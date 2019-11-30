Подвинуть Норвегию: Непряева на этапе Кубка мира. LIVE

По сути, гонка без интриги: Йохауг в такой форме, в какой она находится сейчас, вряд ли даст кому-то отыграть столь колоссальные отрывы... Борьба пойдет лишь за серебро и бронзу.
Непряева, стартовавшая четвертой, 37.9 уже проигрывает на отметке 1.1 км.
Старт дан! Йохауг ушла на трассу. Спустя отведенные отрезки времени за ней полетели преследовательницы.
Выступит сегодня, помимо Непряевой, еще несколько россиянок. Среди них Алиса Жамбалова (Россия) – 1.40,0, Яна Кирпиченко (Россия) – 2.03,0, Лидия Дуркина (Россия) – 2.12,0, Екатерина Смирнова (Россия) – 2.30,0, Анна Жеребятьева (Россия) – 2.31,0, Диана Головань (Россия) – 2.34,0, Ольга Царева (Россия) – 2.42,0.
Переходим к старт-листу: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) 2. Сэди Бьорнсен (США) – 18,0 3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 27,0 4. Наталья Непряева (Россия) – 29,0 5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 46,0 6. Юнна Сундлинг (Швеция) – 47,0 7. Катержина Разымова (Чехия) – 54,0 8. Рози Бреннан (США) – 59,0 9. Анамария Лампич (Словения) – 1.02,0 10. Хайди Венг (Норвегия) – 1.03,0
Гонка стартует в 12.10 по московскому времени.
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