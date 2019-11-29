Отдых на пляже: самый дорогой игрок «Зенита» уехал в Бразилию

Самый дорогой игрок в нынешнем составе петербургского «Зенита» и третий за всю историю клуба бразилец Малком покинул Россию. 2 августа он перешел из «Барселоны» за €40 млн, причем еще €5 млн сине-бело-голубые должны будут выплатить каталонцам в качестве бонусов. А их, видимо, сине-гранатовые дождутся не скоро ввиду отсутствия игровой практики у бразильца.

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За «Зенит» Малком дебютировал в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», проведя около 20 минут, однако следующий тур стал для хавбека пока что последним за петербургский клуб. В конце второго тайма встречи с московским «Динамо» полузащитник бело-голубых Артур Юсупов грубо сфолил на Малкоме, за что получил желтую карточку, ставшей для него второй. Малком же после игры с «Динамо» на поле больше не появлялся.

Изначально срок восстановления бразильца оценивался в районе месяца, а затем увеличился до шести недель. Однако в строй он так и не вернулся, что вызывало удивление и опасения как у болельщиков «Зенита», так и у руководства клуба.

«Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Если говорить простым языком, это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока. Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует», — говорил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев в интервью ТАСС в начале октябре.

10 октября Малком был вынужден лечь на операционный стол. Как подчеркивала пресс-служба «Зенита», бразилец был прооперирован в одной из частных клиник в финском Турку, а его возвращение в общую группу было запланировано лишь на время зимнего перерыва. Процесс реабилитации же Малком должен был пройти в Санкт-Петербурге.

Как утверждал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, изначально сроки восстановления Малкома до операции затягивались из-за того, что медицинский штаб клуба планировал залечить повреждение хавбека без хирургического вмешательства, да и в самой команде всерьез рассчитывали, что полузащитник сможет гораздо раньше вернуться на поле и помочь «Зениту» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Сам Малком, комментируя ситуацию со своей загадочной травмой, заявил, что процесс его восстановления пройдет «очень быстро», а по возвращению на поле он «подарит болельщикам радость».

«У меня деликатная травма — болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются.

Поэтому приходится много заниматься в тренажерном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы. Надеюсь, болельщики поддержат меня и помогут вернуться после травмы с тем же менталитетом, с которым я приехал в Петербург — с огромным желанием побеждать и приводить «Зенит» к титулам», — приводит слова Малкома РИА «Новости».

За весь период своего восстановления в Петербурге бразильский хавбек занимался с тренером по физподготовке Марией Буровой, а в свободное время не делал себе ограничений в развлечениях. Так, например, однажды он разместил у себя в Instagram Stories танец с бубном, а также сходил на матч своей команды с «Томью» в рамках 1/8 финала Кубка России, где петербуржцы одержали разгромную победу со счетом 4:0.

«Я не жалею о переходе в «Зенит». Я молод и хочу играть где угодно, потому что мне нравится футбол. «Зенит – это команда, которая дала мне эту возможность», — говорил Малком в интервью RMC Sport.

Однако теперь бразильский полузащитник в ближайшие недели забудет про Санкт-Петербург. Как заявили в «Зените», Малком улетел к себе на родину в Сан-Паулу.

Сейчас 22-летний хавбек занимается в расположении «Коринтианса», воспитанником которого он является. Малком с 11 лет играл за молодежную команду «мушкетеров», а в апреле 2014 года дебютировал за основу клуба в чемпионате Бразилии. Всего за «Коринтианс» бразилец сыграл 71 матч и забил десять мячей во всех турнирах, а зимой 2016 года решился на покорение Европы, перейдя во французский «Бордо».

В свете абсурдности ситуации, которая окружает Малкома уже несколько месяцев, решение «Зенита» отпустить своего самого дорого игрока в Бразилию вызвало удивление у общественности. Однако в Петербурге заявили, что данный «трансфер» был запланирован: переезд в Бразилию является одним из пунктов восстановительной программы Малкома, к тому же погодные условия также сыграли свою роль.

«Малком продолжает восстанавливаться. «Зенит» направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе. У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас все нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль», — цитирует «Чемпионат» Медведева, подчеркнувшего, что тренировки на песке в Бразилии Малком будет проводить под наблюдением клубного врача.