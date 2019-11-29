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Отдых на пляже: самый дорогой игрок «Зенита» уехал в Бразилию

Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Малком продолжит восстановление после операции на бедре в Бразилии. 22-летний хавбек уже начал тренировки с «Коринтиансом», воспитанником которого он является. В «Зените» решение отпустить своего самого дорогого игрока объяснили в том числе и погодными условиями.

Самый дорогой игрок в нынешнем составе петербургского «Зенита» и третий за всю историю клуба бразилец Малком покинул Россию. 2 августа он перешел из «Барселоны» за €40 млн, причем еще €5 млн сине-бело-голубые должны будут выплатить каталонцам в качестве бонусов. А их, видимо, сине-гранатовые дождутся не скоро ввиду отсутствия игровой практики у бразильца.

За «Зенит» Малком дебютировал в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», проведя около 20 минут, однако следующий тур стал для хавбека пока что последним за петербургский клуб. В конце второго тайма встречи с московским «Динамо» полузащитник бело-голубых Артур Юсупов грубо сфолил на Малкоме, за что получил желтую карточку, ставшей для него второй. Малком же после игры с «Динамо» на поле больше не появлялся.

Изначально срок восстановления бразильца оценивался в районе месяца, а затем увеличился до шести недель. Однако в строй он так и не вернулся, что вызывало удивление и опасения как у болельщиков «Зенита», так и у руководства клуба.

«Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Если говорить простым языком, это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока. Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует», — говорил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев в интервью ТАСС в начале октябре.

10 октября Малком был вынужден лечь на операционный стол. Как подчеркивала пресс-служба «Зенита», бразилец был прооперирован в одной из частных клиник в финском Турку, а его возвращение в общую группу было запланировано лишь на время зимнего перерыва. Процесс реабилитации же Малком должен был пройти в Санкт-Петербурге.

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Малком успешно прооперирован в Финляндии. Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20. По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе. Желаем скорейшего возвращения на поле! Malcom fue operado con йxito en Finlandia. El mediocampista no jugarб hasta el parуn invernal de la temporada 2019/20. Al recibir los resultados de los ъltimos exбmenes y despuйs de numerosas consultas con los principales centros mйdicos de Europa y Rusia, el cuerpo mйdico de FC Zenit decidiу operar al jugador. La operaciуn fue un йxito, hoy Malcom vuelve a San Petersburgo, donde estarб recuperando de acuerdo a un programa individual. ¡Zenit le desea a Malcom un rбpido regreso a la cancha! Malcom has undergone an operation in Finland. The Brazilian's operation was successful and he's expected to return during the winter break. After extensive medical examinations by some of Europe's leading specialists, it was decided than an operation was the best course of action. Malcom has undergone the procedure in Finland and will return to St. Petersburg today. He will then begin training on an individual programme as soon as possible. We wish Malcom a speedy recovery!

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Как утверждал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, изначально сроки восстановления Малкома до операции затягивались из-за того, что медицинский штаб клуба планировал залечить повреждение хавбека без хирургического вмешательства, да и в самой команде всерьез рассчитывали, что полузащитник сможет гораздо раньше вернуться на поле и помочь «Зениту» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Сам Малком, комментируя ситуацию со своей загадочной травмой, заявил, что процесс его восстановления пройдет «очень быстро», а по возвращению на поле он «подарит болельщикам радость».

«У меня деликатная травма — болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются.

Поэтому приходится много заниматься в тренажерном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы. Надеюсь, болельщики поддержат меня и помогут вернуться после травмы с тем же менталитетом, с которым я приехал в Петербург — с огромным желанием побеждать и приводить «Зенит» к титулам», — приводит слова Малкома РИА «Новости».

За весь период своего восстановления в Петербурге бразильский хавбек занимался с тренером по физподготовке Марией Буровой, а в свободное время не делал себе ограничений в развлечениях. Так, например, однажды он разместил у себя в Instagram Stories танец с бубном, а также сходил на матч своей команды с «Томью» в рамках 1/8 финала Кубка России, где петербуржцы одержали разгромную победу со счетом 4:0.

«Я не жалею о переходе в «Зенит». Я молод и хочу играть где угодно, потому что мне нравится футбол. «Зенит – это команда, которая дала мне эту возможность», — говорил Малком в интервью RMC Sport.

Однако теперь бразильский полузащитник в ближайшие недели забудет про Санкт-Петербург. Как заявили в «Зените», Малком улетел к себе на родину в Сан-Паулу.

Сейчас 22-летний хавбек занимается в расположении «Коринтианса», воспитанником которого он является. Малком с 11 лет играл за молодежную команду «мушкетеров», а в апреле 2014 года дебютировал за основу клуба в чемпионате Бразилии. Всего за «Коринтианс» бразилец сыграл 71 матч и забил десять мячей во всех турнирах, а зимой 2016 года решился на покорение Европы, перейдя во французский «Бордо».

В свете абсурдности ситуации, которая окружает Малкома уже несколько месяцев, решение «Зенита» отпустить своего самого дорого игрока в Бразилию вызвало удивление у общественности. Однако в Петербурге заявили, что данный «трансфер» был запланирован: переезд в Бразилию является одним из пунктов восстановительной программы Малкома, к тому же погодные условия также сыграли свою роль.

«Малком продолжает восстанавливаться. «Зенит» направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе. У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас все нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль», — цитирует «Чемпионат» Медведева, подчеркнувшего, что тренировки на песке в Бразилии Малком будет проводить под наблюдением клубного врача.