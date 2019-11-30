Промахи и штрафы: Логинов пытается спасти Россию в эстафете. LIVE

А вот бронза, судя по всему, уже точно достанется Швеции — Понсилуома спокойно отстрелялся с одним доппатроном и ушел с преимуществом в минуту над ближайшими преследователями.
Вот эта интрига! Виндиш на втором огневом рубеже — стоя — промахнулся один раз и закрыл первым же доппатроном! Но Йоханнес Бё, который подошел следом, поразил все мишени очень быстро и без каких-либо дополнительных патронов. Разница между ними — 12 секунд, и все мы знаем, как страшен норвежец на трассе. Сможет ли вырвать победу?
Логинов — браво! Без промахов на стрельбе лежа! Идеально. Жаль, что предыдущие биатлонисты сборной передали Александру эстафету с таким отставанием. Сейчас он поднялся на пятую строчку, уступая лидеру Виндишу 2 минуты, а шведу Понсилуоме, который сейчас идет третьим, — 1 минуту.
Йоханнес Бё и Понсилуома, подобно Виндишу, испытали серьезные проблемы со стрельбой на лежке и использовали все возможные доппатроны. Только норвежец отстрелялся чуть быстрее и потому ушел с отставанием от лидера в 46 секунд, а швед — в 59.
Итальянец Виндиш подошел к первой стрельбе с комфортным преимуществом по времени, но так долго не мог закрыть последнюю мишень, что на рубеж уже подошли Йоханнес Бё и Понсилуома. Однако, к счастью для сборной Италии, Виндиш собрался и закрыл мишень последним доппатроном, а то побежал бы на штрафной круг.
Йоханнес Бё пытается вырвать для Норвегии серебро. Он довольно быстро обгоняет на трассе шведа Понсилуому.
Малышко передал Логинову эстафету седьмым, отставание от лидеров — 2:26 минуты. У извечного соперника Логинова — Мартена Фуркада — дела еще хуже, француз принял эстафету 12-м (отставание — 2:54 минуты). Так что зрелищной их дуэль сегодня не получится.
Итак, началась последняя передача эстафеты! У Италии в борьбу вступил Доминик Виндиш, у Швеции — Мартин Понсилуома (+1:00 минута), у Норвегии — Йоханнес Бё (+1:07 минуты), у Швейцарии — Жереми Финелло (+1:28 минуты), у Германии — Бенедикт Долль (+2:01 минуты).
На третью позицию тем временем ворвалась Норвегия — ее сильно подтянул Тарьей Бё. Правда, отстрелялся он с одним промахом, но быстро его закрыл, и наверстал все скоростью на трассе.
Малышко допустил два промаха на стрельбе стоя, но сумел попасть доппатронами. Дмитрий уходит девятым (+2:30 минуты). Кажется, Логинов тут уже ничего не исправит.
Швед Нелин, добежавший до последнего огневого рубежа вторым, очень много промахивался и использовал все доппатроны. Правда, ему удалось закрыть их тремя доппатронами и избежать штрафного круга. Швед уходит вторым, но отставание от Италии увеличилось до минуты.
Лукас Хоффер — уже на втором рубеже! Итальянец промахнулся на стойке один раз, но быстро исправился — с одного доппатрона.
Малышко добрался до стрельбы лежа! К сожалению, одну мишень он сразу не закрыл, но сумел сделать это первым доппатроном и ушел на трассу восьмым. Правда, отставание от лидеров по-прежнему очень велико — 2:23 секунды. К сожалению, Дмитрий проигрывает им не только в точности, но и ходом, причем довольно сильно.
Тем временем итальянец Хоффер уже отстрелялся на первом огневом рубеже — допустил один промах, но быстро его закрыл. Швед Нелин осечек не допустил и ушел в гонку вторым (+46), немец Шемпп два раза промахнулся и ушел третьим (+56,5).
Дмитрий Малышко принял эстафету у Мироновой с отставанием 2:10 минуты от лидеров.
Юрлова-Перхт дала первый комментарий «Матч ТВ» после провального этапа:
«Помешал ли мне ветер на второй стрельбе? Нет, наверное, это была просто моя ошибка. После лежки я слишком увлеклась гонкой и хорошо чувствовала себя на лыжне, поэтому немного забыла, что еще нужно стрелять стоя. Не нашла свой ритм, сильно торопилась. Все выстрелы делались без ритма, и я чувствовала, что все разлетается.
Из положительного: сегодня хочется отметить отличную подготовку лыж, спасибо сервис-бригаде, все было замечательно, — особенно на длинных выкатах я была быстрее многих».
У Италии на третьем этапе в борьбу вступил Лукас Хофер с преимуществом в 39 секунд! Немцы идут вторыми — на трассу вышел Симон Шемпп, третьи — шведы (Йеспер Нелин), четвертые — финны (Теро Сеппяля).
Миронова, к сожалению, не смогла с первого раза закрыть одну из мишеней и потратила на нее все доппатроны. Но все-таки не довела дело до штрафного круга! Хотя оптимизма это, конечно, не особо прибавляет. Ее отставание от лидеров — 2 минуты.
Остальные соперницы были не столь точны. Немка Херрман, которая ушла на трассу второй, допустила две осечки и теперь отстает от итальянки на 54 секунды, шведка Броррсон промахнулась один раз (ее отставание от Вирер — 56 секунд). У Мякяряйнен — две осечки (+1:06 минуты), у украинки Блашко — одна осечка (+1:13 минуты).
