Старт сезона: россияне бьются за победу в супермиксте. LIVE

Кстати, в смешанной эстафете у нас сегодня будет максимально оптимальный состав: Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова. Но это будет позже, а сейчас экспериментальная команда в лице Тамары Ворониной и Матвея Елисеева поборется с серьезными оппонентами.
Ну что ж, вот и стартует Кубок мира по биатлону. Накануне начались соревнования в Кубке IBU, а теперь и главная сборная России берет старт. Сегодня позже еще состоится смешанная эстафета.
Сама гонка начнется в 15.10 по московскому времени. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Старт-лист 1. Марте Ульсбю-Ройселанн – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 2. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия) 3. Федерика Санфилиппо – Томас Бормолини (Италия) 4. Жюлия Симон – Симон Дестье (Франция) 5. Анастасия Меркушина – Артем Тищенко (Украина) 6. Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон (Швеция) 7. Франциска Пройс – Эрик Лессер (Германия) 8. Тамара Воронина – Матвей Елисеев (Россия)
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция супермикста в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде.