Промахи и штрафы: Логинов пытается спасти Россию в эстафете. LIVE

Юрлова-Перхт дала первый комментарий «Матч ТВ» после провального этапа:

«Помешал ли мне ветер на второй стрельбе? Нет, наверное, это была просто моя ошибка. После лежки я слишком увлеклась гонкой и хорошо чувствовала себя на лыжне, поэтому немного забыла, что еще нужно стрелять стоя. Не нашла свой ритм, сильно торопилась. Все выстрелы делались без ритма, и я чувствовала, что все разлетается.

Из положительного: сегодня хочется отметить отличную подготовку лыж, спасибо сервис-бригаде, все было замечательно, — особенно на длинных выкатах я была быстрее многих».