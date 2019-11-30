Старт сезона: россияне бьются за победу в супермиксте. LIVE

Кстати, в смешанной эстафете у нас сегодня будет максимально оптимальный состав: Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова. Но это будет позже, а сейчас экспериментальная команда в лице Тамары Ворониной и Матвея Елисеева поборется с серьезными оппонентами.