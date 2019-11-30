Контракт на бой подписан: Фергюсон согласился на условия Хабиба

Самый ожидаемый бой легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уже гораздо ближе, чем кажется. 18 апреля 2020 года в Бруклине на арене Barclays Center лицом к лицу сойдутся действующий чемпион главного промоушена мира российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. До официального анонса исторического поединка от UFC остаются какие-то мгновения, потому что стороны уже ударили по рукам и вовсю ведут подготовку к бою.

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Так, в начале недели, 26 ноября, Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок против Фергюсона. Об этом официально сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Чемпион подписал контракт на поединок против Фергюсона, который уже давно просит о порке. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля еще один раз. Это все для фанатов», — написал менеджер Хабиба у себя в Twitter, приложив к публикации скриншот части договора.

Here we go. The champ signed his bout agreement against tony Ferguson. This man has been asking for this ass whooping and now he has earned it April 18th the eagle will land in Brooklyn one more time. This one is for the fans. pic.twitter.com/ifG2f9Yt9l — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 26, 2019

Затем о подписании соглашения на бой объявил отец непобежденного российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов, заявивший, что именно поединок Хабиба с Тони должен стать лучшим за последнее время в UFC.

«Бойцы идут на встречных курсах, и хочу сказать, что в промоушене никогда не встречались спортсмены, у которых было бы по 12 побед подряд. Думаю, это поединок мечты для всех фанатов смешанных единоборств», — написал Нурмагомедов в Instagram.

В команде Орла даже намекнули на то, с кем далее сразится победитель противостояния. По информации Абдель-Азиза, соперником триумфатора боя Нурмагомедов — Фергюсон должен стать американец Джастин Гэтжи, который в своей карьере ММА одержал 21 победу при двух поражениях. Правда, в UFC на эту тему никак не обмолвились. Впрочем, это и не особо принципиально в преддверии боя Хабиба с Тони.

Именно от Эль-Кукуя на протяжении долгого времени ждали соответствующей реакции. Бывший обладатель временного чемпионского пояса промоушена в легком весе неоднократно говорил о желании наконец-то встретиться с Орлом в октагоне, и вот, после победы Хабиба над Дастином Порье в сентябре этого года глава UFC Дана Уайт эту возможность американцу подарил. Изначально вопросом была конкретные дата и место проведения поединка, затем же, когда эти подробности стали известны официально, требовался ответ от самого Фергюсона.

И американский боец все-таки подписал контракт на поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

Об этом сообщают такие авторитетные источники, как MMA Fighting и ESPN, потому сомнений в том, что UFC в ближайшее время представит официальный анонс главного боя последних нескольких лет, не возникает. В данном случае интересны детали контракта. Ни сторона Нурмагомедова, ни сторона Фергюсона этих подробностей не раскрывают. Однако, вероятно, финансовые условия данного соглашения у Орла значительнее лучше, чем у его оппонента. К слову, возможно, именно денежный фактор и мог повлиять на то, что Фергюсон далеко не сразу поставил свою подпись под договором. Впрочем, это уже не имеет значения, 29 ноября Тони вместе со своим менеджером отправился в Лас-Вегас, где встретился с представителями руководства UFC, после чего контракт и был подписан.

«Больше никаких игр. Я готов к делу. Пора дать фанатам то, чего им так давно хотелось», — так анонсирует свою встречу с Хабибом Тони, сопровождая публикацию хэштегом «Сделаем UFC великими вновь».

No more games. I'm open for business. Time to give the fans what they want Champ Shit Only™ @danawhite @ballengeegroupmma # makeufcgreatagain pic.twitter.com/HxVb1c9mXX — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) November 27, 2019

Несмотря на то что контракт на бой подписан с обеих сторон, никакой гарантии, что поединок состоится, нет. И Нурмагомедов с Фергюсоном знают об этом не понаслышке. История взаимоотношений Орла с Эль-Кукуем известна всем любителям смешанных единоборств. Оба бойца уже давно намереваются встретиться лицом к лицу в октагоне, но судьба постоянно разводит их.

Бой между Хабибом и Тони отменялся аж четыре раза по различным причинам. Дважды инициатором выступал Орел, имевший проблемы со здоровьем из-за чрезмерной весогонки и тяжелой травмы ноги, дважды — Фергюсон, также имевший проблемы со здоровьем. Последняя встреча двух соперников была запланирована на апрель 2018 года в рамках турнира UFC 223 в Нью-Йорке. Хабиб и Фергюсон должны были сойтись за чемпионский титул промоушена в своем дивизионе, но менее чем за неделю Эль-Кукуй выбыл из строя после повреждения связки колена. На замену Тони был вызван его соотечественник Макс Холлоуэй, выступающий в полулегкой весовой категории. Но нужный вес американец сделать не сумел. В итоге соперником Нурмагомедова стал еще один представитель США Эл Яквинта.

Итог противостояния известен: победа Орла единогласным решением судей и титул чемпиона UFC в легком весе.

С тех пор Хабиб Нурмагомедов дважды защитил свой пояс, оставшись непобежденным. Так, Орлом были повержены ирландец Конор Макгрегор, который, к слову, вернется в октагон впервые с октября 2018 года уже в январе 2020 и сразится с Дональдом Серроне, а затем американец Дастин Порье. Серия россиянина уже составляет 28 побед в 28 боях.

Что же до Тони Фергюсона, то в активе у Эль-Кукуя остается серия из 12 побед, что неоднократно отмечал отец Хабиба. После того как американец не смог сразиться с Орлом в апреле 2018-го, он провел два поединка и оба выиграл досрочно. Сначала Тони одолел Энтони Петтиса, который не смог продолжить бой из-за перелома руки, а затем побил и Серроне. Рекорд американца составляет 25 побед в 28 встречах.