Доротея Вирер невероятна! Очень быстро и точно закрывает все мишени на втором рубеже — стоя. Итальянские мужчины получат эстафету с весьма комфортным отрывом.
Украинка Дарья Блашко отстрелялась чисто на огневом рубеже, не повторив ошибок своей предшественницы, и поднялась на шестую строчку. Также не ошиблись шведка Броррсон и швейцарка Хекки — они все вместе пытаются догнать лидеров.
Миронова не сумела закрыть одну мишень, и ей потребовалось два дополнительных патрона, чтобы это сделать. Но хотя бы обошлось без штрафного круга, как было Юрловой-Перхт. Однако отставание от лидеров увеличилось и теперь составляет 1:30 минуты. Светлана — 12-я.
Лидеры уже начали стрелять на первом рубеже! Вирер стреляла медленно, но все закрыла без доппатронов. Мякяряйнен допустила один промах, но быстро справилась с ним. Броррсон сумела отстреляться чисто. Тройка лидеров остается прежней — Италия, Финляндия, Швеция. Только теперь Италия оторвалась от обоих преследователей на 23 секунды.
Мякяряйнен понемногу сокращает отставание от Италии — Вирер уже в 7 секундах. Броррсон проигрывает лидеру уже 24 секунды.
Во втором этапе в борьбу вступили француженка Анаис Бескон, норвежка Тириль Экхофф, немка Денизе Херрман, швейцарка Лена Хекки, чешка Маркета Давидова — гонка будет очень интересной.
Юрлова-Перхт передала эстафету Светлане Мироновой! Пожелаем удачи молодой россиянке. Она вступает в гонку, проигрывая лидерам 1:15 минуты.
Витоцци передала эстафету Доротее Вирер на 13 секунд быстрее преследователей! Вслед за этим произошла смена в сборной Финляндии — Кайса Мякяряйнен вышла на трассу вместо Эдер. Третьими заменились шведки: Мона Брорссон заменила Лину Перссон, которая показала на первом этапе лучший ход.
В лидерах сейчас Витоцци, демонстрирующая чудеса скорости, финка Эдер, которая не промахнулась ни разу, и внезапно — американка Клэр Игэн, которая не особенно проявляла себя на предыдущей части дистанции, но отстрелялась блестяще на обоих рубежах и благодаря ошибкам других смогла оказаться в тройке.
Эх, Юрлова... проблемы со стрельбой на стойке никуда не делись. Россиянка допустила два промаха, использовала все доппатроны, но все равно не сумела закрыть одну мишень. Из-за этого пришлось бежать штрафной круг 150 м. Теперь Екатерина отстает от лидеров на 1 минуту — она лишь 13-я перед передачей эстафеты.
Витоцци творит что-то невероятное — закрывает на стойке все мишени подряд и очень быстро! Уходит лидером на трассу.
Подтянулась к лидерам и финка Мари Эдер — она четвертая.
Что за сумасшедшая скорость у Витоцци! Итальянка с двумя промахами обогнала на трассе Юрлову! Кроме того, россиянку обошла и шведка Перссон. Однако разница между спортсменками составляет всего секунду — ничего серьезного. А впереди уже маячит второй огневой рубеж.
Итальянка Лиза Витоцци допустила два промаха, но стреляла быстро, поэтому отстала от Юрловой только на 8 секунд. А вот норвежка Тандреволд сделала 2 осечки и француженка Селия Эмонье — 3, так что эти биатлонистки теперь сильно отстают от остальных.
Вслед за Екатериной уходит немка Каролин Хорхлер, шведка Линн Перссон, украинка Вита Семеренко — у них у всех ноль промахов.
Великолепно стреляет Юрлова-Перхт на первом огневом рубеже — лежа! Все мишени закрыты чисто и быстро. И лидером уходит россиянка с этой стрельбы!
А вот на 1,7 км Юрлова-Перхт подтянулась — она уже шестая! Отставание всего 2,3 секунды — все лидеры бегут в одной группе.
Первую отметку 0,7 км Юрлова-Перхт преодолевает 11-й по скорости, но отставание от лидеров невелико — 4 секунды.
Гонка началась! Юрлова-Перхт стартует с третьего ряда (Россия участвует под девятым номером). У Норвегии первый этап бежит Ингрид Ландмарк Тандреволд, у Швейцарии — Селина Гаспарин, у Италии — Лиза Виттоцци, у Украины — Вита Семеренко. В общем, именитых соперниц хватает.
Вот так выглядит конфигурация трассы (температура -4):
Всего в гонке принимают участие 25 сборных! Среди них, помимо России и Франции, Швеция, Норвегия, Австрия, Германия, Италия, Украина... в общем, будет жарко.
Изюминки этой гонке придает и то, что финишером у сборной Франции будет Мартен Фуркад, у которого в последние годы тянется история личного противостояния с лидером российской команды Логиновым. Фуркаду не нравилось, что Александр вернулся в спорт после дисквалификации за допинг и сразу начал попадать в призы. Посмотрим, что подарит зрителям их персональная борьба на последнем этапе эстафеты сегодня.
Совсем недавно завершился сингл-микст, в котором российский дуэт — Тамара Воронина и Матвей Елисеев, — стали только 12-ми, проиграв лидерам больше минуты только ходом. В общем сейчас надо исправляться.
Состав сборной России: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Ребята побегут именно в таком порядке, в котором представлены.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты в рамках 1-го этапа Кубка мира в Эстерсунде.