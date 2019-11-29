Хабиб в прошлом: Макгрегор возвращается в клетку

Следующий год в бойцовском мире откроют сразу несколько мощных номерных турниров, одним из которых станет UFC 246 в Лас-Вегасе, намеченный на 18 января. Кард возглавит поединок в полусреднем весе между ирландцем Конор Макгрегором, который вернется в клетку после годичного простоя, и ветераном промоушена Дональдом Серроне.

Что интересно, бывший чемпион UFC в двух дивизионах подписал контракт на бой в полусреднем дивизионе. До этого Макгрегор выступал в «родном» легком весе, полулегком, а в полусреднем же провел всего два поединка.

Информацию о возвращении ирландца днем ранее распространил обозреватель Бретт Окамонто со ссылкой на президента UFC Дану Уайта. Позднее глава промоушена подтвердил, что контракт на бой Макгрегора и Серроне уже подписан.

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Почему полусредний вес?

Для многих стало неожиданностью, что вернуться ирландец решил через не самый родной для себя дивизион. В весе до 77 кг Макгрегор дрался лишь дважды: три с половиной года назад он в зрелищном поединке уступил Нейту Диазу удушающим, а спустя несколько месяцев взял реванш у американца — уже решением судей.

И хотя оба поединка стали одними из самых прибыльных и интересных для UFC, но показали, что Макгрегору со спортивной точки зрения комфортнее в более легких дивизионах, где он становился чемпионом.

Сам ирландец признавался, что ему подвластны все весовые категории, в которых он дрался. Однако в случае с боем против Серроне дело, кажется, совсем не в этом. Очевидно, что Макгрегору если и хотелось вернуться, то большим поединком. В приоритет был реванш против Хабиба Нурмагомедова, которому он уступил в прошлом году за титул в легком весе. Но пропущенное ирландцем время ничего хорошего ему не сулило: в дивизионе россиянина сейчас прибавилось достойных бойцов, с которыми ему будет драться сложнее, чем с Серроне. Ко всему прочему, даже в UFC, известном своей лояльностью к Макгрегору, дать ему реванш после трех лет без побед не могли никак, особенно с учетом того, что на титул Хабиба претендует Тони Фергюсон.

Проще говоря, сложилась такая ситуация, что реальных статусных соперников для Конора, с которыми ему действительно хотелось бы встретиться, в легком весе не нашлось.

Несмотря на это, есть и другое одно из возможных объяснений. Не исключено, что Макгрегор по собственному желанию с головой решил уйти именно в полусредний дивизион. Там куда меньше конкуренция, да и перспектива стать чемпионом в уже третьем для себя весе — привлекательная. Не так давно он подтвердил, что готов в 2020 году встретиться с несколькими топовыми полусредневесами: Ником Диазом, Хорхе Масвидалем, Колби Ковингтоном и Камару Усманом. Причем два последних в скором времени проведут титульный бой, поэтому, хоть и шансов на это мало, есть возможность через несколько побед дойти до поединка за пояс.

И в полусреднем весе, к слову, желающих встретиться с Макгрегором намного больше, чем в легком, где Конора уже побеждали довольно часто. Все-таки поистине больших звезд в дивизионе нет, поэтому бой с ирландцем даже действующему чемпиону Усману может принести довольно солидный гонорар. О готовности подраться против экс-чемпиона говорил и обладатель пояса BMF Масвидаль.

«Мне нравится бой с Конором, потому что банковский счет увеличится еще больше. Но я не хулиган, чтобы вызывать его на бой, если он того сам не хочет. Он надеялся на победу Диаза-младшего и поэтому говорил про желание встретиться с победителем. Сам он этого боя не хочет», — сказал Масвидаль в интервью Брендану Шаубу.

Почему Серроне?

Многие эксперты согласны с мнением болельщиков о том, что UFC фактически бросает Ковбоя под Макгрегора. Промоушен заинтересован в фигуре ирландца и его боях, которые всегда будут продаваться, поэтому логично, что и долгожданная победа ирландца лиге выгодна.

Последний год Серроне провел куда продуктивнее, чем Макгрегор: пять поединков и три победы, но именно двум наиболее сильным оппонентам — Фергюсону и Джастину Гэтжи — уступил.

Американец уже давно не тот, кем был прежде. Он по-прежнему дерется зрелищно, но скитается по разным дивизионам и чередует победы с поражениями, не представляя серьезной угрозы для чемпионов. В сложившихся обстоятельствах он — идеальный соперник, которого может победить Макгрегор и вернуться в титульную гонку. Кроме того, он и сам не скрывает, что главной его мотивацией на дальнейшую карьеру являются деньги, из-за чего после трехматчевого винстрика буквально выпрашивал у UFC бой именно с ирландцем.

Так или иначе, но, беря в расчет реальную силу Макгрегора, который свою последнюю победу праздновал больше трех лет назад, чаще мелькая в скандальной хронике, потенциальная победа над ним поможет и Ковбою солидно подняться в рейтинге. Преимущество американца в том, что дерется он много и часто, поэтому априори находится в лучшей форме, чем ирландец. Бывший претендент на титул в легком весе Дастин Порье не стал заранее списывать со счетов соотечественника, хотя и видит его очевидным андердогом.

«Я уважаю Ковбоя и все его достижения, но он уже перешел через зенит карьеры. Все же это Ковбой, и он может показать себя во всей красе и нокаутировать Конора или заставить сдаться. Полностью со счетов я его не списываю, но мне кажется, что фаворитом в бою является Конор. Парня нокаутировали дважды в последних двух боях. Я не матчмейкер, но кажется больше смысла в поединке Конора со мной», — заявил Порье.

Вряд ли существует вариант, при котором UFC не предлагал Макгрегору встретиться и с Порье, и с Гэтжи. Но и еще более очевидно, что ирландцу эти соперники неинтересны. Надо понимать, что долгое откладывание возвращения Печально Известного — лишь часть стратегии, чтобы выстроить ему наиболее удобный путь подняться на вершину вновь. Ведь, по информации инсайдеров, Макгрегор заключил с UFC контракт сразу на несколько боев.