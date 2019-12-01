Череда увольнений в АПЛ: что ждет Пеллегрини

У Пеллегрини есть два матча

На прошлой неделе стало известно, что руководство «Вест Хэм Юнайтед» решило жестко разобраться с ситуацией, сложившейся в клубе в текущем сезоне. Серия поражений «молотобойцев» насчитывает уже восемь матчей во всех турнирах. В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Мануэля Пеллегрини опустились с пятого на 13-е место. От зоны вылета в данный момент команду отделяет всего четыре очка.

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Боссы заявили, что от увольнения чилийского специалиста могут спасти лишь две победы — в матчах с лондонским «Челси» и «Вулверхэмптоном». Если чуда не случится, «Вест Хэм» попрощается с тренером. Вероятно, руководство уже не думает о том, что в случае досрочного разрыва контракта с Пеллегрини клубу придется отдать чилийцу €17 млн.

Такой ультиматум помог стимулировать наставника, и уже 30 ноября в матче с «синими» «молотобойцы» одержали победу с минимальным счетом 1:0. Теперь все зависит от второй игры.

Украинский след

По информации The Athletic, одной из причин, по которой команда показывает в этом сезоне низкие результаты, является игра украинского форварда Андрея Ярмоленко. Источник утверждает, что Пеллегрини недоволен всей атакующей линией. Якобы чилийцу не нравится, что футболисты выкладываются лишь в начале встречи, а к середине уже выдыхаются. Тренер уверен, что с таким подходом команда не сможет противостоять игрокам «Ливерпуля» или «Манчестер Сити» — двух топовых в АПЛ клубов.

«Они сначала поднажмут, а потом ходят пешком. Чтобы был баланс в игре, нужно говорить футболистам из задних линий, чтобы они работали еще усерднее для компенсации недостаточных стараний атакующих игроков», — рассказал источник из раздевалки «Вест Хэма».

Чего добился «Вест Хэм» с Пеллегрини

На пост главного тренера Пеллегрини пригласили 22 мая 2018 года. Чилиец подписал с «молотобойцами» контракт на три года. Однако за все то время, что наставник работает в клубе, он не смог улучшить результаты команды, а наоборот, сделал только хуже.

На старте карьеры в «Вест Хэме» Пеллегрини уступил в четырех матчах и завершил сезон на 13-й строчке. Следующий сезон оказался чуть успешнее, и «молотобойцы» смогли закрепиться в середине турнирной таблицы АПЛ. А в 2019 году результаты обвалились до критической 17-й позиции. В еврокубках команда также не показывала положительной динамики. Вместе с чилийцем клуб так и не смог выиграть ни в одном из турниров, оставаясь на задворках турнирных таблиц.

Кем заменят Пеллегрини

Главными претендентами на место главного тренера «Вест Хэма» называют Дэвида Мойеса, который уже работал в клубе с 2017 по 2018 год, а также наставника «Борнмута» Эдди Хау и главного тренера «Бернли» Шона Дайча. Маловероятно, что два последних дадут свое согласие на переход в стан «молотобойцев», так как вряд ли захотят покидать команды как минимум до конца сезона.

Более вероятным раскладом будет приглашение на пост коуча Маурисио Почеттино. 19 ноября аргентинец покинул пост главного тренера лондонского «Тоттенхэм Хотспур», который возглавлял с 2014 года. Его заменил португальский специалист Жозе Моуринью, когда-то работавший с другим лондонским клубом — «Челси».

Если «Вест Хэму» удастся заполучить Почеттино — это будет большой успех для них, ведь именно вместе с этим наставником «Тоттенхэм», например, становился вторым и дважды — третьим клубом АПЛ, чего в истории лондонской команды еще не было ранее. Также под руководством Почеттино «шпоры» впервые смогли выйти в финал Лиги чемпионов, где в итоге уступили «Ливерпулю».

И все же аргентинец вряд ли согласится работать с «молотобойцами». Хотя бы потому, что он давно мечтает возглавить топ-клуб, для которого будет интересно не оставаться «середнячком», а двигаться вперед — за званиями, наградами и трофеями. К тому же с Почеттино есть и другой нюанс. Покидая стан «шпор», он подписал соглашение, согласно которому он и его штаб получили £20 млн. Согласно этому документу, в случае, если специалист возглавит до лета 2020 года другой клуб АПЛ, он будет должен выплатить «Тоттенхэму» £12,5 млн.

Еще одной вольной птицей в мире английского футбола стал Унаи Эмери, которого уволили с поста тренера лондонского «Арсенала» 29 ноября. Пока команда не нашла замену испанскому специалисту, а он не подыскал себе новую работу. Потому некоторые эксперты ему прочат будущее в «Вест Хэме». Однако, если вспомнить неудачи Эмери в стане «канониров», возникают сомнения, стоит ли брать его на такую позицию. Ведь вместе с Унаи команда стала пятой в чемпионате Англии сезона-2018/19, а также не смогли пробиться в Лигу чемпионов.

А сегодня, 1 декабря, со своим тренером расстался «Уотфорд». Как утверждает пресс-служба клуба, Кике Санчес Флорес был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. И это правда так. Под руководством испанца, пришедшего в клуб 7 сентября 2017 года, «шершни» смогли выиграть всего один матч национального первенства, закрепившись на последней — 20-й строчке турнирной таблицы с восемью очками. Время отставок начинается.