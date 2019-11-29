«Взломал базу и шантажировал»: в чем НТВ обвиняет Родченкова

Российский спорт переживает трудные времена и с напряжением ожидает своего судного дня. 9 декабря состоится итоговое заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет принят вердикт в отношении России, обвиняемой в нарушении антидопинговых правил.

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История взаимоотношений российского спорта с допингом длится уже несколько лет, начиная с ноября 2015 года, когда сначала была дискредитирована Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), а затем и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), признанное несоответствующим кодексу WADA. Свой статус ВФЛА не может восстановить до сих пор, из-за чего российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях лишь по исключительному отбору и в нейтральном статусе.

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов. Все свои обязательства Россия выполнила, однако в сентябре этого года столкнулась с серьезными проблемами.

Экспертная группа WADA, которая извлекла всю информацию из базы московской лаборатории еще в январе, нашла в этих данных следы вмешательства со стороны россиян. Комитет по соответствию международного ведомства настаивает на повторных санкциях в отношении и РУСАДА, и всего российского спорта, но уже с более серьезной мерой наказания: отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований в ближайшие четыре года, исключительный допуск «чистых» атлетов на турниры только в нейтральном статусе, лишение России права проведения международных соревнований.

Связано это именно с обвинениями в адрес россиян о проведении манипуляций с данными лаборатории, из базы которой, по версии WADA, какая-то часть информации была изменена, а какая-то и вовсе удалена.

Министерство спорта во главе с Павлом Колобковым предоставило объяснения по данному поводу руководству WADA, но рекомендации комитета по соответствию остаются прежними. Все они и будут рассмотрены 9 декабря.

Чуть более чем за неделю до судьбоносного заседания телеканал НТВ опубликовал документальный фильм-расследование под названием «Мутная WADA». В нем утверждается, что за всем скандалом якобы стоит бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне являющийся информатором WADA.

Лабораторией Родченков формально заведовал с 2005 года. В фильме утверждается, что в 2010 году его заместитель Олег Мигачев создал специальную систему управления данными Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которая была призвана автоматизировать работу всего подразделения. В частности, в ней хранилась и обрабатывалась вся информация по допинг-пробам российских спортсменов.

НТВ же утверждает, что Родченков, Мигачев, а также Тимофей Соболевский якобы пользовались этой системой в корыстных целях. Так, в фильме указывается, что все трое требовали у спортсменов и чиновников деньги, которые называли «бонусами», чтобы защитить атлетов от наказаний за проваленные допинг-тесты. Как утверждается, данные мошеннические схемы Родченков и его команда проворачивали в специальном чате базы LIMS, доступ к которому был, соответственно, только у Родченкова, Мигачева и Соболевского.

Телеканал НТВ в своем фильме предоставил один из фрагментов переписки тогдашнего директора лаборатории с Соболевским, однако насколько эта информация достоверна, — неизвестно.

Фрагмент выглядит следующим образом.

— Говорили с НО, 2780034, 2780424, 2780489 однозначно не выкладываем!!! Не бомжи какие-нибудь… Сделаешь все файлы по схеме. Бонус заберешь, — пишет пользователь базы с ником grigory.rodchenkov.

— Кудрявцев не выдает аликвоты, просит запрос! Предлагаю посвятить Кудрявцева в нашу схему с пробами. Надо в лоб ему рассказать, что мы создаем видимость грязных проб, и спортсмены и их тренеры несут нам бонусы… — отвечает ему tim.sobolevsky.

С возникновением допингового скандала Родченков, к слову, тоже попал под волну обвинений. В частности, независимая комиссия WADA заявила, что директор московской лаборатории умышленно подтасовывал данные в базе, а также специально уничтожил более тысячи допинг-проб, чтобы скрыть применение запрещенных препаратов российскими спортсменами. Помимо этого, комиссия WADA также вменяла Родченкову участие в мошеннических схемах и якобы сговор с российскими властями. 11 ноября 2015 года Григорий Родченков в итоге подал в отставку.

Примечательно, что спустя несколько месяцев, в январе 2016 года, Родченков покинул территорию России и уехал в США, где его точное местонахождение засекречено до сих пор. Данное решение экс-директор московской лаборатории объяснял опасениями за собственную безопасность.

Родченков в итоге поспособствовал развитию допингового скандала в российском спорте, предоставив Всемирному антидопинговому агентству данные о том, какие именно махинации проводились в московской лаборатории. Комиссия WADA сведениям Родченкова поверила.

Телеканал НТВ в свою очередь утверждает, что все рекомендации комитета по соответствию WADA в отношении российского спорта необоснованны, да и самого вмешательства в базу данных со стороны России не было. Однако создатели фильма в подтверждение своей версии приводят только слова неких российских экспертов по кибербезопасности и спортивных юристов.

Доцент кафедры спортивного права того же университета Ксения Машкова, например, заявляет, что WADA якобы имеет на руках две базы данных. Причем, одна из них была получена от информатора (вероятно, имеется в виду именно Григорий Родченков), а вторая — как раз от России. Экспертная группа, проанализировав две версии, увидела несоответствия, после чего россиянам и были предъявлены обвинения в махинациях.

«WADA говорит о том, что файл, переданный им от информатора, является полностью аутентичным и на него можно в полной мере положиться. Та же информация, которая была предоставлена российской стороной, является в свою очередь неаутентичной. На том основании, что не соответствует файлу от информатора»,

— говорит Машкова.

В расследовании также указывается, что с конца 2015 по середину 2016 года экс-директор московской лаборатории, даже уехав в США, якобы продолжал вносить изменения в системе LIMS с удаленного доступа, хотя к тому моменту уже потерял свою должность в лаборатории. Так, создатели фильма отмечают, что в систему LIMS более 500 раз заходили с различных IP-адресов, и все они, по данным НТВ, были зарегистрированы в США. Причем сообщается, что участие в этом принимал не только Родченков, но и Соболевский с Мигачевым.

«Родченков на протяжении года после бегства из России продолжал заходить в программу LIMS. Удаленных входов в систему с конца 2015 года до середины 2016 года было зафиксировано более 500», – говорится в расследовании.

Также авторы включили в фильм слова министра спорта Павла Колобкова, который подчеркнул, что со стороны России никаких изменений в базу данных внесено не было. Глава ведомства добавил, что ожидает итогового заседания 9 декабря в Париже и в случае наказания готов предоставить доказательства в невиновности российской стороны. На обжалование приговора будет дан 21 день.