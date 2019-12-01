«Фашисты лают и хрюкают»: как «Зенит» обыграл «Спартак»

«Зенит» — «Спартак» — 1:0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции отвечал на вопросы журналистов обстоятельно.

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«Важная и тяжелая победа. Первый тайм хорошо складывался по качеству, во втором ситуация изменилась с удалением. Даже в меньшинстве были моменты, могли забить. Рады, что добились результата», — так специалист прокомментировал игру своей команду, почти весь второй тайм отыгравшей в меньшинстве после удаления Магомеда Оздоева.

Главный тренер чемпионов России и лидеров текущего сезона подробно рассказал о времени, проведенном его командой в меньшинстве, отметив, что моменты «Спартака» вытекали из диспозиции на поле.

«Любая команда может создать один-два момента. Мы сыграли достаточно надежно. Было два момента: в начале, когда ошиблись защитники, и после подачи, когда мяч попал в штангу. У нас тоже были хорошие, может, даже более яркие. Мы не все время оборонялись, могли атаковать, это очень важно,

— подчеркнул Семак. — В первом фоле было небольшое касание, это не грубый фол, судьи иногда показывают, иногда нет. Вторая карточка — несчастный случай, таких эпизодов десятки. Игроки выпрыгивают, естественно расставляют руки в сторону. Невозможно выпрыгнуть с руками, пришвартованными к своему телу. Он прыгает, балансирует, помогает руками. Силы небезграничны, есть нюансы, в которых нам сложно обороняться в меньшинстве. Мы с честью вышли из этой ситуации».

Не обошлось в речи наставника победителей и без темы Артема Дзюбы, которого снова оскорбляли с трибун, причем не только скандированиями, но и баннерами.

«Я его прекрасно знаю, мы об этом говорили сразу после сборной. Он тот человек, которого мотивируют моменты с несправедливой критикой. Он справляется и действует для команды. Гол был забит с его участием, еще были моменты с его помощью. Он справляется, это не мешает команде делать то, что мы должны, — отметил Семак.

– Не стоит делить болельщиков. Нецензурщина периодически происходит, к большому сожалению. С этим нужно бороться, должна быть культура боления. Нужно болеть цивилизованно, поддерживать команду. Если несется мат, не важно с чьей стороны, для меня это плохо в любом случае».

Подробен и обстоятелен был и наставник «Спартака» Доменико Тедеско, сразу же признавший закономерность итогового результата.

«Думаю, мы проиграли, потому что в первом тайме играли плохо. Не было смелости, была нервозность. Хотели сыграть накоротке, было много касаний. Пропустили гол, это был ключевой момент, — сказал Тедеско. — Во втором тайме играли лучше. Контролировали игру, даже до удаления мы доминировали. Тем не менее, несмотря на много подходов, не было много моментов, потому что плохо открывались. Много навешивали, хотя знали, что при них защитники «Зенита» играют хорошо. Мы заслужили поражение».

Также немецкий специалист вступился за своего защитника Илью Кутепова, которого журналист на пресс-конференции обвинил в плохой игре и поражении команды.

«Кутепов — игрок вашей сборной, который хорошо провел ЧМ. Он отличный игрок, умный парень, у него хорошая техника, он мощный, хорошо играет головой. Да, он что-то проиграл Дзюбе, но Дзюба — отличный игрок. Заменил его, потому что у него была карточка».

Также Тедеско еще раз похвалил «Зенит», сказав, что команда не только добилась победы на его клубом закономерно, но и заслуживает путевки в плей-офф Лиги чемпионов, а также рассыпался в комплиментах стадиону. Правда, уже в программе «После футбола» на «Матч ТВ» он, очевидно, посмотрев эпизод с попаданием мяча Ярославу Ракицкому в руку в штрафной сине-бело-голубых, несколько подкорректировал тональность высказываний.

«Пенальти был чистейший. Не знаю, что говорить ребятам. Если так будет продолжаться, то не понимаю, как потом играть в футбол»,

— емко прокомментировал момент Тедеско.

Главный герой российского футбольного информационного поля Артем Дзюба прошел мимо микст-зоны с улыбкой, но на вопросы отвечать не стал, отправившись домой ужинать.

«Одни лают и хрюкают, другие забивают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные — нормальные болельщики»,

– бросил форвард.

Эти слова уже попросили прокомментировать главу комитета по этике РФС Семена Андреева.

«Если в комитет по этике поступит обращение от РФС или от РПЛ, мы обязательно рассмотрим эти слова. Мое личное отношение? Я его не высказываю. Оно будет соответствовать решению нашего комитета, если это дело будет рассмотрено», — рассказал функционер «Спорт-Экспрессу».

А вот Бранислав Иванович на правах капитана «Зенита» общения с журналистами в микст-зоне не стал избегать.

«Игра была напряженной. Отдали много сил и эмоций. Через три дня после «Лиона» собрались и набрали важные три очка. Когда играешь в меньшинстве, конечно, тяжело, но мы хорошо действовали. Было несколько моментов, где мы опустились, но в целом заслужили три очка, — рассказал сербский защитник.

— С начала сезона мы хорошо играем в обороне — вся команда. Дисциплинированно действуем все 90 минут. Хорошо, что дважды подряд обыграли [«Спартак»]. Когда у нас достаточно концентрации, многое зависит от нас. Не говорю, что мы сильнее всех, но многое зависит от нас».

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, признанный экспертом «Матч ТВ», своим старшим братом Александром Кержаковым, лучшим игроком матча, рассуждал о его значимости.

«В принципе второй тайм был чем-то похож на второй тайм с «Лионом», но мы остались в меньшинстве. Естественно, «Спартак» перестроился, стал играть 4-4-2, по-моему. Если в первом тайме они играли в пять защитников, то во втором уже в четыре, если не ошибаюсь. Удаление, было тяжело, но болельщики нас гнали и заставляли держаться. Спасибо большое им! — рассказал вратарь.

— Думаю, что по накалу игра была сильнее и важнее, чем игра с «Лионом». Ну и судя по атмосфере, конечно».

Со стороны игроков «Спартака» выступил чешский полузащитник Алекс Крал, давший комментарий по игре в прямом эфире.

«В первом тайме мы много теряли мячи, много проигрывали. Во втором они получили красную карточку, отошли назад и надеялись на контратаки. У нас были моменты, но мы не смогли забить, — отметил Крал. — Мы изменили схему, потому что они играли в два нападающих. Мы хотели удивить их сменой формации. Свою роль сыграло и то, что они остались вдесятером, нам было проще атаковать».