме «Зенит» имел просто подавляющее преимущество. «Спартак» же пару раз подходил к воротам хозяев. Так что Тедеско первый тайм провалил тактически! Вот об этом он почему-то не говорит, сворачивая все на арбитров.

Моменты, о которых все говорят, очень спорные. Может быть, в том эпизоде и был 11-метровый. Только вопрос в другом. Ну так у нас судят... Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет! Вот о чем нужно думать. Даже оказавшись в большинстве, «Спартак» атаковал очень примитивно! Особо не разыгрывал мяч, а голевые моменты где?» — передавал позицию Орлова «СЭ».

А вот бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов, напротив, выразил мнение, что Мешков ошибочно засчитал гол петербургского клуба и не поставил в ворота «Зенита» пенальти.

«Гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Это не борьба, а чистый фол. Дзюба толкнул Кутепова.

Там еще был одиннадцатиметровый. 500% пенальти. Ракицкий остановил мяч рукой – вот еще одна ошибка Мешкова», — цитировал Хусаинова «Чемпионат».

Не осталось без внимания экспертов и удаление полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в самом начале второй 45-минутки. Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что в этом эпизоде судьи попросту сломали ход яркого матча.

«Ничего нового мы не увидели в этой встрече. На мой взгляд, Мешков сломал игру второй карточкой Оздоева, этот эпизод ну никак не тянул на желтую карточку», — приводил слова Мостового Rusfootball.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.