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Подвинуть Норвегию: Непряева на этапе Кубка мира. LIVE

Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования у женщин. ОНЛАЙН

В Финляндии продолжается первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женскую гонку преследования 10 км свободным стилем.
Трансляция
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12:16

По сути, гонка без интриги: Йохауг в такой форме, в какой она находится сейчас, вряд ли даст кому-то отыграть столь колоссальные отрывы... Борьба пойдет лишь за серебро и бронзу.

12:13

Непряева, стартовавшая четвертой, 37.9 уже проигрывает на отметке 1.1 км.

12:11

Старт дан! Йохауг ушла на трассу. Спустя отведенные отрезки времени за ней полетели преследовательницы.

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12:05

Выступит сегодня, помимо Непряевой, еще несколько россиянок. Среди них Алиса Жамбалова (Россия) – 1.40,0, Яна Кирпиченко (Россия) – 2.03,0, Лидия Дуркина (Россия) – 2.12,0, Екатерина Смирнова (Россия) – 2.30,0, Анна Жеребятьева (Россия) – 2.31,0, Диана Головань (Россия) – 2.34,0, Ольга Царева (Россия) – 2.42,0.

12:00

Переходим к старт-листу: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) 2. Сэди Бьорнсен (США) – 18,0 3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 27,0 4. Наталья Непряева (Россия) – 29,0 5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 46,0 6. Юнна Сундлинг (Швеция) – 47,0 7. Катержина Разымова (Чехия) – 54,0 8. Рози Бреннан (США) – 59,0 9. Анамария Лампич (Словения) – 1.02,0 10. Хайди Венг (Норвегия) – 1.03,0

11:50

Гонка стартует в 12.10 по московскому времени.

11:45

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования.