«Просто позорище»: как прошел бой Емельяненко и Кокляева

Поздним вечером 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве прошел, наверное, самый странный и абсурдный боксерский турнир современности. Вопросы к мероприятию вызывало абсолютно все: и формат проведения соревнований, и состав участников, и необъяснимо высокий интерес к проекту, не имеющего никакой спортивной составляющей. Сам турнир был санкционирован Федерацией бокса России (ФБР), что по задумке должно было стать шагом к популяризации данного вида спорта в стране. Учитывая, что «ВТБ Арена» оказалась почти полностью заполненной даже несмотря на крайне позднее время (последний бой завершился в 1 час ночи по московскому времени), этой цели, вероятно, достичь удалось.

Однако задача по привлечению внимания к боксу была выполнена далеко не за счет громких боксерских имен или профессиональных боксеров. Из таковых на турнире появился только Николай Валуев, который попробовал себя в качестве комментатора.

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Нездоровый интерес публики к прошедшему турниру был вызван дуэлью бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена, пауэрлифтера, тяжелоатлета Михаила Кокляева. И если первый имеет богатый опыт в единоборствах и даже провел один бой по правилам профессионального бокса, то Кокляев впервые вышел драться с кем-либо, а не тягать штангу. Накануне своей встречи соперники пытались создать некую историю своего противостояния и даже проводили подобие трештока, что крайне популярно в современном мире ММА. Правда, со стороны это выглядело несколько глупо и нелепо, но при этом забавно. А иначе никак — отнестись серьезно к данному поединку было крайне затруднительно, а уж после церемонии взвешивания, на которой Кокляев оказался тяжелее Емельяненко аж на 20 кг, сомнений в том, что их бой не имеет какого-либо смысла и спортивной составляющей, не было.

Перед встречей на ринге Александр Емельяненко заявил, что намерен нокаутировать своего соперника, при этом выразив желание дать тому шанс показать себя. Михаил Кокляев же открыто признался, что никакой тактики на бой не избрал и решил полностью отталкиваться от оппонента. Так и произошло в итоге.

С начала боя Емельяненко пошел в атаку, Кокляев же оборонялся, пытаясь поймать соперника на контратаке. Несколько раз стронгмену это удалось, и Емельяненко пропустил пару ударов по лицу, но выбросы пауэрлифтера вышли несерьезными — его соперник попросту не почувствовал урона. Зато Кокляев к концу первого раунда изрядно натерпелся и, пропустив несколько ударов, стал терять равновесие. Как итог — прямой с правой и боковой левый от Емельяненко по лицу Кокляева, и стронгмен уже в нокдауне. В течение нескольких секунд тяжелоатлет смог с трудом подняться на ноги, но его настолько сильно повело, что рефери принял решение об окончании поединка.

Победа Александра Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

После того, как боец получил свой чемпионский пояс, он обратился к публике и даже принес извинения за то, что поединок завершился настолько быстро, хотя сам Емельяненко во время боя неоднократно отступал и давал Кокляеву возможность прийти в себя. При желании Александр мог нокаутировать стронгмена еще раньше. Но не хотел. «Спортивный интерес».

«Его удары были смазанные. Их даже ударами назвать нельзя, я их не почувствовал. Специально хотел растянуть бой, хотя мог закончить его гораздо быстрее. Дал ему возможность восстановиться, но он своим видом показал, что ему нужно усерднее тренироваться. Я хотел, чтобы Миша показал, чему научился за время подготовки к бою, но он в итоге ничему не научился», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Сам Александр, к слову, уже раздумывает над своим следующим поединком, а накануне боя с Кокляевым провел беседу с президентом Fight Nights Global Камилом Гаджиевым, не исключив, что в ближайший месяц сможет договориться о контракте.

Сразиться с Емельяненко выразил желание и… Кокляев. Стронгмен после боя заявил о том, что оказался не готов к подобным нагрузкам, но при этом поблагодарил организаторов за предоставленную возможность набраться опыта. Кроме того, Михаил выразил намерение провести реванш с Емельяненко, но сделать это уже не на боксерском ринге, а в октагоне, по правилам ММА.

«Нужно отдать Саше должное, он поступил по-джентельменски. Не стал добивать, когда я четко плыл. Чувствовал, что он не добивает. Перекрывался, шатался, как тренеры учили, чтобы не было добивания. За это ему спасибо. Возможно ли, что теперь мы с Емельяненко будем дружить? Если никто не проявит интерес к реваншу, то, наверно, будут дружеские отношения. Если такой интерес проявят, то не получится. Этого нет, когда ты видишь в человеке соперника. Если ты по-настоящему заряжен, уже нет состояния мира с человеком.

Поэтому, если кто-то подхватит инициативу с реваншем, мы продолжим. И отношений дружеских не может быть в таком случае. Если реванша не случится — пожалуйста»,

— заявил Кокляев, подчеркнув, что его поединок с Емельяненко не был постановочным.

Не обошел вниманием победу Александра Емельяненко глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. С российским бойцом Кадыров знаком лично. После своего выхода на свободу из тюрьмы в ноябре 2016 года Александр подписал контракт с бойцовским клубом «Ахмат», за который провел три поединка: против бразильца Жерониму дус Сантуса (победа нокаутом), американца Верджила Цвиккера (победа нокаутом) и поляка Шимона Байора (тоже победа нокаутом). После триумфа Емельяненко в противостоянии с Кокляевым глава Чечни заявил, что его знакомый «продемонстрировал явное преимущество, нанося чувствительные удары».

«Бой завершился в первом же раунде. После очередного попадания Кокляев оказался на полу ринга. Продолжить поединок уже не было смысла. Рефери остановил бой, засчитав технический нокаут. Александр еще раз продемонстрировал, что является волевым спортсменом и опытным бойцом. Поздравляю с отличным выступлением и победой!» — говорится в сообщении Кадырова на странице в «Вконтакте».

Однако далеко не все оказались довольны как самим боем, так и проведением всего турнира. Так, бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко уделил свое внимание боксерскому турниру и посмотрел главный бой вечера. Правда, удовольствия футболист не получил никакого, а само мероприятие, по его мнению, опозорило весь мировой бокс.

«Жалко людей, которые заплатили деньги и сходили на этот бой. Слов нет — это чистый позор. Народ сидел у экранов и ждал боя, кто-то вообще в поздний час съездил на арену, чтобы посмотреть вживую. Я сам сидел три часа у экрана и ждал бой, но в итоге все таким позорищем закончилось. Просто позорище»,

— цитирует Павлюченко Sport24.